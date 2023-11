Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Schnee hat den Taunus fest im Griff,

Hochtaunuskreis, 27.11.2023

(da)Starke Schneefälle haben am Montag zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr geführt. Es kam zu zahlreichen Straßensperrungen. Betroffen waren auch größere Straßenabschnitte wie die Saalburgchaussee, die Zufahrtsstraßen zum Feldberg, die L3041 bei Friedrichsdorf und die B455 bei Königstein. Waren zunächst liegengebliebene Fahrzeuge und Unfälle der Grund für die Sperrungen, so waren es ab dem Nachmittag eher umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste, die der Schneelast nicht mehr standhalten konnten. Glücklicherweise blieb es in der Regel bei kleineren Unfällen mit Sachschäden. Ausnahmen bildeten ein Alleinunfall in Grävenwiesbach sowie je ein Auffahrunfall in Bad Homburg und Oberursel. Hier wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt.

Der Notruf des Polizeipräsidiums Westhessen verzeichnete allein im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 23:30 Uhr über 1.000 Anrufe. Leider hatte ein Großteil der Anrufe folgenden bzw. ähnlichen Inhalt:

Warum ist die Straße gesperrt? Können Sie mich nicht nach Hause bringen? Warum haben Sie die Straße nicht vorher gestreut?

Der Notruf von Polizei und Rettungskräften ist kein Informationsportal, ein kostenloser Taxidienst schon gar nicht! Solche Anrufe binden Kräfte, die sich dann im schlimmsten Fall nicht um ernste Notfälle kümmern können. Nutzen Sie die App HessenWarn oder die Rundfunkwarnmeldungen, um möglichst aktuell über Straßensperrungen und Witterungsverhältnisse informiert zu sein. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Baustellendiebstähle in Oberursel & Steinbach, Oberursel, Nassauer Straße, Samstag, 25.11.2023, 13:00 Uhr bis Montag, 27.11.2023. 07:00 Uhr, Steinbach, Hohenwaldstraße, Sonntag, 26.11.2023, 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen entwendeten Diebe diverses Werkzeug sowie Maschinen von Baustellen in Oberursel und Steinbach. In Oberursel brachen die Diebe einen Lagerraum auf einer Baustelle in der Nassauer Straße auf. Anschließend entwendeten sie sämtliche Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Tatzeitraum kann derzeit auf Samstag, 13:00 Uhr bis Montagmorgen, 07:00 Uhr eingegrenzt werden. In diesen Tatzeitraum fällt auch ein Baustellendiebstahl in Steinbach. Am Sonntag zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr verschafften sich die Diebe unberechtigt Zutritt zu einer Baustelle an einer Doppelhaushälfte und entwendeten auch hier Werkzeuge und Baumaterialien. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, bedarf derzeit noch weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Fahrraddieb von Videokamera gefilmt,

Oberursel, Hohemarkstraße, Freitag, 24.11.2023, 02:15 Uhr

(da)Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Freitagmorgen ein E-Bike aus einem Fahrradkeller in Oberursel gestohlen, wurde dabei aber von einer Videokamera gefilmt. Der Fahrraddieb verschaffte sich gegen 02:15 Uhr gewaltsam Zutritt zum Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Hohemarkstraße. Dort nahm er ein etwa 6.000 Euro teures E-Bike an sich und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Bei der Tat wurde er jedoch von der im Fahrradkeller installierten Videokamera gefilmt. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann, der mit einer Wollmütze, einem dunklen Pullover und einer Jacke der Marke „Wellensteyn“ bekleidet war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.