Main-Taunus: Die Polizei-News

Motorrad gestohlen,

Kriftel, Robert-Schumann-Ring, Sonntag, 26.11.2023, 23:00 Uhr bis Montag, 27.11.2023, 06:00 Uhr

(jn)Zweiraddiebe waren in der Nacht zum Montag in Kriftel unterwegs. Zwischen Sonntagabend, 23:00 Uhr und Montagmorgen, 06:00 Uhr hatten es die bislang unbekannten Täter auf zwei Krafträder abgesehen, die im Robert-Schumann-Ring abgestellt waren. Im Fall eines Rollers überwanden sie zwar gewaltsam die Lenkradsperre, ließen die potentielle Beute jedoch zurück. Bei einer zweiten Tat wurde ein schwarzes Leichtkraftrad des Herstellers „Honda“, Modell SH 125 im Wert von knapp 2.000 Euro gestohlen. An dem Kraftrad war zuletzt das Kennzeichen „MTK-OY 13“ befestigt.

Hinweise zum Verbleib des Zweirades oder der Tat werden von der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen.

Bargeld bei Einbruch in Kita gestohlen, Hattersheim am Main, Eddersheim, Ankerstraße, Freitag, 24.11.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 27.11.2023, 06:30 Uhr

(jn)Das zurückliegende Wochenende haben unbekannte Täter in Hattersheim genutzt, um in einen Kindergarten einzubrechen. Hierfür betraten der oder die Einbrecher das Grundstück in der Ankerstraße im Ortsteil Eddersheim und drangen gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein. Darin durchsuchten sie ein Büro und flüchteten letztendlich mit Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 bei der Kriminalpolizei in Sulzbach zu melden.

Hoher Sachschaden bei Einbruch in Vereinsheim, Kelkheim (Taunus), Gundelhardtstraße, Samstag, 25.11.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 27.11.2023, 09:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter sind im Tatzeitraum zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Montag, 09:00 Uhr in ein Kelkheimer Vereinsheim eingebrochen. Die Kriminellen kletterten auf das Dach des in der Gundelhardtstraße gelegenen Gebäudes und brachen ein Fenster auf, durch welches sie in die Räumlichkeiten gelangten. Diese durchsuchten sie nach Wertgegenständen und verursachten durch ihr brachiales Vorgehen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Ersten Erkenntnissen nach flüchteten die Täter mit leeren Händen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Mit Gullydeckel in Geschäftsgebäude eingebrochen, Schwalbach am Taunus, Sulzbacher Straße, Dienstag, 28.11.2023, 00:28 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht sind Unbekannte um kurz nach Mitternacht in ein Bürogebäude in Schwalbach eingebrochen. Um 00:28 Uhr löste eine Alarmanlage aus, nachdem in der Sulzbacher Straße die Haupteingangstür eines Geschäftsgebäudes mit einem Gullydeckel eingeworfen worden war. Anschließend durchsuchten unbekannte Täter Büroräume im 1. Stock und flüchteten unerkannt vom Tatort, noch bevor Polizisten am Tatort eintrafen. Bislang ist der Polizei nichts über gestohlene Gegenstände gemeldet worden. Gleichwohl dürfte sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 5.000 Euro belaufen.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Kripo in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegen.

Kellereinbrecher unterwegs,

Schwalbach am Taunus, Schützenstraße, Europaring, Sauererlenstraße, Schulstraße, Nacht zu Dienstag, 28.11.2023

(jn)In der Nacht zu Dienstag wurden in Schwalbach Einbrüche in mindestens vier Mehrfamilienhäuser verzeichnet. Im Laufe des Vormittags meldeten sich bisher Bewohner aus der Schützenstraße, dem Europaring, der Schulstraße und der Sauererlenstraße bei der Polizei und erstatteten Anzeige, da in ihre Keller eingebrochen worden war. Teilweise gingen die Täter unter Inkaufnahme von erheblichen Sachbeschädigungen vor, indem sie Garagentore, Hauseingangstüren sowie zahlreiche Kellertüren aufhebelten. Bislang kann noch nicht abschließend gesagt werden, was die Täter stahlen. Lediglich in der Schulstraße ist bekannt, dass zwei Pedelecs sowie Tabakwaren aus Kellerverschlägen entwendet wurden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 abgegeben werden können.

Fußgänger wird bei Unfall mit Auto schwerstverletzt, Hattersheim am Main, Okriftel, Mainstraße, Dienstag, 28.11.2023, 06:00 Uhr

(jn)Heute Morgen kam es in Hattersheim-Okriftel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden ist. Gegen 06:00 Uhr sei der 39-jährige Hattersheimer auf die Mainstraße getreten, um einen Autofahrer aus einer Hofeinfahrt zu lotsen. Dort stehend erfasste ihn eine 48 Jahre alte Fiat-Fahrerin aus Hattersheim frontal, die auf der Mainstraße in Richtung Händelstraße unterwegs war. Infolgedessen wurde er auf die Motorhaube aufgeladen, wo er mit der Windschutzscheibe kollidierte und wieder auf die Straße geschleudert wurde. Der 39-Jährige wurde ersten Erkenntnissen nach mit schwersten, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Fiat der 48-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Die 110 ist kein Informationsportal,

Westhessen, Montag, 27.11.2023 bis Dienstag, 28.11.2023

Die Notrufzentrale des Polizeipräsidiums Westhessen verzeichnete am gestrigen Montag allein im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 23.30 Uhr über 1.000 Anrufe. Leider hatte ein Großteil der Anrufe folgenden bzw. ähnlichen Inhalt: Warum ist die Straße gesperrt? Können Sie mich nicht nach Hause bringen? Warum haben Sie die Straße nicht vorher gestreut? Der Notruf von Polizei und Rettungskräften ist kein Informationsportal, ein kostenloser Taxidienst schon gar nicht! Solche Anrufe binden Kräfte, die sich dann im schlimmsten Fall nicht um ernste Notfälle kümmern können. Nutzen Sie die App HessenWarn oder die Rundfunkwarnmeldungen, um möglichst aktuell über Straßensperrungen und Witterungsverhältnisse informiert zu sein. Vielen Dank für Ihr Verständnis!