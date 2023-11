Bergstrasse

Viernheim: Vereinsheim im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise geben?

Ein Vereinsheim „Am Sandhöfer Weg“ geriet in das Visier Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Dienstag (28.11.).

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Anschluss entwendeten sie aus einem Büroraum Sportbekleidung im Wert von mehreren hundert Euro. Ob noch mehr gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Kripo zeigen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Ladendetektiv mit Pfefferspray angegriffen – 19-jähriger Dieb wird gleich zwei Mal erwischt

Ein 19-Jähriger muss sich nach seiner Festnahme am Samstag (25.11.) wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

Aktuellen Ermittlungen zufolge beobachtete ein Ladendetektiv den 19-Jährigen gegen 14 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft am Marktplatz, als er ohne zu zahlen mit mehreren Kleidungsstücken das Geschäft verlassen wollte. Als er den jungen Mann ansprach, versuchte dieser zu flüchten. Dem Detektiv gelang es jedoch, den 19-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festzuhalten, auch als ihm der Tatverdächtige Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Der Ladendetektiv erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen.

Am Montag (27.11.) versuchte der 19-Jährige gegen 17 Uhr erneut Kleidung im Wert von mehreren Hundert Euro zu stehlen. Er wurde jedoch durch den gleichen Ladendetektiv erwischt und gestellt. Wieder versuchte er zu fliehen, was ihm jedoch nicht gelang. Eine hinzugezogene Streife nahm den 19-Jährigen fest und erstatte Strafanzeige.

Darmstadt: Kriminalpolizei sucht Eigentümer eines sichergestellten Mountainbikes

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist aktuell auf der Suche nach den rechtmäßigen Besitzern eines sichergestellten Mountainbikes. Bereits am 28. Oktober 2022 hatten Polizeikräfte das hochwertige Fahrrad bei einer Personenkontrolle im Bereich des Mathildenplatzes sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass das Velo gestohlen wurde. Es handelt sich um ein mehrfarbiges Mountainbike der Marke Corratec im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Rahmen ist schwarz mit bunten Metallic Akzenten am Oberrohr des Rahmens. Bisher konnte das Rad noch keiner Straftat zugeordnet werden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt bleibt daher unklar, wem das Fahrrad tatsächlich gehört. Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittler: Wer erkennt das abgebildete Rad wieder? Wer kann Hinweise zur Herkunft geben? Das Kommissariat 43 ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Autofahrer halten sich an die Regeln / Keine Verstöße bei Kontrollen festgestellt

Gross-Gerau

Groß-Gerau: Einbruch in Imbiss/Wer hat etwas bemerkt?

Ein Imbiss auf einem Parkplatz im Helvetia-Parc geriet in der Nacht zum Dienstag (28.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zugang in den Imbiss und ließen dort anschließend aus einer Kasse Bargeld mitgehen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau (Kommissariat 42) unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Groß-Gerau: Drei Kirchenfenster beschädigt/Zeugen gesucht

In der Nacht zum Montag (27.11.) beschädigten Unbekannte drei Fenster der evangelischen Stadtkirche in der Kirchstraße mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand. Es entstand ein Schaden von etwa 1800 Euro.

Die Beamten der Polizeistation Groß-Gerau (Kommissariat 42) ermitteln nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 06152/1750.