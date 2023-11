Verlorene Aluleiter führt zum Verkehrsunfall

A65/AS Rohrbach (ots) – Am Montag 27.11.2023, 15.27 Uhr, verlor ein 28 Jahre alter Autofahrer eine auf der Dachreling transportierte Aluleiter. Von zwei folgenden Fahrzeugen wurde die Leiter trotz einer Gefahrenbremsung überfahren, weshalb Sachschaden an beiden PKW entstand.

Bei der Unfallaufnahme konnte bei einem der nachfolgenden Fahrzeugführer Atemalkohol festgestellt werden. Weil dieser sich weigerte, einen Alko-Test durchzuführen, wurde die Blutentnahme angeordnet. Die Ermittlungen laufen. Der Gesamtunfallschaden liegt bei 3000 Euro. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Ortsumgehung zwischen Offenbach und Mörlheim – Brand eines LKW

Offenbach (ots) – Am 28.11.2023 um kurz vor 09:00 Uhr musste die L509, Orstumgehung zwischen Mörlheim und Offenbach, gesperrt werden, da dort ein LKW brannte. Das Führerhaus brannte vollkommen aus. Die Feuerwehr konnte eine Schadensausweitung verhindern. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Die Fahrbahn konnte um 11:00 Uhr wieder freigegeben werden.

Sachbeschädigung an Linienbussen

Bad Bergzabern (ots) – In der Zeit von 27.11.23 um 15 Uhr bis 28.11.23 gegen 06 Uhr wurden an 2 Linienbussen in der Pestalozzistraße in Bad Bergzabern durch bislang unbekannte Täter erhebliche Beschädigungen verursacht. Sämtliche Scheiben der rechten Fahrzeugseite wurden mutwillig eingeschlagen. An den Linienbussen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Pkw

Herxheim bei Landau (ots) – Im Zeitraum vom 26.11.2023 um 18 Uhr bis zum 27.11.2023 um 20:15 Uhr, zerschlugen bislang unbekannte Täter die seitliche Kofferraumscheibe eines in der Augustastraße in Herxheim geparkten Pkws und konnten sich so Zugang zum Fahrzeuginneren verschaffen.

Entwendet wurde eine weiße Herrenjacke. Der Sachschaden beläuft sich auf ca 150 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Lagerhalle

Herxheim (ots) – Im Zeitraum vom 25.11.2023 um 18 Uhr bis 27.11.2023 um 17 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle im Gewerbegebiet in Herxheim und entwendeten dort Waren im Wert von mindestens 50.000 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzten.