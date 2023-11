Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Armsheim (ots) – Am Freitag 24.11.2023 kam es zwischen 16:30-18:45 Uhr, zu einem Einbruchsdiebstahl im Mainzer Weg in Armsheim. Unbekannte Täter verschafften sich, durch Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters, Zutritt zum Einfamilienhaus und durchwühlten sämtliche Räume. Stehlgut ist derzeit nicht bekannt. Vermutlich wurden die Einbrecher durch die Hausbewohner gestört.

Den Hausbewohnern kam bei ihrer Rückkehr eine unbekannte, männliche Person mit Taschenlampe auf dem unbebauten Nachbargrundstück entgegen, der behauptete seinen Hund zu suchen.

Beschreibung: männlich, ca. 1,80m groß, kräftige Statur, dunkle Haare.

Wer zu o.g. Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Alzey unter der Rufnummer 06731 911 0 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Osthofen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer kam es am Montag 27.11.2023 in der Wonnegaustraße. Gegen 16:30 Uhr war der 69-jährige Radfahrer in Richtung Herrnsheimer Straße unterwegs. Er verlangsamte seine Geschwindigkeit, um Am Ringofen nach links abzubiegen. Dabei übersah ihn eine nachfolgende 28-jährige Autofahrerin und stieß mit ihm zusammen.

Der 69-Jährige kam zu Fall und sein Fahrrad wurde gegen einen entgegenkommenden PKW einer 46-jährigen Fahrerin geschleudert. Er musste infolge seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen die 28-jährige Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Zu schnell bei Nässe

A 61/Rheinhessen (ots) – Offenbar für die Witterungsverhältnisse zu schnell war ein 37-jähriger Fahrer eines PKW am 27.11.2023 gegen 11:10 Uhr. Der Mann befuhr die A 63 aus Richtung Kaiserslautern kommend und wollte am Autobahnkreuz Alzey auf die A 61 Richtung Koblenz wechseln.

Am Ende des Kurvenbereiches kam der 37-Jährige offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, fuhr über den Durchfahrtstreifen hinweg und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier kam es zu einer Kollision mit der Mittelschutzplanke. Den Schaden am PKW des 37-Jährigen schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro. Der Mann blieb unverletzt.