Notbremse im Zug gezogen

Mannheim-Hbf (ots) – Auf der Fahrt von Frankfurt/Main in Richtung Mannheim zog ein 38-Jähriger Reisender am gestrigen Abend (27.November.2023) kurz vor der Einfahrt in den Mannheimer Hauptbahnhof zweimal die Notbremse. Der deutsche Staatsangehörige fuhr am gestrigen Montagabend mit dem ICE in Richtung Mannheim, als er gegen 20:30 Uhr kurz vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof ohne einen entsprechenden Rechtfertigungsgrund zweimal die Notbremse des Zuges gezogen haben soll.

Durch den Triebfahrzeugführer konnte eine Schnellbremsung verhindert werden, es wurde kein Reisender verletzt. Die alarmierte Streife der Bundespolizei konnte den Mann nach Ankunft des Zuges in Mannheim feststellen. Gegen den Mann, welcher zudem keine erforderliche Fahrkarte für den Zug vorweisen konnte, ermittelt die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Nach räuberischem Diebstahl zwei Täter vorläufig festgenommen

Mannheim (ots) – Am Montag 27.11.2023 um 21:45 Uhr lief ein 23-Jähriger mit seinenBügelkopfhörern um den Hals vom Paradeplatz die Kunststraße in Richtung Wasserturm entlang, als er von zwei 19-Jährigen auf Höhe des O4-Quadrates angesprochen wurde. Unvermittelt griff einer der 19-Jährigen nach den Kopfhörern des 23-Jährigen. Als es ihm gelang, diese zu entwenden, flüchteten beide Täter.

Der 23-Jährige nahm die Verfolgung auf und konnte einen der Täter auf Höhe der Haltestelle Strohmarkt stellen. Als der 23-Jährige den Täter festhielt, wehrte sich dieser mit Schlägen und Tritten. Der zweite Täter eilte im Nachgang zu seinem Freund und wollte diesem helfen, weshalb es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 23-Jährigen und den zwei 19-Jährigen kam.

Aufmerksame Zeugen kamen dem 23-Jährigen jedoch unterstützend zu Hilfe, bis die alarmierten Polizeikräfte die zwei Täter vor Ort vorläufig festnehmen konnten. Noch bevor der 19-Jährige zu seinem Freund lief, wurde er von einem Zeugen angesprochen und überreichte diesem auf Nachfrage die entwendeten Kopfhörer.

Beide Täter wurden für weitere strafprozessuale Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Durch die Auseinandersetzungen wurde der 23-Jährige leicht verletzt und seine Kopfhörer beschädigt. Einer der 19-jährigen Täter versuchte sich durch zuerst passives Verhalten und im Folgenden auf dem Polizeirevier durch Tritte seiner vorläufigen Festnahme zu widersetzen. Er muss sich nun unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Beide 19-Jährige wurden nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen. Die Kriminalpolizei des PP Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall auf der BAB 659 mit 3 Fahrzeugen

Mannheim (ots) – Am Montagmorgen gegen 07:15 Uhr kam es auf der BAB 659 von Mannheim in Fahrtrichtung Viernheim zu einem Auffahrunfall, nachdem die 30-jährige Fahrerin eines VW wegen eines Staus abbremsen musste. Der hinter ihr fahrende Fiat konnte noch rechtzeitig bremsen, während ein 33-jähriger Fahrer eines Mini die Situation zu spät erkannte.

Trotz eines Ausweichmanövers nach rechts, kollidierte er mit dem bereits stehenden Fiat und schob diesen auf den VW auf. Der 53-jährige Fiat Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Schaden über 20.000 Euro.

Unfall aufgrund abgefahrener Reifen

Mannheim (ots) – Am Montag 27.11.2023 gegen 17:20 Uhr, musste der 42-jährige Fahrer eines BMW auf der Siebenbürgerstraße verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 61-Jährige leitete ebenfalls ein Bremsmanöver ein, konnte aber seinen Ford nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen.

Bei genauer Betrachtung des Ford konnte die eingesetzte Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal feststellen, dass die Reifen des Unfallverursachers zu wenig Profiltiefe hatten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im niedrigen 4-stelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Aufgrund der abgefahrenen Reifen muss der Unfallverursacher mit einem Bußgeld rechnen. Gerade bei den aktuellen Wetterverhältnissen ist es wichtig, die Verkehrstüchtigkeit seines Fahrzeuges zu überprüfen.

Falsche Handwerker – Betrugsmasche „Wasserschaden“ erfolgreich vollendet

Mannheim (ots) – Am Montag 27.11.2023 um 12 Uhr, haben sich bislang 3 unbekannte Täter unter dem Vorwand, sich um einen akuten Wasserschaden kümmern zu müssen, Zutritt zu der Wohnung eines Ehepaars in der Neckarstadt-Ost verschafft. Die Ehefrau, welche den Unbekannten vorerst Glauben schenkte, zeigte den 3 Männern die Wohnräumlichkeiten.

In der Wohnung teilten sich die Männer dann auf. Während sich 2 der Täter um einen angeblichen Wasserschaden in einem anderen Raum kümmern mussten, blieb der Dritte mit der Seniorin im Wohnzimmer und lenkte diese ab. Durch dieses Ablenkungsmanöver gelang es den Tätern einen unverbauten Tresor zu entwenden. Hiernach verließen alle drei unvermittelt die Wohnung und ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlsschadens liegt im unteren 6-stelligen Bereich.

Über die Täter ist lediglich bekannt, dass zwei von ihnen klein und stämmig und der dritte sehr dünn mit sehr dünnen Beinen gewesen sein soll. Außerdem habe er gutes Deutsch gesprochen.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174-4444 zu melden.

24-Jähriger wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Sonntag 26.11.2023, befanden sich die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal aufgrund lautstarker verbaler Streitigkeiten zwischen dem 24-jährigen Tatverdächtigen und einer Frau in Käfertal im Einsatz. Als die Wohnung der Frau betreten wurde, um sich nach ihrem Wohlbefinden zu erkundigen, stellten die Beamten massiven Marihuanageruch fest.

Nachdem eine Gefährdung für die Wohnungsinhaberin ausgeschlossen werden konnte, gab der 24-jährige Tatverdächtige gegenüber den Beamten an, dass es sich bei dem Marihuana um seinen Besitz handeln würde.

Bei einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung konnten mithilfe eines Polizeihundes insgesamt 349,2 Gramm verkaufsfertiges Marihuana, 290 Gramm Marihuanaverschnitt, 6,2 Gramm Haschisch, zwei Joints, Verpackungsmaterial und Bargeld im oberen 3-stelligen Bereich vermutlich aus Rauschgiftverkäufen festgestellt werden.

Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Folgetag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen bestehender Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des PP Mannheim dauern weiter an.

Falschem Handwerker das Handwerk gelegt

Mannheim (ots) – Am Sonntag gegen 17.50 Uhr gab sich ein 26-Jähriger als Handwerker eines Notdienstes aus und begab sich in die Katharinenstraße zu einer 42-Jährigen, die sich unter einer Notfall-Hotline wegen eines Defekts an ihrer Heizung meldete. Nach kurzer Inaugenscheinnahme der Heizung im Keller gab der 26-jährige Betrüger an, dass die Pumpe kaputt sei. Es wurde eine Rechnung in Höhe von 534,79 Euro ausgestellt, obwohl noch nichts repariert worden war. Es handelte sich um die gleiche Rechnung wie am Vortag.

Denn an diesem Tag befand sich der Betrüger bereits in Ludwigshafen bei der Tochter der 42-Jährigen und verlangte für eine nicht verrichtete Arbeit ebenfalls 534,79 EUR. Hier hatte der 26-Jährige zusätzlich noch Heizungselektroden entwendet. Die Tochter erstattete Anzeige. Dort stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt und die auf der Rechnung angegebene Firma aus Frankfurt am Main nicht existiert. Sie fingierte am nächsten Tag eine Notsituation bei ihrer Mutter, um dem Betrüger auf die Spur zu kommen.

Der 26-Jährige wurde vor Ort durch die alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Hierbei konnte bei ihm Bargeld in Höhe eines mittleren 4-stelligen Betrags aufgefunden werden. Es konnte umfassendes Beweismaterial sichergestellt werden. Der 26-Jährige durfte das Polizeirevier nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen und muss sich nun wegen des gewerbsmäßigen Betrugs verantworten.

Sollten auch sie eines solchen Betruges zu Opfer gefallen sein, können sie das bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zur Anzeige bringen.

Erneuter Einbruch in ein Fahrzeug in der Innenstadt

Mannheim (ots) – Eine 30-Jährige parkte am Montag zwischen 10.45-14 Uhr ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Friedrich-Karl-Straße. Als sie nach drei Stunden zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, konnte sie feststellen, dass ihr Geldbeutel sowie eine Zip-Tüte mit Umsätzen aus ihrer Handtasche im Fußraum entwendet wurde. Insgesamt wurde Bargeld in Höhe eines mittleren 4-stelligen Betrages entwendet, sowie diverse Habseligkeiten, die sich in ihrem Geldbeutel befanden.

Das Polizeipräsidium Mannheim warnt davor, wertvolle Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen. Somit werden Täter und Täterinnen animiert sich diese auf illegale Art und Weise anzueignen. Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden unter: 0621-12580.