Unfall mit reichlich Alkohol im Blut

Kaiserslautern (ots) – Reichlich Alkohol war bei einem Verkehrsunfall am Montag 27.11.2023 in der Danziger Straße im Spiel. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Unfallfahrer einen „Pegel“ von mehr als 3 Promille. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 61-jährige Mann kurz nach 17 Uhr in Richtung Gewerbegebiet unterwegs, als er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Seat Altea stieß zunächst gegen eine Verkehrsinsel und kollidierte dann mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kippte auf die Seite.

Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeibeamten schnell fest, dass der Fahrer stark alkoholisiert ist – das Atemtestgerät zeigte einen Wert von 3,30 Promille an. Weil sich der 61-Jährige bei dem Unfall eine Rippenfraktur zuzog, wurde er anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. Eine Blutprobe soll Aufschlüsse über die Alkoholkonzentration in seinem Blut geben. Der Unfall-Pkw und der Baum wurden stark beschädigt. Der Seat musste abgeschleppt und der Baum gefällt werden. |cri

Diesel abgezapft – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – Diesel-Diebe haben sich in der Nacht zum Montag in der Morlauterer Straße an einem Lastwagen zu schaffen gemacht. Die Täter brachen den Tankdeckel auf und zapften zwischen 300 und 350 Liter Kraftstoff ab.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen melden sich unter Tel: 0631 369-2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Gegen Rechtsfahrgebot verstoßen

Otterbach (ots) – Nach einem Unfall am Montag 27.11.2023 in der Ziegelhütterstraße war ein Auto so stark beschädigt, dass der Wagen abgeschleppt werden musste. In einer Rechtskurve begegnete der 42-jährige Fahrer des Ford einem entgegenkommenden Auto. Der 22-jährige Fahrer fuhr nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen zu weit links, so dass sein Fahrzeug den Ford streifte.

Der Wagen des 42-Jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Ein Pannendienst kümmerte sich um das Auto. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt mindestens 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher ein. |erf

Unfall: Vorfahrt missachtet

Enkenbach-Alsenborn (ots) – An der Kreuzung Neukircher Straße/Kirchenstraße, krachte es am Montagmorgen. Ein 59-jährigier Autofahrer beachtete die Vorfahrtsregeln nicht. Im Kreuzungsbereich kollidierte sein Wagen mit einem anderen Auto. Das bevorrechtigte Fahrzeug schleuderte durch den Zusammenstoß in ein Blumenbeet und beschädigte hierbei mehrere Straßenpoller.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 13.000 Euro. Der 59-Jährige blickt jetzt einem Bußgeldverfahren entgegen. |erf