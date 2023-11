Behinderung durch umgestürzte Bäume

Heidelberg (ots) – Stand 16:15 Uhr – Aufgrund von mehreren umgestürzten Bäumen kommt es auf der L 596 zwischen Ziegelhausen und Wilhelmsfeld weiterhin zu einer Straßensperrung. Die Arbeiten dauern derzeit noch an.

Wann die Strecke für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Es wird nachberichtet.

Autofahrer fährt gegen E-Scooter – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Montag fuhr um kurz nach 17:30 Uhr ein 35-Jähriger auf einem E-Scooter auf der Bürgerstraße von Kirchheim in Richtung Rohrbach. Kurz vor der Bushaltestelle an der Brücke stieß aus bislang unbekannter Ursache ein 25-Jähriger mit seinem Ford gegen den vorausfahrenden E-Scooter.

Dabei kam dessen 35-jähriger Fahrer zu Fall und verletzte sich am Kopf. Er musste zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich

ein leichter Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel: 06221-3418-0 zu melden.

Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen

Heidelberg-Hbf (ots) – Ein Zeuge meldete in der Nacht von Montag auf Dienstag um kurz vor 01:30 Uhr über Notruf, dass sich mehrere Personen an einem hinter dem Hbf abgestellten Fahrrad zu schaffen machten. Als eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte die Meldung überprüfte, floh plötzlich ein 18-Jähriger von der Örtlichkeit. Bei seiner Flucht warf der Mann ein Mobiltelefon weg.

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich dabei um Diebesgut. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Mann vorläufig festgenommen werden, ebenso wie sein 32-jähriger Komplize. Es stellte sich heraus, dass sie mit einer Fahrradsattelstange versucht hatten, ein Fahrradschloss an einem Mountain-Bike aufzuhebeln.

Der Wert des Fahrrads und des Telefons sind bislang nicht bekannt. Die Männer müssen sich nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen hinsichtlich der Herkunft des Mobiltelefons dauern an.