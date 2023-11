Einbruch in Einkaufsmarkt

Germersheim (ots) – Am Sonntag 26.11.2023 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen eines Einkaufsmarkts in der Mainzer Straße. Hier kletterten die Täter auf das Dach des Gebäudes und verschafften sich so Zutritt zum Markt. Im Inneren suchten die Täter mehrere Räumlichkeiten der Einzelläden auf.

Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken auf der Autobahn unterwegs

Kandel/A65 (ots) – Einer Polizeistreife fiel am 27.11.23 um kurz nach Mitternacht ein schlangenlinienfahrendes Fahrzeug auf der A 65 bei Kandel in Fahrtrichtung Karlsruhe auf. Das Fahrzeug konnte von der Autobahn gelotst und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle wurde bei dem in Frankreich lebenden PKW Fahrer eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,88 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und eine Sicherheitsleistung einbehalten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Haftbefehl vollstreckt

Wörth (ots) – Am 26.11.23 gegen 09 Uhr, wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der in Wörth an einem Anwesen in der Grenzstraße alte Lebensmittel aus den Mülltonnen herausholt und danach in den Wald geflüchtet sei.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Mann im Wald antreffen und kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass er noch eine längere Freiheitsstraße absitzen musste. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.