Alkoholisierter Mann in Gewahrsam genommen

Ludwigshafen (ots) – Ein alkoholisierter 34-Jähriger belästigte am Freitagabend (24.11.2023, 21:44 Uhr) mehrere Kunden in einer Tankstelle in der Mannheimer Straße, indem er diese anpöbelte und anfasste. Die alarmierten Polizeibeamten erteilten ihm einen Platzverweis, dem er nicht nachkam.

Da er sich darüber hinaus nicht ausweisen konnte und das Tankstellengelände nicht verließ, musste er anschließend zu einer Polizeidienstelle gebracht werden, wo er die Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte.

Autofahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 26.11.2023 gegen 17:00 Uhr, war ein 37-jähriger Autofahrer auf der Kurt-Schumacher-Brücke von Mannheim kommend in Richtung A650 unterwegs. Ein 21-jähriger Autofahrer war hinter ihm in gleicher Richtung unterwegs. Der 37-Jährige bemerkte, dass sich das Fahrzeug des 21-Jährigen schnell annäherte und wechselte die Fahrspur, um den Fahrer überholen zu lassen.

Hierbei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, als diese sich auf gleicher Höhe befanden. Der 37-Jährige kollidierte im Anschluss noch mit der Fahrbahnbegrenzung. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Einbruch in Gartenlauben – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Vermutlich in der Nacht vom 23.11.2023 auf den 24.11.2023 verschafften sich Unbekannte Zugang zu zwei Gartengrundstücken im Teichgartenweg und brachen die darauf befindlichen Gartenlauben auf. Sie entwendeten hierbei Werkzeuge im Wert von circa 600 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Mofa entwendet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25.11.2023 – 26.11.2023) entwendeten Unbekannte ein im Roten Hof abgestelltes Mofa im Wert von circa 200 Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25.11.2023 – 26.11.2023) schlugen Unbekannte die Scheibe eines in der Wredestraße abgestellten BMW ein und entwendeten einen Rucksack. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .