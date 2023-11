Fahren unter Drogeneinfluss

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Schauernheimer Straße konnten bei einem 22-jährigen Pkw-Führer aus Dannstadt-Schauernheim am Sonntagmorgen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden.

Ein durchgeführter Drogen-Schnelltest bestätigte auch den Verdacht auf die Einnahme von Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt mit seinem Pkw wurde untersagt. Den 22-jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Unfall durch Begegnungsverkehr mit Flucht

Dudenhofen (ots) – Am Sonntag gegen 17:30 Uhr fuhr eine 34-jährige Autofahrerin über die L537 von Dudenhofen nach Harthausen. Etwa auf halber Strecke kam es zu einer Kollision zwischen einem dunklen PKW aus dem Begegnungsverkehr und dem linken Außenspiegel der 34-Jährigen. Der PKW aus dem Begegnungsverkehr habe zuvor leicht die gestrichelte Linie in der Fahrbahnmitte überfahren und fuhr anschließend weiter nach Dudenhofen. Die Autofahrerin wendete anschließend ihr Fahrzeug und fuhr zurück nach Dudenhofen, sie konnte den dunklen PKW jedoch nicht mehr antreffen.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten PKW geben?

Zeugen, oder der Fahrer des unfallverursachenden PKW selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.