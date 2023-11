Geschwindigkeitskontrollen

Roschbach (ots) – Am Vormittag des 27.11.2023 wurden an der L516 in Höhe der Einmündung K54 (Roschbach) im Zeitraum von 10:30-12:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der dortigen 70er-Zone durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 24 Verstöße festgestellt werden.

Der schnellste Verkehrssünder fuhr 96 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in der Fahreignungsdatei.

Alkoholkontrolle

Edesheim/A65 (ots) – Vor Ablauf des Sonntagfahrverbots (22 Uhr) wurden gestern Abend (26.11.2023) insgesamt 23 LKW-Fahrer kontrolliert. Bei einem Fahrer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1 Promille, weshalb der Fahrtantritt untersagt wurde. Ein zweiter LKW-Fahrer konnte aufgrund seiner Alkoholisierung einen Test schon gar nicht durchführen.

Auch bei ihm wurden Schlüssel und Fahrzeugpapiere sichergestellt. Am darauffolgenden Morgen ergab der Alkoholtest immer noch einen Wert von 0,6 Promille, weshalb die Fahrt erst am Mittag fortgesetzt werden kann.