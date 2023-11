Polizei kontrolliert mit Schwerpunkt Tuning

Mainz (ots) – Die Polizei Mainz richtete am Freitag 24.11.2023 eine groß angelegte Kontrollstelle am Europaplatz ein und kontrollierte dort insgesamt 170 PKW. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf baulich veränderten Kraftfahrzeugen sowie Alkohol- und Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr. Kontrolliert wurden aber natürlich auch andere straßenverkehrsrechtliche Vorschriften, wobei die eingesetzten Beamten insgesamt 52 Verstöße feststellen.

Bei 7 Fahrzeugen wurde sogar festgestellt, dass die baulichen Veränderungen zum erlöschen der Betriebserlaubnis geführten. In 40 Fällen müssen die Fahrzeugführer die Beseitigung der festgestellten Mängel zeitnah Polizei oder Zulassungsstelle nachweisen. Einem PKW wurde auf Grund der Mängel noch vor Ort die Weiterfahrt untersagt. Ein Ziviles Messfahrzeug der Polizei ahndete zudem 3 Geschwindigkeitsverstöße.

Insgesamt waren 24 Beamte der Mainzer Polizeidienststellen, der Polizeiinspektion Oppenheim und der Polizeidirektion Worms, sowie der Autobahnpolizei eingesetzt. Unterstützt wurden die Beamten durch das so genannte „Tuning Team“ der Zentralen Bußgeldstelle.

Holzbrett auf Herdplatte verursacht Wohnungsbrand in Einliegerwohnung

Mainz (ots) – Weil eine 33-jährige Bewohnerin ein Holzbrett auf der eingeschalteten Herdplatte vergaß und die Wohnung verließ, kam es am Freitagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz in Mainz-Mombach. Das Holzbrett hatte durch die permanente Hitzeeinwirkung Feuer gefangen wodurch umliegende Gegenstände schmolzen und die gesamte Einzimmerwohnung verrußte.

Da auch die Bewohner des Reihenhauses in dem sich die Einliegerwohnung befand, nicht zuhause waren, musste sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschaffen, um den Brand zu löschen. Ein Gebäudeschaden entstand durch den Brand nicht.

Kreis Mainz-Bingen

Einbruch in Einfamilienhaus in der Abenddämmerung

Bodenheim (ots) – Am Samstag 25.11.2023 zwischen 16-19:00 Uhr kam es in Bodenheim in der Wormser Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich in Abwesenheit der Bewohner gewaltsam Zutritt zu dem rückwärtigen Gebäudebereich. Im Inneren durchwühlten sie daraufhin mehrere Räume und Schränke, erbeuteten dort Schmuck und entkamen daraufhin unerkannt.

Haben sie in dem Zeitraum verdächtige, ortsfremde Fahrzeuge oder Personen gesehen oder können sie sonstige sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben, werden sie gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos, Vereinbarung erfolgt telefonisch als auch per Mail.