Frankfurt: Erhebliche Ausschreitungen vor der Partie Eintracht Frankfurt vs. VfB Stuttgart – Polizei richtet noch am selben Abend Sonderkommission ein

Frankfurt (ots) – Heute Abend kam es im Rahmen der Begegnung zwischen Eintracht

Frankfurt und dem VfB Stuttgart noch vor Spielbeginn vor der Nordwestkurve zu

erheblichen Ausschreitungen, bei denen zahlreiche Menschen verletzt wurden. Im

Polizeipräsidium wurde daraufhin eine Sonderkommission eingerichtet.

Gegen 17:45 Uhr, also noch vor Spielbeginn, griffen Anhänger von Eintracht

Frankfurt den Ordnungsdienst bei einer Zugangskontrolle vor Block 40 zur

Nordwestkurve an. Dabei attackierten sie auch vor Ort befindliche

Rettungskräfte. Als der Ordnungsdienst die Polizei daraufhin um Hilfe rief,

solidarisierte sich spontan eine große Zahl von Angehörigen der Frankfurter

Risikofanszene und attackierte massiv die Einsatzkräfte. Unter anderem kam es zu

einer Vielzahl von gezielten Würfen mit Flaschen, Pyrotechnik und schweren

Eisengittern.

Die Polizei setzte zur Abwehr der Angriffe einfache körperliche Gewalt,

Pfefferspray und Schlagstöcke ein und stoppte die Ausschreitungen durch die

sofortige Herbeiführung weiterer Einsatzkräfte. Beamtinnen und Beamte aus

Rheinland-Pfalz sowie der Bundespolizei unterstützten die Hessische Polizei.

Mit der Erhebung der Verletzungs- und Schadensbilder wurde noch am Abend

begonnen. Auf Seiten der Polizei wurden infolge der Ausschreitungen durch die

Gewalttäter eine mittlere zweistellige Anzahl an Beamtinnen und Beamten

verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen mussten vier Kolleginnen und Kollegen

im Krankenhaus behandelt werden. Zudem beschädigten die Angreifer zwei

Rettungsfahrzeuge und verletzten einen Diensthund. Darüber hinaus erlitt eine

noch unbekannte Anzahl an Ordnern, Rettungskräften und Stadionbesuchern

ebenfalls Verletzungen.

Noch während der Angriffe nahm die Polizei mehrere Tatverdächtige fest.

Polizeipräsident Stefan Müller zeigte sich von den Ereignissen und insbesondere

der Zahl der Verletzten sehr betroffen. Er richtete noch am Abend eine

Sonderkommission „SOKO2511“ ein, um die Geschehnisse in Höhe des Blocks 40

umfassend und zeitnah aufzuklären. Die SOKO2511 wird alle erforderlichen

polizeilichen Ressourcen und Kompetenzen bündeln und ihre Arbeit bereits am

Sonntag, den 26.11.2023, aufnehmen. Unter anderem werden gesicherte

Videomaterialen ausgewertet sowie Zeugen vernommen. Auch kommen szenekundige

Ermittler sowie spezielle Super-Recogniser zum Einsatz.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs und

tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Zeugen, die Video- oder Fotoaufnahmen der Angriffe hinter Block 40 gefertigt

haben, werden gebeten, diese unter https://he.hinweisportal.de/Fussball

hochzuladen.

Indischer Tourist im Intercity von Zürich nach Frankfurt am Main bestohlen

Frankfurt am Main (ots) – Am frühen Sonntagmorgen meldete sich ein 44-jähriger

indischer Tourist bei der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof, um den

Diebstahl seines Rucksacks anzuzeigen. Wie er gegenüber den Beamten angab, wurde

ihm der Rucksack von einem unbekannten Täter vermutlich vor Einfahrt in den

Frankfurter Hauptbahnhof gestohlen. Den Rucksack hatte er in einer Gepäckablage

unmittelbar neben sich abgelegt. Erst nach der Einfahrt in den Hauptbahnhof

hatte er den Verlust bemerkt. Trotz einer Absuche des Zuges blieb der Rucksack,

in dem sich neben einem hochwertigen Laptop auch Bargeld in Höhe von 1500 Euro

befanden, verschwunden. Den Gesamtschaden beziffert er auf rund 4500 Euro. Nach

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens setzte der Tourist seiner Reise fort.

Kofferdieb im Zug gestellt

Frankfurt am Main (ots) – In einem ICE von Fulda nach Frankfurt am Main konnte

am Sonntagmittag ein Reisender gemeinsam mit dem Zugbegleiter einen 19-jährigen

Mann aus Gießen stellen, der kurz zuvor dem Reisenden, einem 28-jährigen Mann

aus Bremen, den Koffer gestohlen hatte. Nachdem der 19-Jährige den Koffer in

einem unbeobachteten Moment entwendet hatte, bemerkte der Reisende wenig später

den Verlust. Er meldete sich sofort beim Zugbegleiter und gemeinsam suchten sie

den Zug nach dem Koffer ab. In einem anderen Teil des Zuges wurden sie fündig,

wo sie den 19-Jährigen mit dem gestohlenen Koffer antrafen. Als der Zug wenig

später im Frankfurter Hauptbahnhof einfuhr, übergaben sie den Mann einer Streife

der Bundespolizei. In der Wache wurde nach Feststellung seiner Personalien ein

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Danach wurde er wieder auf

freien Fuß gesetzt. Das Opfer konnte letztlich seine Reise fortsetzen.

Automatenaufbruch am Bahnhof Rodgau-Jügesheim

Rodgau-Jügesheim/Landkreis Offenbach (ots) – Unbekannte Täter haben am Freitag

am Bahnhof Rodgau-Jügesheim den dortigen Fahrscheinautomaten aufgebrochen und

die Geldkassette entwendet. Reisende hatten den stark beschädigten Automaten

gegen 19 Uhr festgestellt und die Bundespolizei informiert. Beamte konnten vor

Ort feststellen, dass die Täter den Automaten aufgehebelt hatten, um sich so

Zugriff auf die Geldkassette zu verschaffen. Nachdem sie das Bargeld entnommen

hatten, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Am Tatort konnten

verschiedene Spuren gesichert werden, die nun ausgewertet werden müssen. Die

Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Zu den laufenden

Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die

Bundespolizei nach Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die in

Verbindung zu dem Aufbruch stehen könnten, werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

zu melden.

Frankfurt – Bonames: Katalysatordiebstahl gescheitert

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei Männer scheiterten gestern Abend bei einem

mutmaßlichen Katalysatordiebstahl in Bonames. Ein Zeuge bemerkte sie bei der

Tatausführung, was sie letztlich zur Flucht veranlasste.

Das Täterduo befuhr zunächst im „Oberer Kalbacher Weg“ einen Park & Ride

Parkplatz an und begab sich gegen 22:00 Uhr zu einem Pkw. Anschließend legte

sich einer der Männer unter das von ihnen ausgewählte Fahrzeug, während der

Begleiter die Umgebung beobachtete. Als die Unbekannten realisierten, dass sie

offenbar ein Zeuge entdeckt hatte, stiegen sie in ihr Fahrzeug und verließen den

Parkplatz in Richtung Frankfurt-Kalbach.

Der Zeuge konnte lediglich einen der Täter beschreiben:

Männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, kurze blonde Haare,

osteuropäische Erscheinung; bekleidet mit einer dunklen Jacke und dunkler Hose.

Die Täter nutzten mutmaßlich einen Opel Vectra.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den geflüchteten Tätern machen können,

werden gebeten sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 11400 beim 14. Polizeirevier

zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Raub von Ringen

Frankfurt (ots) – (dr) Die Polizei nahm gestern (26.11.2023) einen 31-jährigen

Mann fest, der verdächtigt wird, eine 46-jährige Frau im Bahnhofsviertel beraubt

zu haben.

Die Geschädigte hielt sich gegen 15:50 Uhr auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs

auf, als sie ein Mann in ein Gespräch verwickelte. Dabei ergriff er ihren Arm,

hielt diesen fest und riss ihr zwei Ringe vom Finger. Nach der Tat flüchtete er

zu Fuß in Richtung Mosel-/Taunusstraße.

Die 46-jährige Frau und ein Zeuge verfolgten zunächst den Räuber und

verständigten die Polizei. Im Rahmen der Fahndung gelang es Zivilfahndern dem

Täter habhaft zu werden. Nach kurzer Verfolgung und Hinzuziehung weiterer

Polizeistreifen erfolgte seine Festnahme. Das Raubgut hatte er nicht mehr

einstecken.

Die Beamten verbrachten den 31-Jährigen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen

auf die Dienststelle. Mangels vorliegender Haftgründe kam er im Anschluss wieder

auf freien Fuß. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt – Bundesautobahn 3: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Am Sonntagabend, den 26. November 2023, kam es auf der

Bundesautobahn 3 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Mann

tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 31 Jahre alte Fahrer eines

Fiat-Transporters gegen 23:10 Uhr die BAB 3 in Richtung Köln. Zwischen dem

Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Frankfurt-Süd fuhr ihm ein 46 Jahre

alter Opel-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von hinten ins Heck. Beide

Fahrzeuge kamen ins Schleudern, wobei der Opel in die Mittelbetonwand prallte

und auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Transporter kam quer auf den

rechten Fahrspuren zum Stehen.

Der 31-Jährige verließ sein Fahrzeug, danach erfasste ihn ein herannahender

Autofahrer mit seinem BMW, wodurch er tödliche Verletzungen erlitt. Mutmaßlich

soll der 31-Jährige unmittelbar vor dem Zusammenprall zu Fuß die Fahrbahn

gequert haben.

Der 62-jährige BMW-Fahrer erlitt einen Schock und zog sich leichte Verletzungen

zu. Der 46 Jahre alte Fahrer des Opel blieb unverletzt.

Die Autobahn musste im weiteren Verlauf in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt

werden, ebenso kam es zur Sperrung mehrerer Fahrstreifen in Richtung Würzburg.

Die Polizei zog für die Unfallaufnahme einen Sachverständiger hinzu. Die

verunfallten und teils schwer beschädigten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Teilsperrung der A3 in Fahrtrichtung Würzburg konnte um 03:40 Uhr aufgehoben

werden, die Vollsperrung in Richtung Köln gegen 05:30 Uhr.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an.

Während der Vollsperrung ereignete sich im Rückstau ein Folgeunfall mit

Sachschaden.

50 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt – Zwei Männer vorläufig festgenommen – Zollfahndung Frankfurt verhindert illegales Drogengeschäft

Frankfurt am Main – Bielefeld – Paderborn (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung

des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und der Staatsanwaltschaft Paderborn

Fünfzig Kilogramm Marihuana wurden durch Kräfte des Zollfahndungsamtes Frankfurt

am Main und des Hauptzollamtes Bielefeld sichergestellt. Mit Unterstützung

ziviler Einsatzkräfte der Polizei Paderborn konnten zwei dringend tatverdächtige

Personen vorläufig festgenommen werden.

Bereits am vergangenen Dienstag wurden durch Beamtinnen und Beamte der

Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamtes Bielefeld bei einer

Spedition im Raum Bielefeld acht Pakete mit insgesamt knapp fünfzig Kilogramm

Marihuana sichergestellt. Am Mittwoch wurden dann die beiden mutmaßlichen

Rauschgifthändler durch Zollfahndungsbeamtinnen und Zollfahndungsbeamte in

Zusammenarbeit mit Kräften der Polizei observiert und vorläufig festgenommen.

Die beiden Männer im Alter von 45 und 27 Jahren stehen im dringenden Tatverdacht

illegal mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel zu treiben.

Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen im Raum Paderborn konnten außerdem

insgesamt 1,7 Kilogramm Marihuana und fast 1.000 Euro Bargeld sichergestellt

werden.

„Durch die umgehend eingeleiteten strafprozessualen Maßnahmen konnten die Täter

identifiziert und durch die Zollfahndung Frankfurt festgenommen werden.“, so

Sebastian Fuhr, Sprecher des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main.

Der Haftrichter beim Amtsgericht Paderborn hat am Donnerstag die

Untersuchungshaft der beiden Tatverdächtigen angeordnet.

Die weiteren Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn werden

durch das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main geführt.

Aus ermittlungstaktischen Gründen erfolgt eine Veröffentlichung erst zum

jetzigen Zeitpunkt.

Frankfurt: Erhebliche Ausschreitungen vor der Partie Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart – SOKO 2511 nimmt Arbeit auf

Frankfurt (ots) – Nach erheblichen Ausschreitungen mit einer Vielzahl verletzter

Personen im Vorfeld der Spielbegegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB

Stuttgart am 25.11.2023, nahm die SOKO 2511 am heutigen Tag ihre Arbeit auf.

Die Sonderkommission ist damit beauftragt, den Sachverhalt rund um die schweren

Übergriffe hinter der Nordwestkurve aufzuklären. Sie ermittelt unter anderem

wegen schwerem Landfriedensbruch und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Noch in der Nacht sicherten die Beamten das vorhandene Beweis- und Videomaterial

und erhoben die Personalien von verletzen Personen.

Am heutigen Tag wurden die Spuren an den beiden beschädigten Rettungsfahrzeugen

gesichert, die ersten fünf Zeugen vernommen sowie erste Sichtungen und

Auswertungen des umfangreich vorliegenden Videomaterials durchgeführt.

Aufgrund einer Vielzahl an Einsatzlagen an diesem Tag (POL-F: 231125 – 2125

Frankfurt – Innenstadt: Versammlungslagen im Stadtgebiet – Polizeiliche Bilanz),

war die Polizei Frankfurt mit einem Großaufgebot, unterstützt durch eine

Vielzahl hessischer Kräfte sowie durch Einsatzkräften aus Rheinland-Pfalz, im

Stadtgebiet und am Stadion präsent. Zudem handelte es sich bei der

Spielbegegnung um ein Risikospiel, das aufgrund der polizeilichen Bewertung

ebenfalls durch einen erhöhten Personalansatz begleitet wurde.

Zum Zeitpunkt des Ursprungs der Auseinandersetzung befanden sich weder

uniformierte noch zivile Polizeibeamte im Fanblock 40 oder im dahinter gelegenen

Umlauf. Diese wurden erst in Höhe des Block 40 entsendet, nachdem Mitteilungen

zu körperlichen Auseinandersetzungen und vermummten Personen in diesem Bereich

eingingen. Zum gleichen Zeitpunkt konnte auch im Stadion festgestellt werden,

dass es zu Abwanderungen aus den Blöcken der Nordwestkurve in den rückwärtigen

Bereich kam.

Die ersten Ermittlungsergebnisse bestätigen den bereits gestern dargestellten

Verlauf der Geschehnisse. Demnach griffen Anhänger von Eintracht Frankfurt einen

zivil gekleideten Mitarbeiter des Veranstalters durch Schläge ins Gesicht im

Block 40 körperlich an. Dieser war unter anderem zur Qualitätskontrolle des

Ordnungsdienstes eingesetzt und hielt zuvor eine Person fest, die sich ohne ein

Ticket vorzuzeigen Zugang zum Block verschafft hatte.

Der zunächst durch die Polizei Frankfurt über den Kurznachrichtendienst X

veröffentlichte Hinweis, es handele sich bei den Beteiligten der

Auseinandersetzung vor Block 40 um rivalisierende Fangruppen, basierte in der

dynamischen Einsatzsituation auf einer falschen Bewertung des Geschehens und

wird hiermit revidiert.

Nachdem die ersten Polizeikräfte hinter Block 40 eintrafen, wurden sie

unmittelbar angegriffen. Nach einer ersten Analyse der Videosequenzen des

Geschehens beteiligten sich im weiteren Verlauf mindestens 300 bis 400 Personen

der Frankfurter Risikofanszene – vielfach vermummt – an den Angriffen im Umlauf

hinter der Nordwestkurve.

Die Angreifer attackierten die zahlenmäßig deutlich unterlegenen Einsatzkräfte

dabei massiv mit Schlägen, Tritten und gezielten Würfen, unter anderem mit

Flaschen, Fahnen- und Eisenstangen bis hin zu schweren Eisengittern. Die

Angriffe dauerten ca. 30 Minuten an.

Darüber hinaus entnahmen sie, wie über Videoaufnahmen belegt, auch mehrere

Feuerlöscher, die in den Zugängen zu den Fanblöcken angebracht waren und

entleerten diese in Richtung der Polizei. Der dadurch erzeugte starke Nebel

drang zum Teil in den Innenbereich des Stadions ein und führte dort nicht nur zu

einer Beeinträchtigung der Sicht, sondern gefährdete auch die Gesundheit der

unbeteiligten Stadionbesucher.

Die Polizei setzte zur Abwehr der erheblichen Angriffe vielfach einfache

körperliche Gewalt, Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Eine Beruhigung der Lage

konnte jedoch erst durch das Hinzuziehen weiterer Einsatzkräfte, Diensthunde,

der Reiterstaffel und letztendlich durch einen sukzessiven Rückzug von Block 40

bis Block 33, hinter die im Stadion verbaute Sektorentrennung und Schließung der

Tore, erzielt werden.

Neun Personen wurden wegen verschiedener Straftatbestände unter anderem

Landfriedensbruch, schwerem Landfriedensbruch, Körperverletzung, gefährlicher

Körperverletzung und tätlichem Angriff festgenommen. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen noch am Abend des Einsatzes aus dem

polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Die Anzahl der verletzten Personen stieg an. Mit heutigem Ermittlungsstand

wurden 59 verletzte Angehörige des Ordnungsdienstes und 57 verletzte

Polizeibeamte polizeilich erfasst. Gesicherte Informationen zu verletzten

Angreifern liegen aktuell nicht vor.

Die Verletzungsbilder der Polizeiangehörigen reichen von Hämatomen, Stauchungen,

Prellungen, Augen- und Atemwegsreizungen, bis hin zu einem Sehnenabriss und

mindestens einer Fraktur. Die Erhebung der Befunde dauert weiterhin an. Die

Anzahl der Polizeibeamte die im Krankenhaus versorgt werden mussten erhöhte sich

im Laufe der Nacht auf insgesamt acht.

Bislang liegen keine polizeilichen Erkenntnisse über verletzte unbeteiligte

Stadionbesucher – insbesondere auch nicht zu Kindern – vor. Diese werden daher

dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Video- oder

Fotoaufnahmen der Angriffe gefertigt haben, werden weiterhin gebeten, diese

unter https://he.hinweisportal.de/Fussball hochzuladen oder sich ebenfalls bei

der Polizei (069 – 755 51299) zu melden.

Frankfurt – Ostend: 24-Jähriger in Diskothek und auf Straße angegriffen – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16. November 2023)

kam es im Ostend zu einem schweren Raub und einer gefährlichen Körperverletzung

zum Nachteil eines 24-jährigen Mannes.

Der Geschädigte hielt sich gegen 02:30 Uhr in einer Diskothek auf der Hanauer

Landstraße auf, als ihn unvermittelt mehrere Personen in dem Lokal Glasflaschen

auf den Kopf geschlagen haben sollen. Der 24-Jährige lief danach aus dem Club

und flüchtete im Anschluss zu Fuß in Höhe der Hanauer Landstraße 208 in eine

Einfahrt. Eine größere Personengruppe soll ihn bis zu dieser verfolgt und mit

Schlägen und Tritten attackiert haben. Zudem sei ihm noch Reizstoff ins Gesicht

gesprüht worden sein. Währenddessen raubten ihm die Unbekannten mehrere hundert

Euro Bargeld und sein Mobiltelefon.

Der Geschädigte erlitt in Folge des Angriffs schwere Verletzungen und kam zur

Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem

Tatgeschehen und / oder den unbekannten Tätern machen können. Diese werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 10500 bei der Frankfurter Polizei

oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Unterliederbach: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Sonntag (26.11.2023) kam es in

Unterliederbach zu einem Wohnungsbrand, bei dem hoher Sachschaden entstand. Eine

74-jährige Bewohnerin, die bei dem Feuer leicht verletzt wurde, kam in ein

Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 04:20 Uhr in der Wagengasse zu einem

Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach Alarmierung

über Notruf konnten eingesetzte Kräfte der Feuerwehr ein Übergreifen auf

benachbarte Wohnungen verhindern und den Brand löschen. Es entstand durch das

Feuer jedoch erheblicher Sachschaden.

Vor Ort konnte eine 74-jährige Bewohnerin angetroffen werden, die Rauchgase

eingeatmet hatte und für die medizinische Behandlung zunächst in ein Krankenhaus

kam. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen, die derzeit noch andauern. Der entstandene Sachschaden wird auf

rund 200.000 Euro geschätzt.

Frankfurt – Nied: Festnahme nach mutmaßlichem Drogengeschäft

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte kontrollierten am Freitag (24.11.2023) im

Stadtteil Nied einen 59- und einen 36-jährigen Mann, bei denen sie eine größere

Menge Rauschgift auffanden und sicherstellten. Sie nahmen in der Folge beide

fest.

Einer Streife fielen die Männer gegen 19.50 Uhr im Bereich der Oeserstraße auf,

wie sie augenscheinlich ein „Verkaufsgespräch“ miteinander führten. Sie gingen

dem verdächtigen Treiben nach und eröffneten dem Duo die Kontrolle. Bei der

weiteren Überprüfung der 59 und 36 Jahre alten Männer stellte sich schließlich

heraus, dass sie keine Ausweisdokumente mit sich führten und auch keinen festen

Wohnsitz haben. Bei einem ersten Blick in einem mitgeführten Rucksack stellten

die Beamten eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln fest. Was folgte, war

ihre Festnahme.

Sie verbrachten die Männer für die weiteren Maßnahmen auf eine Dienststelle und

nahmen eine genaue Durchsuchung vor. In dem Rucksack befanden sich rund 28,5

Gramm Heroin, 1 Gramm Kokain, 0,6 Gramm Crack, eine Feinwaage und ein

Pfefferspray. Zudem konnte der 59-Jährige ein mitgeführtes Handy nicht

entsperren und auch keine Angaben zu dessen Herkunft machen. Alle Beweismittel

wurden sichergestellt.

Bei dem 33-Jährigen stellte sich noch heraus, dass sich dieser seit mehreren

Jahren illegal im Bundesgebiet aufhält.

Beide Männer kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums, mit dem Ziel sie

richterlich vorzuführen. Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des

Betäubungsmittelhandels sowie des Verdachts der Hehlerei eingeleitet.

Frankfurt – Innenstadt: Versammlungslagen im Stadtgebiet – Polizeiliche Bilanz

Frankfurt (ots) – Am heutigen Tag fanden mehrere Versammlungen im Stadtgebiet

statt. Diese nahmen Bezug zu verschiedenen Themen, unter anderem zum Tag gegen

Gewalt gegen Frauen, zur politischen Lage im Iran und zum Nahostkonflikt. Allen

Bürgerinnen und Bürgern wurde die Teilnahme und die damit verbundenen

Grundrechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit ermöglicht.

Insbesondere zu den Versammlungen zum Nahostkonflikt hatte sich die Frankfurter

Polizei intensiv und unter Beachtung der besonderen Herausforderung, dass

verschiedene Interessenlagen aufeinandertreffen werden, auf mögliche

Einsatzlagen vorbereitet.

Bei einer Versammlung mit dem Thema „In Solidarität mit israelischem Volk und

Unterstützung vom Prinzen Reza Pahlavi“ beteiligte sich eine niedrige

zweistellige Teilnehmerzahl. In diesem Kontext kam es zu einem gewaltsamen

Entreißen einer Israel-Fahne durch einen unbeteiligten Mann. Der Täter wurde

nach kurzer Flucht von der Polizei festgenommen. Gegen ihn wurde ein Verfahren

wegen des Verdachts einer Raubstraftat eingeleitet.

Die Versammlung „Krieg beenden, Waffenstillstand in Palästina/Israel“ wurde im

Vorfeld von der Versammlungsbehörde der Stadt Frankfurt am Main verboten. Das

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main und der Verwaltungsgerichtshof in Kassel

hoben das Verbot auf. Im Laufe des Nachmittags fanden sich in der Spitze bis zu

1600 Teilnehmer ein und nahmen ab 14:30 Uhr an dem Aufzug durch die Frankfurter

Innenstadt teil. Bei dem Aufzug kam es zu mehreren Verstößen gegen die

Beschränkungsverfügung und zu 5 Straftaten. Dabei handelt es sich um den

Verdacht des Verbreitens gewaltverherrlichender Darstellungen, das Verwenden von

Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und

Volksverhetzung.

Die Polizei schritt konsequent und entschlossen ein. Die Täter wurden aus der

Versammlung ausgeschlossen und Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren

eingeleitet. Die Versammlung wurde durch den Versammlungsleiter um 18:30 Uhr

beendet.

Die restlichen Versammlungen verliefen störungsfrei.