Hüttenberg-Hochelheim: Unbekannte erbeuten Schmuck und Münzen –

Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom Donnerstag (23.11.2023), 08:00 Uhr, bis Sonntag (26.11.2023), 18:00 Uhr, in der Lahnstraße in ein Wohnhaus ein. Hierzu öffneten sie gewaltsam eine Nebentür und entwendete aus dem Haus Schmuck und Münzen von noch nicht bekanntem Wert. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wetzlar (06441/918-0) entgegen. (D.H.)

Haiger-Allendorf: Thuja Baum angezündet –

In der Wachenbergstraße zündete ein Unbekannter am Sonntag (26.11.2023) in dem Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 03:00 Uhr in dem Vorgarten einer 77-jährigen Frau einen Thuja Baum an. Dieser brannte komplett ab. Die Hitzeentwicklung beschädigte an dem Wohnhaus zwei Rollläden und eine Fensterscheibe. Die Polizei beziffert den Schaden mit ca. 1.000 Euro. Die Polizei in Dillenburg bittet um Hinweise unter 02771/907-0. (D.H.)

Ehringshausen: Mazda Fahrer flüchtet –

Auf regennasser Fahrbahn verlor ein Unbekannter am Freitag (23.11.2023), 20:52 Uhr, die Kontrolle über seinen Mazda, touchierte eine Schutzplanke und flüchtete von der Unfallstelle. Zuvor fuhr dieser mit seinem roten Mazda vom Kreisverkehr kommend auf der Wilhelm-Küster Straße in Richtung Bahnhofstraße. Auf der Straße, Am Bahnhof, kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Anschließend flüchtete er. An der Unfallstelle stellten die Polizisten Fahrzeugteile von dem Verursacher fest. Demnach handelt es sich um einen roten Mazda RX8, der überwiegend im Frontbereich beschädigt sein dürfte. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei aktuell auf über 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und dem Verursacher geben können, werden gebeten die Polizei in Herborn (02772/4705-0) zu kontaktieren. (D.H.)

Wetzlar – Dalheim: Diebe knacken Container –

Ein auf dem Gelände eines Autohandels in der Straße „Dillfeld“ abgestellte Container rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr und Montagmorgen, gegen 10.15 Uhr knackten die Diebe das Schloss und ließen mehrere Reifensätze mitgehen. Eine genaue Liste der gestohlenen Reifen liegt der Polizei noch nicht vor. Zudem schlugen die Diebe eine Scheibe zum Verkaufsraum ein, schafften es aber nicht einzusteigen. Direkt gegenüber dem Autohaus setzten die Diebe zuvor eine Videoüberwachung und Beleuchtung außer Betrieb. Zeugen, die die Täter am Wochenende im Dillfeld beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Naunheim: Schuss oder Explosion? –

Ein lauter Knall schreckte am frühen Sonntagmorgen die Anwohner der Straße „Am Rabenbaum“ auf. Gegen 01.20 Uhr, so die Anwohner, habe es eine Explosion oder einen Schuss gegeben. Streifen der Wetzlarer Polizei fuhren das Gebiet ab, konnten aber keine entsprechenden Spuren finden. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kann weitere Angaben zu dem Knall machen? Sind in diesem Zusammenhang am frühen Sonntagmorgen in der Straße „Am Rabenbaum“ Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.