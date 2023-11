Stadtallendorf- Vandalen in Stadtallendorf unterwegs

Im Zeitraum zwischen 03:30 Uhr und 04:00 Uhr besprühten bislang Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (26.11.2023) mehrere Hausfassaden und beschädigten Autos. Neben Hakenkreuzen schmierten die Unbekannten unter anderem Schriftzüge mit beleidigendem Inhalt an die Fassaden. Zudem zerstörten sie Seiten- und Heckscheiben, sowie Rücklichter an mehreren Autos. Insgesamt nahmen die Beamten acht Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Wem sind verdächtige Personen insbesondere in der Wohrastraße, Am Lausdorfer Tor und in der Weichelstraße aufgefallen? Wer kann sonstige Hinweise geben? Die Marburger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- in Herkules E-Center eingebrochen

Sonntagabend (26.11.2023) schlug ein Unbekannter eine Fensterscheibe des Herkules E-Centers in der Temmlerstraße ein. Durch diese gelangte er in das Warenlager des Sporttreffs und stahl von einem Kleiderständer Jacken und Sweatshirts in bisher unbekannter Menge. Im Anschluss flüchtete der dunkel gekleidete Täter in Richtung des Parkdecks am Herkules-Markt. Der Schaden am Fenster wird mit 1.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind gestern, gegen 22:30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Einkaufszentrums aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Rauschenberg- Bracht: eingebrochen

Mit Schmuck und Bargeld im Wert von rund 1.000 Euro flüchteten Diebe nach ihrem Einbruch in ein Einfamilienhaus im „Lohweg“. Zwischen 17:30 Uhr und 21:40 Uhr brachen sie am Samstag (25.11.2023) das Küchenfenster gewaltsam auf und drangen in das Wohnhaus ein. Im Inneren durchwühlten sie die Schränke. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Spiegel beschädigt

Unbekannte beschädigten die linken Außenspiegel dreier Pkws in der Wilhelmstraße. Zwischen Donnerstag (23.11.2023) und Freitag (24.11.2023) traten sie die Spiegel von einem am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Skoda Citigo, einem grünen Opel Corsa und einem roten VW Up!. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Exhibitionist in der Robert-Koch-Straße / Polizei bittet um Mithilfe

Am Samstagnachmittag (25.11.2023) entblößte sich ein Exhibitionist gegenüber einer Fußgängerin. Die Marburgerin war gegen 16:30 Uhr in der Robert-Koch-Straße unterwegs. Der Unbekannte zog seine Hose herunter und führte exhibitionistische Handlungen an sich durch. Nach ihrer Beschreibung war der Täter ca. 40 Jahre alt und 175 cm – 180 cm groß. Er war mit einer dunklen Jacke und einer beigen Hose bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Exhibitionisten am Samstagnachmittag beobachtet? Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- 34-Jährigen geschlagen und getreten

Vor dem Kino „Cineplex“ kam es in den frühen Stunden des Samstags (25.11.2023) zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der eine Person verletzt wurde. Ein bislang Unbekannter schlug gegen 06:20 Uhr ohne Vorwarnung in Höhe des Cineplex im Bereich der Taxistände nach einem 34-Jährigen. Nach einer daraus resultierenden körperlichen Auseinandersetzung flüchtete der Geschädigte in Richtung der Gaststätte „Zum röhrenden Hirsch“. Der unbekannte Schläger verfolge den 34-Jährigen. Ein weiterer Unbekannter schloss sich diesem an. Gemeinsam holten sie den Geschädigten in Höhe der Lokalität „Pik-Ass“ ein. Offenbar traten sie dem 34-Jährigen von hinten in die Beine, sodass dieser zu Boden fiel. Gemeinsam traten sie auf den am Boden liegenden Mann ein. Als dieser lautstark im Hilfe rief, flüchteten die beiden Unbekannten. Der 34-jährige Marburger wurde leicht verletzt. Viele Hinweise auf die beiden Schläger liegen nicht vor. Einer der beiden Täter war dunkelhäutig und trug eine braune Jacke. Der Zweite war hellhäutig und mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Die Polizei in Marburg sucht nun nach Zeugen die etwas zu den Tätern oder zur Tat sagen können. Diese werden gebeten, die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

Marburg-Cappel: eingebrochen

Am Freitag (24.11.2023), zwischen 13:30 Uhr und 16:10 Uhr, drangen Unbekannte durch ein Fenster in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Marburger Straße ein. Sie stahlen Goldschmuck, einen Staubsauger, sowie ein Tablet. Die Polizei beziffert den Schaden mit 2.000 Euro. Hinweise zu den Dieben erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Unfallflucht

Beim Rangieren kollidierte die Fahrerin eines Kleinwagens mit einem geparkten schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz „Universität“ im Erlenring. Am Mittwochabend (22.11.2023), gegen 19:45 Uhr, stieß sie gegen den CLA und verursachte einen 500 Euro teuren Schaden an der vorderen linken Stoßstange. Ohne sich um diesem zu kümmern, fuhr die etwa 50-jährige Fahrerin in ihrem Kleinwagen davon. Sie hatte offenbar blonde oder weiße Haare, trug eine Brille und war dunkel gekleidet. Hinweise zur Unfallfahrerin oder ihrem Kleinwagen erbittet die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.