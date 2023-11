Wildunfall

Beim Versuch einem Waschbären auszuweichen, geriet gestern Abend, um 19:00 Uhr, ein 53-Jähriger aus Wanfried mit seinem Pkw auf der B 250 kurz von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er mit dem Auto einen Leitpfosten, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Der Waschbär lief unversehrt weiter.

Polizei Sontra

Einbruch auf Bauhof

Wie jetzt angezeigt entwendeten unbekannte Täter vom Gelände des Bauhofes in der Eisenacher Straße in Herleshausen insgesamt 34 Meter eines Doppelstabmattenzaunes im Wert von ca. 1000 EUR. Zur Tatausführung wurde zuvor der Eisenzaun aufgehebelt, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht vom 14./15.11.23. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall auf winterlicher Fahrbahn

Um 18:38 Uhr befuhr gestern Abend ein 22-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die L 3241 vom Meißner-Plateau kommen in Richtung Velmeden. Aufgrund von winterlichen Straßenverhältnissen geriet er mit dem Auto ins Rutschen und kollidierte dadurch mit dem Streusalzkasten. Der Pkw kam anschließend im Straßengraben zum Stehen, von wo er abgeschleppt werden musste. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfall mit Sattelzug

Um 00:43 Uhr befuhr am 26.11.23 ein 67-Jähriger aus Hildesheim mit einem Sattelzug die B 27 in Richtung der A 38. Nachdem er mit dem Sattelzug den Kreisverkehr (Gem. Marzhausen) durchfahren hatte, stellte er fest, dass die A 38 in diesem Bereich gesperrt ist und ein Durchfahrtsverbot besteht. Somit beabsichtigte der 67-Jährige wieder rückwärts in den Kreisverkehr einzufahren. Dabei geriet der Sattelauflieger auf die Verkehrsinsel und überfuhr die dort aufgestellten Verkehrsschilder. Bei dem Auflieger riss dabei ein Bremszylinder ab worauf das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Sachschaden: ca. 3000 EUR.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 09:24 Uhr fiel am gestrigen Sonntagmorgen ein 64-Jähriger aus Witzenhausen auf, der mit seinem Pkw mehrfach gegen den Bordstein fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 2,1 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt; eine Blutentnahme angeordnet.

Versuchter Einbruch ins Tropenhaus

Heute Morgen wurde ein versuchter Einbruch in das Tropenhaus angezeigt. Demnach versuchten unbekannte Täter bereits am 12.11.23 (Sonntag) die Eingangstür zum Tropengewächshaus aufzuhebeln. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 150 EUR. Ein Eindringen gelang nicht. Hinweise: 05542/93040.