Versuchter Buntmetalldiebstahl

Tatzeit: Freitag, 03.11.2023 bis Freitag, 24.11.2023

Unbekannte Täter haben über einen längeren Tatzeitraum versucht Buntmetall von dem Gelände eines Strom-Umspannwerkes in der Straße „Am Osterberg“ in Schwalmstadt-Wiera zu entwenden.

Die unbekannten Täter verschafften sich durch das Aufschneiden der Drahtzaunanlage unberechtigt Zutritt zum Werksgelände. Im Anschluss „sammelten“ die unbekannten Täter eine größere Menge von Buntmetall in Form von Starkstromkabeln aus Kupfer zusammen und legten diese zum Abtransport bereit. Vermutlich aufgrund der nassen Witterung und der schlechten Befahrbarkeit der Tatörtlichkeit gelang es den unbekannten Tätern nicht die Kupferkabel abzutransportieren, bevor der Vorfall bemerkt wurde.

Das zum Abtransport bereitgelegte Kabel hat einen geschätzten Gesamtwert von 4000,- EUR. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Tatzeit: Freitag, 24.11.2023, 01:45 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mittels eines unbekannten Gegenstandes eine Schaufensterscheibe eines Lebensmittelmarktes in der Hauptstraße in Bad Zwesten eingeschlagen und dadurch komplett zerstört.

Kurz darauf flüchteten die unbekannten Täter unerkannt vom Tatort.

Durch den Angriff entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500,- EUR.

Die unbekannten Täter gelangten nach bisherigem Sachstand der Ermittlungen nicht in den Verkaufsraum, wodurch auch keinerlei Gegenstände aus dem Lebensmittelmarkt entwendet wurden.

Hinweise bitte unter Telefon 05622/9966-0.