Unfall zwischen Fußgänger und Pkw in Leuschnerstraße: 14-Jähriger verletzt

Kassel-Niederzwehren: Am heutigen Montagmorgen kam es in der Leuschnerstraße in Kassel zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Der 14 Jahre alte Fußgänger aus Kassel wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Wie die um Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war der Jugendliche gegen 7:10 Uhr in Höhe der Bushaltestelle „Helleböhn“, unweit der roten Fußgängerampel, offenbar unvermittelt auf die Straße getreten. Ein mit seinem Kombi in Richtung Frankfurter Straße fahrender 30-Jähriger aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, dessen Ampel Grün zeigte, führte nach ersten Erkenntnissen noch eine Notbremsung durch, erfasste den 14-Jährigen aber dennoch. Der Pkw war bei dem Unfall beschädigt worden und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Autofahrer fährt an Einmündung geradeaus und kracht gegen Bürogebäude

Kassel-Waldau: Ein Autofahrer ist am gestrigen Sonntagabend im Kasseler Stadtteil Waldau mit seinem Pkw von der Straße abgekommen, über eine Grünfläche gefahren und gegen ein Bürogebäude gekracht (siehe Foto). Dabei entstanden rund 10.000 Euro Sachschaden an Pkw und Gebäude. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht eindeutig geklärt, Alkohol und Drogen spielten dabei nach derzeitigem Sachstand jedoch keine Rolle. Nach ersten Erkenntnisse hatte der 18 Jahre alte Autofahrer offenbar am Ende einer Straße die T-Kreuzung einfach zu spät erkannt und war dort weiter geradeaus gefahren.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ereignete sich der Unfall gestern gegen 21:30 Uhr. Der 18-Jährige aus dem Landkreis Kassel war mit seinem VW Golf auf der Konrad-Zuse-Straße unterwegs. An der Einmündung in die Heinrich-Hertz-Straße war er weiter geradeaus und dort auf eine angrenzende Grünfläche gefahren. Nach etwa 20 Metern endete seine Fahrt mit dem Aufprall auf die Fassade des dortigen Firmengebäudes. Der Pkw des 18-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Bürogebäude war die Fensterfront beschädigt worden.

Einbruch in Einfamilienhaus: Zeugen in Fuldatal-Wilhelmshausen gesucht

Fuldatal (Landkreis Kassel): Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ostpreußenstraße in Fuldatal-Wilhelmshausen am Freitag suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 20:50 Uhr über eine Terrassentür eingestiegen, nachdem sie die Scheibe der Tür mit mitgebrachtem Werkzeug zum Bersten gebracht hatten. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Schränke nach Wertsachen. Mit erbeutetem Bargeld, Schmuck einer Spielkonsole, Rucksäcken und Tablets flüchteten die Einbrecher letztlich in unbekannte Richtung.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Bei Aufbruch von Snack-Automaten gescheitert: Verdächtiger bei Fahndung gestellt

Kassel-Nord: Nicht von Erfolg gekrönt war der Versuch eines 50-jährigen Mannes und seines Komplizen, am gestrigen Sonntagabend einen Snack-Automaten in der Kasseler Bunsenstraße aufzubrechen. Darüber hinaus ging der 50-Jährige nicht nur leer aus, sondern wurde auf seiner Flucht auch noch von der Polizei festgenommen. Im Rucksack des hinreichend polizeibekannten Tatverdächtigen aus Kassel fanden die Polizisten Aufbruchswerkzeuge, die sichergestellt wurden. Die Ermittlungen gegen ihn und seinen noch unbekannten Komplizen dauern an.

Der Eigentümer des Snack-Automaten hatte um 22:20 Uhr den Notruf der Polizei gewählt. Wie er am Telefon schilderte, hatte er die beiden Männer zuvor beobachtet, als sie mit mitgebrachtem Werkzeug versuchten, den Automaten zu knacken. Allerdings gelang es den Tätern nicht, das Münzfach zu öffnen, sodass sie ohne Beute von dannen zogen. Der Eigentümer folgte den Männern mit einigem Abstand, während er der Polizei die Beschreibung der Täter und die Fluchtrichtung durchgab. So führte die Fahndung der Polizei schnell zur Festnahme des 50-Jährigen, der bei Erblicken des Streifenwagens Fersengeld gab, aber auf einem Spielplatz nahe des Holländischen Platzes dingfest gemacht werden konnte.

Streit zwischen zwei Männern in Bar endet mit Stichverletzung: 44-Jähriger bei Fahndung festgenommen

Kassel-Nord: Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Bar in der Holländischen Straße in Kassel endete am gestrigen Sonntagabend gegen 19:30 Uhr für einen der beiden Männer mit einer Stichverletzung. Die beiden 34 und 44 Jahre alten Männer waren offenbar zuvor im Beisein weiterer Besucher der Gaststätte in Streit geraten, in dessen Verlauf der 44-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen und am Oberkörper verletzt haben soll. Der Täter war anschließend mit einem Pkw vom Tatort geflüchtet. Der schwer verletzte 34-Jährige aus Kassel wurde vor Ort von Rettungskräften sowie einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll für ihn nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bestehen. Bei der umgehend eingeleiteten, länderübergreifenden Fahndung konnten Streifen der nordrhein-westfälischen Polizei den 44-jährigen Tatverdächtigen aus Kassel etwa eine Stunde nach der Tat in einem Warburger Ortsteil anhalten und festnehmen. Er wurde im Anschluss durch hessische Polizisten übernommen und in das hiesige Polizeigewahrsam gebracht.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Der genaue Ablauf und die Hintergründe des Streits sowie der Tat sind bislang noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Derzeit wird von den Ermittlern geprüft, ob eine Vorführung des 44-Jährigen vor den Haftrichter angeordnet wird.