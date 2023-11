Polizei nimmt Drifter wieder ins Visier

Schotten. Schneebedeckte Straßen und Parkplätze locken alljährlich Drifter auf den Hoherodskopf. So auch nach dem ersten Schneefall am vergangenen Wochenende. Die Polizeistation Lauterbach zeigte aus diesem Grund auf dem Parkplatz des beliebten Ausflugsziels verstärkt Präsenz.

In der Nacht zu Sonntag (26.11.) traf eine Streife des Polizeipostens Schotten insgesamt 45 Fahrzeuge an. Rund 80 Personen waren in den späten Abendstunden vor Ort. Mehrere Anrufer beschwerten sich bei der Polizei über lautstarke Driftaktionen auf dem Hochplateau.

Zwei Fahrzeug zogen auf dem Parkplatz gerade ihre Kreise, als sie von der Streife des Polizeipostens angetroffen wurden. Gegen die Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unnötiger Abgasverursachung mit Vorsatz eingeleitet, die mit jeweils 160 Euro geahndet werden. Mit Eintreffen der Polizei leerte sich der Parkplatz schnell, sodass es zu keinen weiteren gefährlichen Fahrmanövern kam.

Die Streife stellte zudem allgemeine Verkehrsverstöße fest. Neben dem Polizeiposten Schotten war auch das Ordnungsamt auf Nebenstrecken und Feldwegen unterwegs und ahndete Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.

Die Polizeidirektion Vogelsberg wird auch in den kommenden Wochen verstärkt auf dem Hoherodskopf präsent sein und Verstöße konsequent ahnden.

Aufbruch von Zigarettenautomat

Wartenberg. Drei Unbekannte hebelten am Freitag (24.11.), zwischen 22.45 Uhr und 23.55 Uhr, die Außentür eines Baumarktes in der Straße „Am Sportplatz“ in Angersbach auf. Im Inneren begaben sie sich zum dortigen Bistro und öffneten gewaltsam einen Zigarettenautomaten. Mit Zigaretten und Münzgeld im Wert von rund 3.000 Euro flüchteten sie in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Zwischen 7 Uhr und 15 Uhr am Samstag (25.11.) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Kelleracker“ in Altenburg. Sie hebelten gewaltsam eine Terrassentür auf, um ins Objekt zu gelangen. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Kindergarten

Homberg (Ohm). Unbekannte betraten zwischen dem 3. November und dem 23. November das frei zugängliche Gelände eines Kindergartens in der Friedrichstraße. Dort hebelten sie auf der Rückseite an zwei Türen und verursachten rund 800 Euro Sachschaden. Aus unbekannten Gründen ließen die Langfinger von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbrüche in Häuser

Alsfeld. In der Virchowstraße verschafften sich unbekannte Täter am Freitag (24.11.), zwischen 18 und 21.30 Uhr, über das Küchenfenster unerlaubt Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld und Schmuck in Höhe eines unteren fünfstelligen Betrages und flüchteten anschließend. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Auch ein Mehrfamilienhaus in der Virchowstraße war am Freitag (24.11.) Ziel von Einbrechern. Zwischen 15.15 Uhr und 20.20 Uhr hebelten sie eine Terrassentür auf, um ins Innere zu gelangen. Derzeitigen Erkenntnissen nach flüchteten sie jedoch derzeitigen Erkenntnissen nach ohne Diebesgut uns hinterließen rund 300 Euro Sachschaden.

Ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einfamilienhaus mit Eiern beworfen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Ludwigsau. Ein Einfamilienhaus in der Mecklarer Straße in Reilos wurde durch Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (26.11.) mit zwei rohen Eiern beworfen. Es entstand rund 20 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Diebstahl aus Pkw – Tatverdächtiger festgenommen

Flieden. Dank eines Zeugenhinweises gelang es der Polizei Fulda am Donnerstagabend (23.11.), nach einem zuvor begangenen Diebstahl aus Pkw, einen Tatverdächtigen festzunehmen. Gegen 20.45 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei, dass Passanten in der Hauptstraße eine Person festhalten würden, die sich zuvor an einem Pkw zu schaffen gemacht hatte. Beamte der Polizei Fulda konnten vor Ort kurze Zeit später einen Tatverdächtigen im Alter von 27 Jahren festnehmen. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls aus Pkw verantworten. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Tann (Rhön). Unbekannte versuchten zwischen Dienstag (21.11.) und Mittwoch (22.11.) über eine Tür, wahrscheinlich mithilfe eines Hebelwerkzeugs, in einen Getränkemarkt in der Hauptstraße im Ortsteil Wendershausen einzubrechen. Es entstand rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefährliche Körperverletzung

Flieden. In der Nacht zu Sonntag (26.11.) kam es in der Straße „An der Fliede“ gegen 2.40 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde dort ein 21-Jähriger aus Flieden beim Verlassen einer Veranstaltung von einer Personengruppe zunächst angesprochen und dann von mehreren Personen aus der Gruppe körperlich angegriffen. Hierbei schlugen sie dem 21-Jährigen mehrfach ins Gesicht und traten ihn, als er am Boden lag, gegen den Oberkörper. Die Täter flüchteten mit einem Taxi in Richtung A 66, noch bevor die Polizei vor Ort eintraf. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Vogeslbergskreis (ots)

Schotten. Am Sonntag (26.11.) befuhr ein 24-jähriger BMW-Fahrer aus Pohlheim mit vier weiteren Personen (16-17 J.) gegen 20 Uhr die Landesstraße 3305 von der Kreuzung Poppenstruth kommend in Richtung Hochwaldhausen. In einer scharfen Linkskurve kam der Fahrer von der glatten und schneebedeckten Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite des Pkw gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurden alle fünf Fahrzeuginsassen verletzt – davon zwei Mitfahrer schwer. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Bad Hersfeld (ots)

Niederaula – Am Freitag, dem 24.11.2023, gegen 14.00 Uhr, befuhren drei PKW-Fahrzeugführer hintereinander die Jossastraße in Niederaula-Niederjossa, von Niederaula aus kommend. Der Fahrer des ersten PKW bremste verkehrsbedingt ab. Daraufhin bremste der Fahrer des zweiten PKW ebenfalls. Der Fahrzeugführer des nachfolgenden PKW fuhr auf den vor ihm befindlichen PKW auf und schob diesen hierbei auf das vorderste Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

Bad Hersfeld – Am Freitag, dem 24.11.2023, gegen 14.25 Uhr, befuhren die Fahrzeugführerin eines PKW und nachfolgend die Fahrzeugführerin eines Kleintransporters die Frankfurter Straße aus Richtung Innenstadt kommend. Beide Verkehrsteilnehmer wollten auf die B 62 in Richtung Niederaula abbiegen. Hierbei musste die Fahrzeugführerin des vorausfahrenden Kraftfahrzeugs verkehrsbedingt halten. Die nachfolgende Fahrzeugführerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1800 Euro.

Bad Hersfeld – Am Samstag, dem 25.11.2023, gegen 18.50 Uhr, befuhren die Fahrzeugführer von zwei PKW die Straße Am Markt. In Höhe der Hausnummer 9 A stockte der Verkehr. Aus derzeit nicht bekannten Gründen fuhr der Fahrer des vorausfahrenden PKW rückwärts. Hier kollidierte er mit dem nachfolgenden PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Heringen – Am Sonntag, dem 26.11.2023, gegen 00.15 Uhr, befuhr der / die bislang unbekannte Fahrer bzw. Fahrerin eines PKW die Badstraße in Richtung Lindigstraße. In einer Kurve verlor dieser die Kontrolle über das Fahrzeug, kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Grünstreifen. Im weiteren Verlauf lenkte dieser zurück und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Baum und einer Straßenlaterne kollidierte. Der/die Insassen entfernten sich von der Unfallstelle. Die Ermittlungen dauern an. Der Gesamtschaden wird auf etwa 9500 Euro geschätzt. Bei dem PKW handelt es sich um einen Opel Vectra, Farbe grau. Zeugenaufruf: Wer hat ggfs. dieses Fahrzeug im Vorfeld des Unfalls im Bereich Heringen gesehen? Wer kann ggf. nähere Angaben zu dem/den Insassen des Fahrzeugs machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Tel. Nr. 06621/932-0.

Verkehrsunfälle in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld – Am Freitag, den 24.11.2023, um 13:40 Uhr, befuhr eine 53-jährige Lkw-Fahrerin mit ihrer Sattelzugmaschine samt Auflieger die B27 aus Richtung Hauneck in Richtung Bad Hersfeld. Die Fahrerin ordnete sich auf den Abbiegestreifen zur BAB4 in Richtung Kirchheim links ein. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer fuhr an der Lkw-Fahrerin rechts vorbei und scherte dann vor ihr auf den Abbiegestreifen zur BAB4 ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden bei der Sattelzugmaschine von circa 750 Euro und bei dem Pkw von 3000 Euro.

Bad Hersfeld – Am Samstag, den 25.11.2023, um 10:45 Uhr, fuhr eine 77-jährige Pkw-Fahrerin aus dem City-Parkhaus Bad Hersfeld. An der Ausgangsschranke des Parkhauses öffnete die Pkw-Fahrerin ihre Tür, um auszusteigen und ihr Ticket an dem Einzugautomaten entwerten zu lassen. Während des Aussteigens setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. Dabei touchierte das Fahrzeug den Einzugautomaten sowie die Schranke des Parkhauses und das Bein der Pkw-Fahrerin wurde zwischen der Fahrertür und dem Fahrzeug eingeklemmt. Es ist davon ausgehen, dass der Pkw mit Automatikgetriebe von der Fahrerin vor dem Aussteigen nicht in die Parkposition gesetzt wurde und somit sich Fahrzeug beim Loslassen des Bremspedals in Bewegung gesetzt hat. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht an ihrem Bein verletzt und sie musste zur weiteren Versorgung von einem Rettungswagen in das Klinikum Bad Hersfeld gebracht werden. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro, an den Einrichtungen des Parkhauses entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Bad Hersfeld – Am Samstag, dem 25.11.2023, gg. 18.30 Uhr, befuhr eine 82-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit ihrem PKW die Heinrich-von-Stephan-Straße in Richtung Berliner Straße. An der dortigen Lichtsignalanlage wurde sie von einem anderen PKW rechts überholt, wobei dieser mit der Fahrerseite gegen die Beifahrerseite ihres Fahrzeugs stieß. Der bzw. die unbekannte Fahrzeugführer/-in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 4000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Hersfeld – Am Samstag, dem 25.11.2023, gg. 18.50 Uhr, befand sich ein 76-jähriger Fußgänger aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf dem Parkplatz eines Krankenhauses im Bereich der Straße Am Wendeberg. Ein 57-jähriger Fahrzeugführer, ebenfalls aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, wollte seinen PKW rückwärts einparken. Er übersah den Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Die Person stürzte und kam zu Fall. Hierbei wurde dieser verletzt, und zur weiteren Abklärung ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Es kam zu keinem Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag (25.11.), gg. 13:05 Uhr, kam es in der Meisebacher Straße in Bad Hersfeld zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 29-jähriger Paketauslieferer fuhr mit seinem Transporter aus einem Grundstück auf die Meisebacher Straße ein. Diese wurde durch eine 26-jährige Hersfelderin mit ihrem Pkw in Richtung stadtauswärts befahren, als es zum Zusammenstoß kam. Der Pkw der Hersfelderin wurde dabei gegen eine Grundstücksmauer geschleudert, an der Sachschaden entstand. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 20.000 Euro

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bad Salzschlirf (ots)

Ein 79-jähriger Mann aus Fulda parkte seinen PKW, einen schwarzen VW-Touran, am Freitag (24.11.), zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr ordnungsgemäß in einer gekennzeichneten Parkfläche, in Bad Salzschlirf, Riedstraße in Höhe der Hausnummer 13.

Als der 79-Jährige zu seinem PKW zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Wagen im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt war. Dieser wies frische Unfallspuren auf.

Der oder die unbekannte/-r Fahrzeugführer/Fahrzeugführerin beschädigte den ordnungsgemäß geparkten VW-Touran vermutlich beim Vorbeifahren. Anschließend entfernte sich der oder die Verursacher/Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem VW-Touran entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-1050, jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet bei der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Gersfeld

Fulda (ots)

Gersfeld. Am Freitag (24.11.) parkte ein weißer VW T-Roc im Zeitraum 12:30 bis 14 Uhr auf dem Parkstreifen in der Hans-Gutmann-Straße in Gersfeld. Hier beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den VW im linken vorderen Fahrzeugbereich erheblich und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681 / 96120 oder per E-Mail pst-hilders.ppoh@polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Bad Hersfeld/Rotenburg (ots)

Kirchheim. Am Freitagmorgen (24.11.) kam es gegen 6 Uhr auf der A 7, Höhe Tank- und Rast Kirchheim, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 36-jähriger Mann aus Pohlheim (Mittelhessen) befuhr mit seinem Audi Q7 auf dem mittleren von drei Fahrstreifen die Autobahn in Richtung Nord. Auf Höhe der Tank-und Rast Kirchheim fuhr er aus bisher unbekannten Gründen auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf.

Sofort hinzugezogene Rettungskräfte holten den Fahrer aus seinem Fahrzeug. Er wurde im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, wo er kurze Zeit später verstarb. Die genauen Todesumstände sind derzeit noch unklar. Der 41-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Der geschätzte Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.

Die Autobahn war während der Bergungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Nord voll gesperrt. Dementsprechend kam es auf der A 7 und der A 5 durch Rückstau zu Verkehrsbehinderungen.