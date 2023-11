Schockanrufer machen Beute,

Brechen, Frankfurter Straße, Donnerstag, 23.11.2023 bis Freitag, 24.11.2023

(wie) Eine Seniorin in Brechen ist am Freitag von Trickbetrügern mit einem Schockanruf um eine große Summe Bargeld gebracht worden. Die Frau wurde Donnerstag und Freitag von unbekannten Betrügern angerufen, welche sich als Staatsanwalt ausgaben und von einem Verkehrsunfall berichteten. Bei diesem Unfall habe die Enkelin der Seniorin einen Menschen totgefahren und sitze deshalb nun in Untersuchungshaft. Nur gegen eine hohe Kaution könne die Enkelin wieder aus der Haft entlassen werden. Die Angerufene war derart schockiert, dass sie direkt zu ihrer Bank fuhr und das geforderte Geld abhob. Bei ihrer Rückkehr wurde sie dann von Geldabholern abgepasst und übergab diesen mehrere Zehntausend Euro in bar. Anschließend verschwanden die Männer wortlos mit dem Geld. Der Geldentgegennehmer wurde beschrieben als 40 bis 45 Jahre alt, kräftig gebaut, 160 bis 165 cm groß und mitteleuropäisch aussehend. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wer hat am Donnerstag oder Freitag verdächtige Beobachtungen in der Frankfurter Straße in Oberbrechen gemacht?

Die Varianten dieser Art des Schockanrufes sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Organe der Rechtspflege aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

Mehrere Verletzte in Fußgängerzone,

Limburg, Neumarkt/ Bahnhofstraße, Sonntag, 26.11.2023, 05:20 Uhr bis 05:45 Uhr

(wie) In Limburg sind am frühen Sonntagmorgen drei Personen von zwei Unbekannten verletzt worden. Offenbar hatten sich mehrere Beteiligte in einer Lokalität am Neumarkt mit den zwei unbekannten Männern unterhalten und zunächst auch verstanden. Auf der Straße soll es dann zu einer Auseinandersetzung der Männer mit zwei Frauen gekommen sein, in die ein Zeuge eingriff. Während die Frauen sich daraufhin entfernten, diskutierte der Zeuge mit den Männern weiter. Da er kurz darauf verletzt und auf dem Boden liegend gefunden wurde, wird nun wegen einer Körperverletzung ermittelt. Der 37-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Wenig später soll es in der Bahnhofstraße zu einem erneuten Aufeinandertreffen der Frauen und deren Begleitern mit den zwei Unbekannten aus der Lokalität gekommen sein. Hierbei sei es auf Höhe der evangelischen Kirche schnell zu einem Streit gekommen, bei dem die Männer zugeschlagen und sogar ein Pfefferspray genutzt haben sollen. Anschließend flohen die Täter und hinterließen drei verletzte Personen. Die Flüchtigen werden wie folgt beschrieben: Täter 1: Circa 20 Jahre alt, circa 160 cm groß, braune kurze Haare, 3-Tage-Bart, „südländisches Erscheinungsbild“, beige Jacke, schwarzes Oberteil, schwarze Hose

Täter 2:

Circa 20 Jahre alt, circa 160 cm groß, dunkle lockige Haare, 3-Tage-Bart, „südländisches Erscheinungsbild“, schwarze Jacke, schwarzes Oberteil, schwarze Hose

Hinweise zu den Körperverletzungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Motorroller gestohlen,

Limburg, Im Ansper, Freitag, 24.11.2023, 18:45 Uhr bis Samstag, 25.11.2023, 08:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Limburg ein Motorroller entwendet worden. Ein 80-Jähriger hatte einen schwarzen Yamaha Motorroller am Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Im Ansper“ abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er am Samstagmorgen zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Zweirad verschwunden. Die Polizei schätzt den Wert der Beute auf circa 2.500 EUR und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Radlader brennt,

Limburg-Offheim, Dehrner Weg, Sonntag, 26.11.2023, 05:20 Uhr

(wie) Am frühen Sonntagmorgen ist bei Offheim ein Radlader in Flammen aufgegangen. Zeugen verständigten die Polizei, da sie von der B 49 einen hellen Feuerschein aus Richtung Dehrner Schloss wahrgenommen hatten. Feuerwehr und Polizei eilten daraufhin zu dem Brandort zwischen Offheim und Ahlbach. Dort fanden die Rettungskräfte einen in Vollbrand stehenden Radlader vor. Mit zwei Löschzügen konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Der Radlader wurde komplett zerstört und es lief Hydrauliköl aus, welches von einer Spezialfirma gebunden und aufgenommen werden konnte. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem auch, woher der Radlader kam und wem dieser gehört. Unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 bitten die Ermittler um Hinweise.

Mültonnen in Flammen,

Brechen, Gartenstraße, Samstag, 25.11.2023, 20:20 Uhr

(wie) In Niederbrechen sind am Samstagabend mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Ein Anwohner bemerkte das Feuer in der Gartenstraße gegen 20:20 Uhr und verständigte die Feuerwehr. Außerdem versuchte er bis zu deren Eintreffen, die Flammen selbst zu löschen. Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr löschten den Rest der drei betroffenen Mülltonnen. Offenbar war es in einer der Tonnen zu dem Brand gekommen, der auf zwei weitere übergriff und schließlich auch die Hausfassade beschädigte. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 EUR geschätzt. Für die Polizei ergaben sich bisher keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

Bei Unfall in Merenberg verletzt,

Merenberg, Hessenstraße, Samstag, 25.11.2023, 16:55 Uhr

(wie) Am Samstag ist ein Mensch bei einem Unfall an einer Kreuzung in Merenberg verletzt worden. Eine 23-Jährige befuhr mit einem BMW die Hofwiesenstraße in Richtung Hessenstraße. An der Kreuzung der beiden Straßen nahm die Fahrerin einem vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden Opel die Vorfahrt. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch die 23-Jährige noch von der Fahrbahn abkam und gegen eine Grundstücksmauer prallte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 46-Jährige in dem Opel verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 10.000 EUR.

Erneuter Zeugenaufruf nach Gelautomatensprengung, Bad Camberg, Frankfurter Straße, Freitag, 24.11.2023, 01:00 Uhr

(wie) Nachdem sich bisher kaum Zeugen zu dem Verbrechen am Freitag in Bad Camberg gemeldet haben, bittet die Kriminalpolizei erneut um Hilfe. Bisher Unbekannte hatten mit zwei Sprengungen einen Geldautomaten in der Frankfurter Straße in die Luft gejagt und somit Menschen gefährdet und massiven Schaden hinterlassen. Nicht weit der Bankfiliale befindet sich eine Kneipe, die zur Tatzeit noch geöffnet war.

Personen, die vor oder nach der Tat um 01:00 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Beobachtungen, z.B. im Zusammenhang mit einem zu schnell fahrenden Pkw in und rund um Bad Camberg gemacht haben, werden gebeten, sich unmittelbar mit der Polizei, unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0, in Verbindung zu setzen.

Meldungen vom Wochenende

Verletzte bei Frontalzusammenstoß

65604 Elz, Hadamarer Straße 34, Sa. 25.11.2023, 23:10 Uhr

Ein 36-jähriger aus Dornburg befuhr mit seinem schwarzen VW Touran die Hadamarer Straße aus Richtung Hadamar kommend in Richtung Elz. Hinter diesem Fahrzeug fuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Limburg in einem Volvo mit zwei Mitfahrern, ebenfalls in Richtung Ortsmitte Elz.

Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit und nicht angemessener Bereifung kam der 18-jährige kurz nach dem Ortseingang Elz nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Tankstellenmauer und der davor befindlichen Straßenlaterne.

Durch den Aufprall verlor der Volvo das linke Vorderrad und kam ca. 100 Meter weiter nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer der Hadamarer Straße. Ca. 20 Meter weiter schleuderte das Fahrzeug noch gegen das Heck des vorausfahrenden VW Touran, sodass dieser gegen eine Grundstücksmauer fuhr.

Das Verursacherfahrzeug rutschte daraufhin ca. 30 Meter weiter in den Gegenverkehr, kollidierte frontal mit einem weißen Ford einer 37-jährigen Frau aus Hambach und kam ebenfalls vor einer Grundstücksmauer zum Stehen.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die beiden Mitfahrer des Unfallverursachers und die anderen beiden beteiligten Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Diebstahl von Traktor

Luisenhof, 35796 Weinbach

Di., 21.11.2023, 18:15 bis Mi., 22.11.2023, 12:00

Unbekannte Täter brachen in einen Lagerraum eines Hofes ein und verschafften sich Zutritt zu weiteren verschlossenen Lagerräumen. Hierbei wurde ein neuwertiger Traktor im Wert von ca. 56.000EUR entwendet.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Betrunkener schlägt Passanten und geht verbal gegen Polizeibeamte

Frankfurter Straße 10, 35781 Weilburg

Sonntag, 26.11.2023, 02:16 Uhr

Ein 26-jähriger Mann aus Hadamar lag in der Nacht betrunken auf einem Gehweg in Weilburg. Zwei Passanten wurden darauf aufmerksam und verständigten einen Rettungswagen. Der Betrunkene fing an die beiden Helfer anzugreifen und konnte einen der beiden tatsächlich schlagen. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der Betrunkene festgehalten. Am Einsatzort beleidigte der Betrunkene mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten. Nachdem dieser in hiesiges Polizeigewahrsam verbracht wurde, beleidigte er weiter die Beamten und bedrohte diese noch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Nach Ausnüchterung und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

Aufgrund des Verhaltens wird sich der Beschuldigte nun in mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Unfall mit Leichtverletzten Bad Camberg

Unfallort: 65520 Bad Camberg, Kreisverkehr Beuerbacher Straße / Bahnhofstraße

Unfallzeit: Freitag, 24.11.2023, 18:10 Uhr

Am Freitag um 18:10 Uhr kam es im Kreisverkehr Beuerbacher Straße / Bahnhofstraße in Bad Camberg zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person.

Der 67-jährige Fahrer eines PKW Opel Astra fuhr, vom Parkplatz eines Verbrauchermarkts kommend, in den Kreisverkehr der Beuerbacher Straße / Bahnhofstraße ein, um den Kreisel in Richtung Dauborn zu verlassen. Ihm kam fußläufig, im Kreisverkehr, eine 74-jährige Dame entgegen. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß mit der Person. Die Dame zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Unfall mit Leichtverletzten Hadamar

Unfallort: 65589 Hadamar, L3278 zwischen Hadamar und Steinbach Unfallzeit: Freitag, 24.11.2023, 22:33 Uhr

Am Freitagabend um 22:33 Uhr kam es auf der L3278 zwischen Hadamar und Steinbach zu einem Alleinunfall mit einer leicht verletzten Person. Die 39-jährige Fahrerin eines PKW Opel Tigra befuhr die L3278 aus Hadamar kommend in Richtung Hadamar-Steinbach. Kurz vor der Ortseinfahrt Steinbach geriet sie in einer Rechtskurve, aufgrund ihrer an die Witterung nicht angepassten Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn. Beim Gegenlenken kam sie schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem betonierten Kanal. Die Fahrerin zog sich Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug und am Kanal entstand Sachschaden von ca. 11.000 EUR.

Unfallflucht nach Spiegelunfall

Unfallort: K422 zwischen Weinbach-Freienfels und Weilburg-Kubach Unfallzeit: Freitag, 24.11.2023, 17:45 Uhr

Am Freitag um 17:45 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem blauen 3er BMW die K422 aus Freienfels kommend in Richtung Kubach. Kurz vor der Kubacher Kristallhöhle missachtete ein entgegenkommender PKW das Rechtsfahrgebot, geriet auf die Mittellinie und es kam zur Berührung der Seitenspiegel beider Fahrzeuge. Am BMW entstand Sachschaden. Der entgegenkommende PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Freienfels. Die Polizei Weilburg bittet um Hinweise unter 06471/93860

Wegen Blitzeis im Graben gelandet

Unfallort: B456 zwischen B49 und Weilburg Unfallzeit: Samstag,25.11.2023, 01:22 Uhr

Am frühen Morgen des Samstags, 25.11.2023, um 01:22 Uhr, verlor ein 47-Jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Weilburg auf der B456, von der B49 kommend, in Höhe der Abfahrt nach Runkel aufgrund von Blitzeis die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge dessen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Hierbei entstand neben Sachschaden am Fahrzeug weiterer Sachschaden an einem Verkehrsschild.

An dieser Stelle erfolgt der Hinweis unbedingt die Fahrweise der winterlichen Witterungsverhältnisse anzupassen, um Unfälle zu vermeiden.