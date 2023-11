Main-Taunus: Die Polizei-News

Seniorin die Handtasche entrissen,

Schwalbach am Taunus, Friedrich-Stoltze-Straße, Freitag, 24.11.2023, 20:25 Uhr

(jn)Einer 72-jährigen Frau ist am Freitagabend in Schwalbach die Handtasche von der Schulter gerissen worden, wodurch sie zu Boden stürzte. Der Räuber flüchtete unerkannt mit seiner Beute. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde die Geschädigte um 20:25 Uhr an ihrer Haustür in der Friedrich-Stoltze-Straße von dem Unbekannten abgepasst, der an die Seniorin herantrat und ihr die Handtasche entriss. Infolgedessen fiel die Frau auf den Boden und verletzte sich leicht. Der Täter, der unter anderem Bargeld erbeutete, wird als etwa 17 bis 20 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll zudem „südländisch“ oder „orientalisch“ ausgesehen haben. Im Rahmen einer Fahndung konnten keine verdächtigen Personen mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt nun und bittet um Hinweise zu dem Täter oder der Tat, die unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 entgegengenommen werden.

Einbrecher zugange,

Kelkheim (Taunus), Am Marktplatz, Lorsbacher Straße, Gimbacher Weg, bis Sonntag, 26.11.2023

(jn)In drei Kelkheimer Stadtteilen waren in den vergangenen Tagen Einbrecher unterwegs, die es auf eine Gaststätte, einen Kindergarten und eine Bäckerei abgesehen hatten. Bereits zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Lorsbacher Straße in Münster und entwendeten Laptops mit einem Gesamtwert von über 1.000 Euro sowie mehrere Hundert Euro Bargeld. In der Nacht zum Samstag hebelten Kriminelle dann an der Haupteingangstür der Bäckerei „Am Marktplatz“ und verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie hier von ihrem Vorhaben ab und flüchteten mit leeren Händen. Eine dritte Tat wurde im Ortsteil Fischbach zwischen Sonntag, 02:00 Uhr und 08:00 Uhr morgens verzeichnet. Hier waren unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte im Bereich des Gimbacher Weges eingestiegen und stahlen lediglich ein Stück Fleisch.

Zu allen drei Taten ermittelt das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Sulzbach und bittet um Hinweise, die unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegengenommen werden.

Hochwertige Pedelecs aus Tiefgarage gestohlen, Sulzbach (Taunus), Hauptstraße, Freitag, 24.11.2023, 05:00

(jn)Am frühen Freitagmorgen wurden aus einer Sulzbacher Tiefgarage zwei Pedelecs im Wert von ca. 10.000 Euro gestohlen. Zunächst öffneten der oder die Täter das Garagentor eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße und machten sich im Anschluss an zwei Fahrradschlössern zu schaffen. Letztlich flüchteten die Fahrraddiebe mit einem grauen Velo des Herstellers „Riese & Müller“, Modell „Load 60 Vario“ im Wert von circa 7.000 Euro sowie einem schwarz/mintfarbenen Fahrrad von „Cube“, Modell Access Hybrid Pro 500 im Wert von knapp 3.000 Euro.

Hinweise zu den gestohlenen Fahrrädern oder der Tat erbittet die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0.

Schmuck aus Fahrzeug gestohlen,

Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Sonntag, 26.11.2023, 17:20 Uhr bis 17:45 Uhr

(jn)Am frühen Sonntagabend wurde aus einem Pkw in Hofheim Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Geschädigte hatte ihren Ford zwischen 17:20 Uhr und 17:45 Uhr auf dem 1. Parkdeck des Parkhauses vor der Stadthalle am Chinonplatz geparkt. Als sie zurückkehrte, musste sie feststellen, dass eine Tasche mit Schmuck im Wert von einigen Tausend Euro aus ihrem Fahrzeug gestohlen worden war. Derzeit ist unklar, wie die Unbekannten in das Wageninnere gelangten. Die Polizei warnt davor, Wertgegenstände in Kraftfahrzeugen offen liegen zu lassen. Schaffen Sie derartige Tatgelegenheiten gar nicht erst für Diebe und nehmen Sie Handtaschen, Portemonnaies und andere Gegenstände von Wert an sich, wenn Sie ihr Auto abstellen. Im Idealfall lassen Sie Wertgegenstände niemals im Auto zurück – auch nicht versteckt – da erfahrene Diebe jedes Versteck kennen. Autos sind kein Safe!

Die Polizei in Hofheim bittet unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 um sachdienliche Hinweise.

Autoknacker flüchten mit Renault,

Hochheim am Main, Eppsteinstraße, Freitag, 24.11.2023, 20:35 Uhr

(jn)Zwei bislang unbekannte Täter sind am Freitagabend in Hochheim nach einem Auto-Einbruch in einen Renault gestiegen und geflüchtet. Um 20:35 Uhr hatte ein Zeuge das Duo in der Eppsteinstraße beobachtet und die Polizei alarmiert. Demnach waren die Diebe in einem goldfarbenen Renault Scenic mit litauischer Zulassung vorgefahren und hatten die Seitenscheibe der Fahrerseite eines VW eingeschlagen. Als sie soeben im Innenraum versuchten, ein technisches Gerät zu entwenden, wurden sie auf den Zeugen aufmerksam und flüchteten in ihrem Fahrzeug. Einer der Täter soll eine kurze Hose getragen haben und recht muskulös gewesen sein. Der Zweite war rund 1,80 Meter groß, sehr korpulent und breit und hatte kurze helle Haare sowie eine weiße lange Hose an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Einbruch in Friseurgeschäft,

Kriftel, Frankfurter Straße, Donnerstag, 23.11.2023, 18:30 Uhr bis Freitag, 24.11.2023, 07:10 Uhr

(jn)In der Nacht zum Freitag kam es in Kriftel zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft. Den Spuren am Tatort zufolge hebelten die Einbrecher ein Fenster des Geschäftes in der Frankfurter Straße auf und entwendeten aus dem Innenraum Bargeld. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

44-Jähriger geschlagen,

Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Sonntag, 26.11.2023, 02:00 Uhr

(jn)Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Sonntag in Hofheim einen 44-Jährigen geschlagen. Dieser konnte nach einer medizinischen Untersuchung vor Ort wieder entlassen werden. Gegen 02:00 Uhr hatten Zeugen die Auseinandersetzung zwischen zwei Männern beobachtet, wobei dem 44 Jahre alten Hofheimer ins Gesicht geschlagen wurde. Während er selbst infolge des Schlages zu Boden ging, flüchtete der als ca. 1,80 Meter groß beschriebene Schläger unerkannt in Richtung Wilhelmstraße. Er soll eine auffällige Kette sowie ein graue glänzende „Pufferjacke“ getragen haben, welche in die Farbe Weiß übergeht.

Hinweise nimmt die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Einbruch in Einfamilienhaus, Hofheim, Kronthaler Weg, Samstag, 25.11.23, 18:00 Uhr bis 18:10 Uhr

(jk)Bei einsetzender Dunkelheit brachen UT in ein Einfamilienhaus in Hofheim ein. Die Täter gelangten über ein Fenster im Untergeschoss in das Objekt. Im dort gelegenen Büro wurden mehrere Schränke geöffnet und durchsucht. Nach derzeitigen Stand wurde nichts entwendet.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Mountainbike aus Keller entwendet, Bad Soden, Bismarckstraße, Samstag, 25.11.23, 13:16 Uhr

(jk)Aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus wurde ein hochwertiges Mountainbike entwendet. UT gelangte vermutlich über die Eingangstür in das Objekt. Im Keller wurde ein Kellerverschlag aufgehebelt und das Rad entwendet. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Rose, Modell Backroad Randonneur ultegra in der Farbe schwarz.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Geldwechseltrick, Hofheim, Rheingaustraße, Samstag, 25.11.23, 16:57 Uhr

(jk)Durch geschickte Ablenkung wurde Geld bei einem Geldwechseltrick entwendet. Drei unbekannte Täter wollten in einem Geschäft Getränke kaufen. Im Anschluss baten diese darum mehrere 100 Euro-Scheine in 50er zu wechseln. Diese sollten dann erneut gewechselt werden. Im Rahmen dessen stellte der GS dann fest, dass 100 Euro fehlten. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. Männlich, 35-40 Jahre, 155-165 cm, dicklich, dunkle lichte Haare, dunkle Jacke, 2. Männlich, 20-25 Jahre, 155-165 cm, dicklich, dunkle Haare mit Zopf, Brille, dunkle Haare, helle Jeans, 3. Männlich, 35-40 Jahre, 155-165 cm, kräftig, dunkle Haare und Bart, dunkle Jacke. Alle sollen eine südländische Erscheinung gehabt haben.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall, Eppstein, B455, Samstag, 25.11.23, 18:10 Uhr

(jk)Zwei Fahrzeuge befuhren die B455, aus Richtung BAB 3 kommend, in Richtung Eppstein. Das vorausfahrende Fahrzeug fuhr an der dortigen Lichtzeichenanlage an, musste jedoch verkehrsbedingt unmittelbar wieder abbremsen. Das dahinterfahrende Fahrzeug bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Die drei Fahrzeuginsassen im vorderen PKW wurde dabei leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Diebstahl in/aus Pkw

Donnerstag, 24.11.2023, 12:45 – 13:30 Uhr

65719 Hofheim-Wallau, Am Wandersmann

Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus dem Fahrzeug der Geschädigten einen Laptop, samt Tasche und entkam unerkannt. Das Fahrzeug, ein BMW X1, wurde zuvor von der Geschädigten auf dem Parkplatz des dortigen Möbelmarkts abgestellt und vermeintlich verschlossen. Aufbruchspuren konnten am Fahrzeug jedoch keine festgestellt werden. Der Wert des Diebesguts wird auf ca. 700,00 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der (06192) 2079-0 entgegen.