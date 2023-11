Drei Autos in Auffahrunfall verwickelt

Kaiserslautern (ots) – Im Bereich „Dammühle“ hat es am Montagvormittag gekracht. Gegen 11.30 Uhr kam es in dem Abschnitt zwischen der Einmündung Galappmühler Straße und Erzhütterstraße zu einem Auffahrunfall, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war ein 88-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Meriva offenbar zu schnell unterwegs und fuhr auf den vor ihm fahrenden Toyota Yaris auf. Dieser wurde wiederum durch die Wucht des Anstoßes auf den davor in gleiche Richtung fahrenden Mazda 2 geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Nach der Kollision waren zunächst drei Verletzte gemeldet worden. Letztlich musste aber „nur“ die Fahrerin des Toyota Yaris vorsorglich zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Die Beifahrerin im Mazda klagte über Nackenschmerzen.

Auf den Unfallverursacher kommt ein Bußgeld zu. Ihm wird vorgeworfen, auf regennasser Fahrbahn und bei leichtem Schneefall mit nicht angepasster Geschwindigkeit sowie ohne Winterreifen gefahren zu sein und einen Unfall verschuldet zu haben. |cri

Fahrraddiebstähle – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht nach Hinweisen zu 2 Fahrraddiebstählen am Wochenende in Kaiserslautern. Bislang unbekannte Täter entwendeten am späten Samstagabend zwischen 21 Uhr und 22 Uhr an einem Ladengeschäft in der Pariser Straße ein E-Bike der Marke BULLS.

Außerdem wurde am Sonntagmittag am Schillerplatz in Kaiserslautern ein zuvor abgeschlossenes Mountain-Bike der Marke CUBE gestohlen. Mögliche Zeugen wenden sich an die zuständige Dienststelle, die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1, unter Tel: 0631/369 2150. |nmü

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagabend versuchte sich ein 41-Jähriger gewaltsam Zugang zu Büroräumen in der Pariser Straße zu verschaffen. Hierbei konnte er durch die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Kaiserslautern auf frischer Tat gestellt und widerstandslos festgenommen werden. Anschließend wurde der Beschuldigte der örtlichen Kriminalpolizei überstellt.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde weiter die vorläufige Festnahme erklärt. Der Täter war bereits mehrfach wegen Einbruchsdiebstählen aufgefallen und verbüßte auch schon eine Haftstrafe.|nmü

Haben Sie Ihr Auto verschlossen?

Kaiserslautern (ots) – Mit dieser Frage haben wir in der vergangenen Woche auf eine Sonderkontrolle der Kaiserslauterer Polizei hingewiesen. Am Donnerstag 23.11.2023, waren Streifenteams der Polizeiinspektionen 1 und 2 abends mehrere Stunden im Stadtgebiet unterwegs und kontrollierten akribisch, ob an Straßenrändern, auf Parkplätzen oder in Grundstückseinfahrten Autos unverschlossen abgestellt waren. Unterstützt wurden die Streifen durch Kräfte der Military Police und Security Police.

Ziel der Aktion, die nicht zum ersten Mal durchgeführt wurde, war und ist, Fahrzeugnutzer für das Thema Diebstähle aus Kraftfahrzeugen zu sensibilisieren.

Insgesamt konnten am Donnerstagabend auf diese Weise 77 unverschlossene Fahrzeuge festgestellt werden. In fast allen Fällen konnten die Halter der jeweiligen Pkw hinzugezogen werden. Meist war die Freude groß, dass zum Beispiel der Geldbeutel oder das Tablet in den Händen der Polizei landete und eben nicht in die Finger von Dieben geriet.

In 9 Fällen konnte kein Verantwortlicher erreicht werden, so dass die Polizei hier Kaiserslautern Verwarngelder über die Bußgeldstelle Speyer veranlasst hat. Die Sonderkontrolle bekam auch dieses Mal wieder große Aufmerksamkeit und es konnten insgesamt 105 Beratungsgespräche zum Thema geführt werden.

Und das Ergebnis der Kontrolle zeigt, dass der Warnhinweis nicht oft genug wiederholt werden kann: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor Andere es für Sie tun! Lassen Sie keine Wertsachen im Wageninneren zurück und schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab! Gelegenheit macht Diebe. |PIKL1 sk/cri

1.FC Kaiserslautern – Holstein Kiel

Kaiserslautern (ots) – Im Heimspiel gegen Holstein Kiel unterlag der 1.FC Kaiserslautern mit 0:3. Die Partie im Fritz-Walter-Stadion verfolgten 38.367 Zuschauer. Rund 400 Kieler folgten ihrer Mannschaft mit Kleinbussen in die Westpfalz. Die Polizei sorgte für eine reibungslose An- und Abreise der Fußballfans.

Aufgrund der hohen Zuschauerzahl wurde der Elf-Freunde-Kreisel nach dem Spiel im Rahmen der Abreise kurzzeitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Sowohl vor, während und nach dem Spiel hatten die Einsatzkräfte, dank disziplinierter Fußballanhänger, keine nennenswerten Vorkommnisse zu verzeichnen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt. I eng

Kreis Kaiserslautern

Pinguine fallen Verkehrsunfall zum Opfer

Weilerbach (ots) – Über die Meldung eines Verkehrsteilnehmers „ich habe den Bordstein gestreift und mir einen Platten eingefahren. Dabei habe ich auch 2 Pinguine überfahren“ staunten die Beamten am Samstagmittag nicht schlecht und hielten gar eine Beeinflussung des Anrufers durch Alkohol oder andere berauschende Mittel für möglich.

Wie die weitere Erforschung des Sachverhaltes ergab, war der 25-jährige Anrufer zwar nüchtern aber aus Unachtsamkeit zwischen Erzenhausen und Weilerbach mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen. Dabei entstand nicht nur Sachschaden an seinem Fahrzeug, sondern auch an zwei Leitpfosten, den so genannten „Pinguinen“.

Eine wohl existierende aber nicht sehr weit verbreitete Bezeichnung für Leitpfosten.

Von den aufnehmenden Beamten wurde die Straßenmeisterei über den Schaden im Verkehrsraum in Kenntnis gesetzt. So ist gewährleistet, dass an der Unfallstelle zeitnah zwei neue Pinguine aufgestellt werden.|pvd

Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Im Rahmen der Streife wurden Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 gegen 01:50 Uhr auf zwei E-Scooter-Fahrer in der Fischerstraße aufmerksam. Bei der Kontrolle fiel ihnen Alkoholgeruch bei den 45 und 55 Jahre alten Männern auf. Der ältere der Beiden erzielte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 0,94 Promille. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen einer

Verkehrsordnungswidrigkeit zu.

Mehr Glück dagegen hatte der Jüngere. Dieser war zwar ebenfalls alkoholisiert, jedoch lag sein Atemalkoholwert im gesetzlich tolerierten Bereich. Weiterfahren durfte er zur Sicherheit trotzdem nicht. Auch die Beamten der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 hatten es in der Nacht mit betrunkenen E-Scooter-Fahrern zu tun. Bei der Kontrolle gegen 03:00 Uhr in der Pariser Straße ergab ein Test beim 23-jährigen Fahrer eines E-Scooters einen Wert von 1,05 Promille. Auch er muss sich im Rahmen eines Verfahrens wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

Der 22-jährige Begleiter des Mannes, alleine auf einem weiteren E-Scooter unterwegs, wurde ebenfalls angehalten und zum Alkoholtest gebeten. Mit seinem Alkoholisierungsgrad von 0,41 Promille verstieß er nicht gegen geltendes Recht, seine Weiterfahrt wurde aus präventiven Gründen dennoch untersagt.|pvd