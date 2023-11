Versuchter Raub auf 20-Jährigen

Mannheim-Quadrate (ots) – Ein 20-Jähriger befand sich am Sonntag 25.11.2023 in der Zeit von 03:30-03:45 Uhr auf dem Heimweg von einer Diskothek in Q 5 in Richtung Jungbusch. Da der junge Mann in Mannheim ortsfremd war, benutzte er zur Navigation an seine Wohnanschrift sein Handy. Während des Heimweges bemerkte er 2 Männer, welche ihm folgten.

Auf Höhe der Quadrate F1/F2 wurde der 20-Jährige von einem der beiden Männer plötzlich an den Armen festgehalten und zu Boden gezogen. Als der 20-Jährige dann auf dem Rücken am Boden lag, versuchte einer der beiden Männer, ihm das Handy aus der Hand zu reißen. Der 20-Jährige hielt dieses jedoch fest.

Zeitgleich passierte ein Auto die Örtlichkeit, so dass die beiden Männer von dem 20-Jährigen abließen und in Richtung Marktplatz davon rannten.

Beide Männer sind ca. 25 Jahre alt, haben beide eine schlanke Statur, schwarze/kurze Haare, waren dunkel gekleidet. Einer der beiden Männer hatte einen gebräunten/dunkleren Teint.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter Tel: 0621/174-4444 zu melden.

Raub auf 53-Jährigen

Mannheim (ots) – Am Sonntag 26.11.2023 um 01 Uhr, verließ ein 53-jähriger Mann seine Wohnung in den T-Quadraten. Auf dem Gehweg vor T 1 wurde er von 4 männlichen, afrikanisch aussehenden und dunkel gekleideten Männern angesprochen, welche ihm einen Joint anboten. Der 53-Jährige lehnte ab, woraufhin er zunächst gegen den Hals geschlagen und im Anschluss zu Boden gerissen wurde.

Durch die 4 Täter wurde dem Mann der Geldbeutel aus der Hose gezogen und daraus dann mehrere Euro im mittleren 2-stelligen Bereich entwendet. Die Tatverdächtigen ließen den Geldbeutel zurück und flüchteten in verschiedene Richtungen. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheit hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden, unter Tel: 0621/174-4444.

Festnahme am Hauptbahnhof Mannheim

Mannheim (ots) – Am Sonntagmittag 26.11.2023, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den rumänischen Staatsangehörigen im Mannheimer Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Diebstahl wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft gesucht.

Der 49-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen und wurde für die 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Weiterhin bestand gegen den Mann noch eine Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

25-Jähriger Dealer in Untersuchungshaft

Mannheim-Hbf (ots) – Bei einer Kontrolle am Samstag 25.11.2023, durch Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof konnten bei einem 18-jährigen Mann fast 90 g Haschisch sichergestellt werden, die er mit sich führte. Umfangreiche Folgeermittlungen durch die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim führten zu einem 25-jährigen Tatverdächtigen aus Frankenthal, der dem 18-Jährigen zuvor das Haschisch verkauft hatte.

Aufgrund einer Anordnung des Amtsgerichts Frankenthal wurden die Wohnung und die Kellerräume des 25-Jährigen noch am Abend durchsucht. Hierbei konnten Beamte der Polizeiinspektion Frankenthal sowie der Ermittlungsgruppe Rauschgift des Polizeipräsidiums Mannheim unter anderem 10 Cannabispflanzen, diverse Cannabissamen, 800 g portioniertes und zum Verkauf fertiges Marihuana,

circa 1.200 g Haschisch in 12 Platten, diverse Kleinstmengen Marihuana sowie 25 g Haschisch auffinden und sicherstellen. Ferner wurden zwei Messer und zwei Softairwaffen sowie 100 Schuss Kleinkalibermunition sichergestellt. Der 25-Jährige wurde an seiner Wohnanschrift in Frankenthal vorläufig festgenommen.

Er wurde am Sonntag, dem 26. November 2023, beim Amtsgericht Frankenthal vorgeführt. Gegen ihn hat der Haftrichter Haftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffe erlassen und in Vollzug gesetzt. Anschließend wurde der 25-jährige Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der 18-jährige Käufer aus dem Rhein-Neckar-Kreis muss sich ebenfalls wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, wurde aber nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Ersthelfer nach Hundeattacke gesucht

Mannheim (ots) – Eine 52-Jährige und ein 55-Jähriger befanden sich am Samstag gegen 16.20 Uhr mit ihrem Hund auf dem Heimweg und liefen in der Steubenstraße an einem Discounter vorbei. Hier befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 20-Jährige ebenfalls mit ihrem Hund. Als der Hund der 20-Jährigen den anderen Hund erblickte, riss sich dieser los, rannte auf ihn zu und verbiss sich in diesen.

Mehrere Versuche der Besitzer die Hunde zu trennen, scheiterten. Erst ein bislang unbekannter Passant schaffte es, mittels einem Einkaufskorb, den angreifenden Hund zu lösen, indem er diesem den Korb überstülpte und ihn wegzog.

Die Hunde, als auch die Besitzer erlitten Verletzungen. Die Polizei sucht nun den bislang unbekannten Helfer, der es schaffte die Hunde zu trennen. Dieser oder Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Ersthelfers geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden unter: 0621-833970.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr – Bundespolizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Eine mit 100 Passagieren besetzte Straßenbahn hat am Wochenende mehrere Gegenstände überfahren. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Auf der Fahrt von Rheinau nach Neckarau erfasste am Samstagnachmittag 25.11.2023 eine Straßenbahn der Linie S9 mehrere Gegenstände, die auf den Schienen auflagen.

Zum Zeitpunkt der Kollision hatte die Straßenbahn eine Geschwindigkeit von etwa 130 km/h. Im Zug befanden sich 100 Passagiere, zu Verletzungen der Reisenden kam es nicht. Ersten Informationen zufolge entstand am Schienenfahrzeug ein geringer Sachschaden. Am Fahrweg kam es nach bisherigem Stand zu keinen Beschädigungen.

Nach der Unfallaufnahme durch eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte die Straßenbahn ihre Fahrt fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und gibt folgenden Hinweis: Auf den Schienen befindliche Hindernisse können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Schottersteine oder Teile der Hindernisse gefährden Täter nicht nur sich selbst erheblich, sondern auch Zugpassagiere, wartende Reisende und sonstige Unbeteiligte.

Zeugen, welche sachdienliche Informationen zum Tathergang oder Hintergründen geben können, werden gebeten sich unter 0721/12016-0 mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Bundespolizei auch unter der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 entgegen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Kollision mit Straßenbahn

Mannheim (ots) – Am Freitag, um 20:25 Uhr befuhr ein 21-jähriger mit seinem VW den Ulmenweg in Richtung Hochuferstraße. An der Einmündung zur Clara-Reinmann-Straße bog er nach rechts ab und übersah hierbei die für ihn rot anzeigende Ampel. Er fuhr über die Straßenbahnschienen und übersah eine Straßenbahn, welche im Ulmenweg in Richtung stadtauswärts fuhr.

Der Straßenbahnfahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, so dass der Pkw mehrere Meter mitgeschleift wurde. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision noch fahrbereit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden an dem Pkw und an der Straßenbahn beläuft sich auf mehrere tausend Euro im niederen fünfstelligen Bereich.

Infotainment-System aus BMW gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neuostheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 16:00 Uhr am Freitag und 17:45 Uhr am Sonntag wurde in der Rethelstraße ein geparktes Auto aufgebrochen. Dabei demontierte die Täterschaft gezielt das fest eingebauteInfotainment-System des BMW.

Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter tel: 0621/174-4444 zu melden.

Verkehrskontrolle führt zum Fund mehrerer Betäubungsmittel

Mannheim-Luzenberg (ots) – Am Sonntagabend gegen 23 Uhr wurde ein 21-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen an das Fahrzeug herantraten, nahmen sie starken Marihuanageruch wahr. Während ihrer Kontrolle konnten die Beamten dann 7 verkaufsfertige Cannabis-Plomben und mehrere verschreibungspflichtige schmerzstillende Arzneistoffe in Tablettenform auffinden und sicherstellen.

Nachdem ein Drogentest bei dem 22-jährigen Fahrer positiv verlief, musste er mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Darüber hinaus wurden die Wohnräume des 22-Jährigen nach erfolgter Anordnung der Staatsanwaltschaft Mannheim durchsucht. Hierbei konnte weitere 21 Cannabis-Plomben, 37 Tilidin-, 80 Tramadol-, 15 Rivotril- und 12 Fluoxetin-Tabletten sowie eine Gasdruck-Pistole und eine Machete sichergestellt werden.

Den 22-Jährigen erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss, was auch führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim übernommen.

Kollision im Kreuzungsbereich – Unfallzeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstagmittag gegen 12.44 Uhr, befuhr eine 32-jährige mitmihrem Smart die Goethestraße stadtauswärts in Richtung Renzstraße. An der Einmündung Kolpingstraße kollidierte sie mit einem von der Kolpingstraße nach rechts in die Renzstraße einbiegenden Suzuki einer 70-Jährigen. In der weiteren Folge des Zusammenstoßes wurde der Suzuki abgewiesen und schleuderte gegen einen Ampelmast.

Während die 32-jährige Smart-Fahrerin unverletzt blieb, erlitten ihre 70-jährige Beifahrerin und die 70-jährige Suzuki-Fahrerin leichte Verletzungen, die ambulant in Krankenhäusern behandelt werden mussten.

Der Gesamtschaden an beiden Pkw und dem Ampelmast wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen, da beide Fahrzeugführerinnen aussagten bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, Kontakt mit dem Verkehrsdienst Mannheim, Tel.: 0621/174-4220, aufzunehmen.

Mehrere Hauseingangstüren beschädigt – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte männliche Person beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag mutwillig mehrere verglaste Hauseingangstüren in der Zellerstraße, Kußmaulstraße und Käfertaler Straße. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten und eine Beschreibung abgeben. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Person nicht mehr angetroffen werden. Es entstandein geschätzter Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,85 m groß, dünne Statur, etwas längere Haare und schwarz gekleidet. Während der Tat trug er einen hellen Jutebeutel bei sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, in Verbindung zu setzen.

Mit über 1,3 Promille in einen geparkten Pkw gerauscht

Mannheim (ots) – Am Freitag, kurz vor Mitternacht, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Fiat die Belchenstraße. An der Einmündung zur Hochfirststraße kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß geparkten Nissan. Gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten gab er an, dass er aus unerklärlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe.

Allerdings konnte bei dem Unfallverursacher deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,3 Promille. Er musste die Beamten auf das Polizeirevier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Neben dem Entzug seiner Fahrerlaubnis erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

An dem Fiat entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Der Schaden am Nissan wurde auf ca. 6.000 Euro geschätzt.