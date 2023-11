Mann bei Ausschachtungsarbeiten verschüttet

Leimen (ots) – Am Montag 27.11.2023 kam es um kurz nach 15:30 Uhr zu einem tragischen Arbeitsunfall in der Bürgermeister-Lingg-Straße in Leimen. Beim Einsturz eines Gewölbes in einer Erdgrube wurde ein 33-Jähriger verschüttet.

Der Feuerwehr gelang es den verletzten Mann zu befreien. Er wird in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht. Aktuell sind noch Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei vor Ort. Unklar ist, wie es zu dem Einsturz kommen konnte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Junger Mann auf dem Nachhauseweg verprügelt – Polizei sucht Zeugen

Bammental (ots) – Um kurz nach 21 Uhr lief am Sonntag 26.11.2023 ein 20-Jähriger vom Bahnhof Bammental nach Hause. Drei junge Männer folgten ihm vom Bahnhof bis zur Flussgasse, in der es zu einem Aufeinandertreffen zwischen den Personen kam. Nach ersten Erkenntnissen warfen die Angreifer den 20-Jährigen zu Boden und schlugen auf ihn ein.

Anschließend flüchteten die Täter wieder in Richtung Bahnhof. Die genauen Umstände des Angriffs und das Tatmotiv sind Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Die Angreifer werden als Männer im Alter zwischen 20-30 Jahren beschrieben. Sie waren alle zwischen 180 und 190 cm groß und muskulös. Ein Täter trug eine hellgraue Kapuzenjacke, einen Dreitagebart und dunkle Haare. Alle hatten Kapuzen auf, die sie sich ins Gesicht gezogen hatten. Sie entsprachen dem westeuropäischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meckesheim unter der Telefonnummer 06226/1336 zu melden.

Überfall auf Radfahrer

Leimen (ots) – Ein 46-Jähriger besuchte am Samstag eine Bar im Kurpfalz-Centrum und machte sich gegen 21 Uhr auf den Heimweg. Er ging zum dortigen Fahrradständer, um sein angeschlossenes Fahrrad zu holen. Als er dabei war, sein Schloss aufzuschließen, kamen 4-5 unbekannte männliche Personen, schubsten den 46-Jährigen zu Boden und traten und schlugen auf ihn ein.

Als der Übergriff durch die bislang unbekannten Täter beendet war, machte sich der blutverschmierte 46-Jährige zu Fuß mit seinem Fahrrad auf den Heimweg. Hierbei fiel er einem 20-Jährigen auf, der umgehend die Polizei alarmierte und den Verletzten bis an seine Wohnanschrift verfolgte. Die Beamten kamen hinzu und eruierten den vorgefallenen Sachverhalt.

Der 46-Jährige beschrieb einen der Täter wie folgt: Circa 35 Jahre alt, 180 cm 185 cm, korpulent, Vollbart, kurzes dunkles Haar, dunkel gekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden unter Tel: 06222-57090.

Dachstuhlbrand in einem Wohnanwesen – Mehrere Menschen verletzt

Leimen (ots) – Nach dem Brandausbruch im 1.OG am Samstag um kurz nach 16:00 Uhr konnten mehrere Personen selbständig das Anwesen verlassen. Eine 46-Jährige, eine 15-Jährige und ein 14-Jähriger atmeten hierbei jedoch Rauchgas ein und wurden vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt. Ein 49-jähriger Mann erlitt schwere Verbrennungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Der Gebäudeschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000 Euro. Neben starken Kräften der Feuerwehr waren auch mehrere Rettungswagen und Notärzte im Einsatz. *mm

Fahrzeug mutwillig zerkratzt

Nußloch (ots) – Am Samstag gegen 22.30 Uhr parkte ein 24-Jähriger seinen Mercedes auf einem öffentlichen Parkplatz vor einer Halle in der Kurpfalzstraße. Als er nach ca. 90 min wieder zum Fahrzeug zurück kam, fand er dieses ringsum zerkratzt vor. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte alle Türen, die Motorhaube, den Kotflügel, die Stoßstangen, den Kofferraum und einen Scheinwerfer.

Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden unter Tel: 06222-57090.

Einbruch in mehrere Baucontainer

Plankstadt (ots) – Ein Mitarbeiter einer Baufirma begab sich am Sonntag gegen 10.30 Uhr auf eine Baustelle in der Jahnstraße. Hierbei stellte er Einbruchsspuren an mehreren Containern fest. Die hinzugerufene Polizei konnte Spuren der bislang unbekannten Täter sichern.

Aus den Containern wurden hauptsächlich Werkzeuge und andere Baumaschinen entwendet. Der Tatzeitraum des Einbruchs liegt zwischen Samstag 17 Uhr und Sonntag 10.30 Uhr. Der genaue Diebstahlsschaden ist bislang noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Schwetzingen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tathergang oder der bislang unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen zu melden unter Telefon: 06202-2880.

Person nach Unfall auf der A 659 eingeklemmt

Viernheim/A659 (ots) – Montagfrüh gegen 06:30 Uhr ereignete sich auf der A 659 von Mannheim Richtung Weinheim auf der Höhe von Viernheim ein Unfall, bei dem aus bislang ungeklärter Ursache ein 31-jähriger Audi-Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Während der Bergungsarbeit und Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen in Richtung Weinheim gesperrt und ist nun wieder frei. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden vom Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

Autofahrer weicht einem Reh aus und überschlägt sich

Eberbach (ots) – Am Sonntag gegen 22:00 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW auf der L 2311 aus Gaimühle kommend in Richtung Eberbach, als vor im plötzlich ein Reh auf der Fahrbahn stand. Der Fahrer versuchte dem Reh nach links auszuweichen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses überschlug sich und blieb im Grünstreifen liegen.

Der Fahrer konnte sich mit Hilfe eines vorbeikommenden Passanten befreien und wurde nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nicht verletzt, aber vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dieses musste durch ein Abschleppunternehmen abgeholt werden.

5 geparkte Autos beschädigt

Dossenheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch eine bislang unbekannte Täterschaft in der Schulstraße in Dossenheim fünf Fahrzeuge, die dort zum Parken abgestellt waren, beschädigt. Es wurden Kennzeichen abgerissen und Außenspiegel abgeschlagen. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg- Nord hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel: 06221/ 4569-0 zu melden.

Verkehrsunfall

Hirschberg (ots) – Wie bereits berichtet kam es um 06:52 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Talstraße, zwischen Rittenweier und Großsachsen. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer kam auf der Talstraße ins Schleudern, im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Felsen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes mit dem Felsen überschlug sich der BMW und bleib auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der junge Mann konnte sich unverletzt und selbständig aus dem Auto retten. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro im niedrigen 4-stelligen Bereich beziffert.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfall- und Abschleppmaßnahmen war die Fahrbahn von 06:52-08:11 Uhr gesperrt.

Fahrzeug überschlägt sich auf A 6

Sinsheim (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 65-jährige Fahrer eines Toyota Verso auf der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn kurz vor der Anschlussstelle Sinsheim gegen 14.04 Uhr zunächst mit seinem Fahrzeug nach rechts in die Böschung, drehte sich, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam dort entgegen der Fahrtrichtung auf dem Dach zum Liegen. Zu einem Zusammenstoß mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht.

Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt, schwer verletzt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde im Anschluss in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Die Richtungsfahrbahn nach Heilbronn war bis 15.04 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde daher an der AS Wiesloch/Rauenberg ausgeleitet. Die Gesamtstaulänge betrug knapp 10 km. Der Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Reilingen/BAB 6 (ots) – Zum Glück wurde am Sonntag bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen nach derzeitigem Erkenntnisstand niemand verletzt. Um kurz nach 14:30 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Audi am Autobahnkreuz Walldorf von der BAB 6 auf die Abfahrt zur BAB 5 in Richtung Karlsruhe. Dabei übersah er, dass dort der Verkehr auf Grund eines Rückstaus in der Baustelle zum Erliegen gekommen war und prallte auf das Heck eines vor ihm befindlichen Mercedes Benz.

Durch die Wucht der Kollision wurde dieses Auto auf den vor ihm stehenden Ford und dieser wiederum auf einen Opel geschoben. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest, wird aber auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Zeitweise mussten der rechte sowie der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von knapp 3 km Länge. Aufgrund von Reinigungsarbeiten konnte der rechte Fahrstreifen erst um kurz vor 19 Uhr wieder freigegeben werden.

Unfallflucht nach riskantem Überholmanöver – Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – Am Samstag Nachmittag gegen 15:00 Uhr befuhr ein Kleinwagen die Landstraße 2311 von Gaimühle in Richtung Eberbach. Der Fahrer des Wagens überholte eine Fahrzeugkolonne, touchierte ein entgegenkommendes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 06271-92100 zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 45

Bammental (ots) – Am Freitag gg. 17:50 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Opel-Fahrer die B 45 zwischen Wiesenbach und Mauer. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab, schleuderte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Toyota, welcher anschließend gegen einen dahinter fahrenden Citroen stieß.

Der Unfallverursacher, der 59-jährige Toyota-Fahrer und dessen Beifahrerin wurden glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt. Sie wurden zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme war die Fahrspur in Richtung Mauer für ca. 1,5 Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über Wiesenbach abgeleitet. Die Freiwillige Feuerwehr Bammental war mit 12 Einsatzkräften vor Ort. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 16.000 Euro.

Unbekannte brechen Spielautomaten auf – Zeugen gesucht

Sinsheim-Reihen (ots) – In dem Zeitraum von 03:30-11 Uhr wurde am Sonntag in eine Gaststätte in der Weilerer Straße eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft gelang auf bislang ungeklärte Art und Weise in die Räumlichkeiten, um dort die Spielautomaten aufzubrechen und deren Geldinhalt zu entwenden.

Es handelt sich dabei um einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die das Polizeirevier Sinsheim übernommen hat. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07261-690-0 zu melden.