Mann stört friedliche Versammlung und leistet Widerstand

Heidelberg (ots) – Bereits am Samstag 25.11.2023 gegen 17 Uhr, störte ein 25-Jähriger gleich 2 Versammlungen im Bereich der Schwanenteichanlage. Nachdem er zunächst durch lautes Schreien auffiel, sprach er im weiteren Verlauf einzelne Versammlungsteilnehmer aggressiv an. Polizeibeamte die sich dort im Einsatz befanden, wurden auf den Mann aufmerksam und kontrollierten ihn.

Dabei schlug bzw. trat der 25-Jährige zunächst nach den Polizisten und versuchte sie anschließend anzuspucken. Der Mann konnte vorläufig festgenommen werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Verletzt wurde bei dem Sachverhalt glücklicherweise niemand. In Zuge der polizeilichen Maßnahmen kam esmseitens einiger Passanten zu verbalen Unmutsbekundungen.

Trickdiebe in der Altstadt unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 26.11.2023, war ein 38-Jähriger mit Freunden in der Heidelberger Altstadt feiern. Gegen 04:30 Uhr wurde er von 2 nordafrikanisch aussehenden Männern in der Hauptstraße an der Ecke zur Großen Mantelgasse angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Dabei kamen ihm die Männer unangenehm nahe.

Einer seiner Freude bemerkt, dass einer der Unbekannten den Geldbeutel des 38-Jährigen an sich nahm. Der Bestohlene stellte den Dieb zur Rede, welcher dann den Geldbeutel wieder herausgab. Erst einige Zeit später begutachtete der 38-Jährige sein Portemonnaie genauer und bemerkte, dass mehrere Geldscheine im Wert von 140 Euro fehlten. Zu diesem Zeitpunkt waren die Täter aber schon verschwunden.

Erst dann verständigte der Mann die Polizei. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun gegen die Unbekannten wegen Trickdiebstahls.

Beide Tatverdächtige waren zwischen 170-180 cm groß und hatten eine normale Statur. Sie trugen dunkle Rastalocken sowie helle Kleidung und entsprachen dem nordafrikanischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Verkehrsunfall auf Speyerer Straße

Heidelberg (ots) – Gegen 14:00 Uhr verunfallte eine 58-Jährige mit einem VW auf der Speyerer Straße in Höhe Cuzaring. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin, welche in Richtung B 535 unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort zunächst mit einem Baum und kam dann mehrere Meter weiter in einer Grünfläche zum Stehen.

Die Fahrerin wurde durch anwesende Verkehrsteilnehmer aus ihrem Fahrzeug befreit und direkt den Rettungskräften übergeben. Sie wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zu den Verletzungen ist aktuell nichts näheres bekannt.

An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen hinsichtlich des Unfallhergangs aufgenommen.

Rückschtsloser Autofahrer – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Aufgrund eines rücksichtslosen Fahrmanövers eines bislang unbekannten Autofahrers wurde am Dienstag ein 43-jähriger Fahrgast einer Straßenbahn leicht verletzt. Gegen 11:45 Uhr fuhr die Straßenbahnlinie 5 die Brückenstraße in Richtung Bismarckplatz entlang. Aus bislang unbekannten Gründen bremste plötzlich der vorausfahrende Autofahrer bzw. die Autofahrerin, weshalb der Straßenbahnführer eine Gefahrenbremsung durchführen musste.

Aufgrund des Bremsvorgangs stürzte eine 43-Jährige in der Straßenbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Der oder die Autofahrer/in flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen mit weißer Lackierung handeln. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrzeug und/oder zum Fahrer/zur Fahrerin geben können, sich unter der Tel.: 0621 /174-4111 zu melden.