Bensheim: Extrabreit im Musiktheater Rex

Bensheim – Am Abend des 23. November 2023 trat die Band Extrabreit im Rahmen von Ihrer Weihnachts-Blitztournee im Musiktheater Rex in Bensheim auf. Die Weihnachts-Blitztournee ist eine besondere Veranstaltung für die Fans der Band, die man nicht verpassen sollten.

Die Show im Rex war ein unvergessliches Erlebnis, da die Band ihre größten Hits spielte wie „Hurra, Hurra, die Schule brennt!“, „Flieger grüß mir die Sonne“ und „Polizei“.

Die Atmosphäre im Rex war großartig. Das Publikum begleitete die Band den ganzen Abenden mit einer Euphorie und Begeisterung. Mit Kai „Havaii“ Schlasse der für den Gesang sorgte, Stefan „Kleinkrieg“ Klein und Bubi Hönig an den Gitarren, Lars „Larsson“ Hartmann am Bass und Rolf Möller am Schlagzeug war der Abend ein Ereignis der extra Klasse.