Lambrecht: Adventskonzert am 03. Dezember 2023 in der Ehem. Klosterkirche

Lambrecht – Vereint in Liebe und Frieden feiern Christen rund um den Globus das Fest der Geburt Christi, Weihnachten. Unterschiedlich sind jedoch die Traditionen, die sich um das Fest entwickelt haben, und unterschiedlich sind auch die Lieder und Gesänge, die zum Fest angestimmt werden.

Joseph M. Martin, 1959 in North Carolina geboren, vereinte viele dieser Melodien in seiner Kantate „The song ‘heard round the world“ und nimmt den Zuhörer mit auf eine weihnachtliche Reise um den Globus mit Stationen in Afrika, Europa, Süd- und Nordamerika. Gelesene Texte schlagen zwischen den einzelnen Stücken die Brücken über Kontinente und Kulturen und erinnern an das Verbindende des Wunders der Weihnacht, der Friede auf Erden, den die Engel uns verkünden. Und das ist aktueller denn je.

Der Chor TonArt aus Böhl-Iggelheim wird zu seinem 35-jährigen Jubiläum diese Kantate begleitet von einem Instrumentalensemble aufführen.

Adventskonzert in der Ehem. Klosterkirche

03.12.2023, 17 Uhr

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.