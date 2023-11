Alkoholisierte Fahrzeugführerin kollidiert mit Brückengeländer

Hahnenbach (ots) – Am frühen Sonntag 26.11.2023 kommt es gegen 02:05 Uhr auf der Hahnenbachstraße in Hahnenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr die 34-jährige Fahrzeugführerin die Hahnenbachstraße aus Kirn kommend in Richtung Bundenbach.

Auf Höhe einer Brücke, welcher die Hahnenbach von der Fahrbahn trennt, kommt sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit dem Brückengeländer. Glücklicherweise hält dieses dem Aufprall derart Stand, als dass das Fahrzeug verunfallt auf der L182 zum Stillstand kommt. Am Fahrzeug, sowie am Brückengeländer entsteht hoher Sachschaden.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme kann festgestellt werden, dass die Fahrerin zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Demnach erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Versammlungen am Mahnmal „Feld des Jammers“

Bretzenheim, B48 (ots) – Am Totensonntag wurden 2 angemeldete Versammlungen am Mahnmal „Feld des Jammers“ abgehalten. Aus diesem Anlass führte die Polizeidirektion Bad Kreuznach mit Unterstützungskräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik, Technik einen anlassbezogenen Einsatz durch.

Die Versammlungen verliefen allesamt ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Im Zeitraum von 12-17:30 Uhr war die B48 auf dem entsprechenden Teilabschnitt gesperrt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen sind der Polizei diesbezüglich nicht bekannt geworden.

Fahrzeugfahndung – Öffentlichkeitsfahndung

Landkreis Bad Kreuznach (ots) – Seit dem Samstagvormittag 25.11.2023 gegen 10:35 Uhr, ist eine 56-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Kreuznach mit ihrem PKW mit unbekanntem Ziel unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Gefahr für Leib und Leben der Frau nicht ausgeschlossen werden.

Fahrzeugbeschreibung:

orangefarbener Citroën C3 Aircross, Kennzeichen: KH-BF 371.

Wer hat das Fahrzeug gesehen oder kann Angaben zum Aufenthaltsort machen? Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn unter 06752-1560 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin – Fahrradfahrer flüchtig

Kirn, Amthofstraße (ots) – Am Freitag 24.11.2023 gegen 17.30 Uhr, wechselt eine 85jährige Fußgängerin auf der Brücke in der Amthofstraße aus Richtung Rechte Hahnenbachstraße kommend in Richtung Schulstraße gehend die Straßenseite. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer.

Die Fußgängerin kam hierbei zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Kirn nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06752/1560 bei der Polizei Kirn zu melden.

Mutter bezahlt Geldstrafe – Verhaftung abgewendet

Bad Kreuznach (ots) – Am Abend des 23.11.2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Bad Kreuznach einen 24-jährigen Ungarn. Bei der Überprüfung der Personalien, stellte die Streife fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Höhe von 3.600 EUR wegen Straßengefährdung bestand.

Der 24-jährige informierte seine Mutter über die Verhaftung. Da sich die Mutter in Saarbrücken aufhielt und nicht nach Bad Kreuznach kommen konnte, zahlte sie die Geldstrafe bei der Bundespolizei in Saarbrücken. Nach Mitteilung der Bundespolizisten in Saarbrücken, dass die Geldstrafe bezahlt wurde, wurde der Mann von der Dienststelle entlassen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern