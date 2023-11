Körperverletzung nach Fußballspiel

Wörth (ots) – Am Samstag 25.11.2023, fand am Nachmittag ein A- Jugend Fußballspiel statt. Es spielte ein Fußballverein aus Wörth gegen einen Verein aus Haßloch in Wörth. Nach derzeitigem Stand sei es während des Spieles der jungen Erwachsenen bzw. Jugendlichen zu einer beleidigenden Äußerung seitens eines Spielers aus Wörth zum Nachteil eines Spielers aus Haßloch gekommen, was während des Spieles nicht vom Schiedsrichter geahndet worden sei.

Nach dem Spiel sei dem Spieler aus Haßloch die beleidigenden Worte nochmals zugetragen worden. In dessen Verlauf habe der Spieler dann gegen 17:20 Uhr seinem Gegenspieler aus Wörth ins Gesicht geschlagen. Daraus wiederum ergab sich eine größere Auseinandersetzung zwischen ca. 30 Personen beider Teams.

Die Polizei Wörth musste mit Unterstützungskräften aus der gesamten Polizeidirektion Landau anfahren um die Lage zu klären. Es gab nach derzeitigem Stand 4 leicht verletzte Personen. Aus dem Einsatz ergaben sich eine Reihe von Strafanzeigen, welche bei der Polizei Wörth entsprechend bearbeitet werden.

Fassadenkletterer

Wörth (ots) – Am Freitag 24.11.2023 wurde gegen 14.45 Uhr, bei einer routinemäßigen Überprüfung eines zur Zeit leerstehenden Einfamilienhauses ein Einbruch festgestellt. Der Geschädigte verständigte deshalb hiesige Dienststelle. Vor Ort ergab sich, dass derzeit ein noch unbekannter Täter das Regenfallrohr hinauf geklettert sein dürfte.

Im 1. OG sei dann nach derzeitigem Ermittlungsstand auf dem Balkon eine Glasscheibe der Balkontür eingeschlagen worden. Somit konnte das Haus betreten und nach Wertgegenständen durchsucht werden. Jedes Zimmer wurde abgesucht und Schmuck entwendet.

Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen durch den Geschädigten bei ca. 1.000 Euro liegen. Wenn ein Anwohner bzw. Zeuge im Tatzeitraum zwischen dem 19.11.2023 und dem 24.11.2023 im Bereich der Luitpoldstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wäre eine Weitergabe der Informationen zum Strafverfahren bei der PI Wörth unter Tel. 07271-92210 oder piwoerth@polizei.rlp. de sehr hilfreich.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Germersheim (ots) – Am Freitagabend 24.11.2023 um 19:50 Uhr, versuchten 2 Täter, durch die Terrassentür im rückwärtigen Bereich in ein Wohnhaus in der Danziger Straße in Bellheim gewaltsam einzubrechen. Der Eigentümer des Anwesens war zuhause und störte die Täter bei ihrem Vorhaben, woraufhin beide flüchteten. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Täter.

Es entstand Sachschaden an der Terrassentür.

männlich, von schlanker Statur, ca. 170-180 cm groß. Beide waren dunkel gekleidet.

Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Danziger Straße in Bellheim gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 072749580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrskontrollen

Wörth (ots) – Donnerstagmorgen wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wörth mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden 50 Verkehrsverstöße festgestellt. Das Nutzen von Mobiltelefonen während der Fahrt, nicht angelegte Sicherheitsgurte, mangelnde Kinder- und Ladungssicherung und die Missachtung von Stopp-Schildern bildeten einen Großteil der getroffenen Maßnahmen.

Bei festgestellten Mängeln wurden entsprechende Berichte gefertigt. Einem LKW-Fahrer wurde, aufgrund von technischen Mängeln an den Bremsen, die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet.