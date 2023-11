Trunkenheit im Verkehr

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 26.11.2023 gegen 01:00 Uhr, konnte im Rahmen der Streifenfahrt ein Schlangenlinien fahrender PKW zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim festgestellt werden. Der PKW-Fahrer wurde durch die Polizeibeamten einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Während der Kontrolle konnte Atemalkoholgeruch, ausgehend von dem Fahrer des PKW, festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille.

Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsunfallflucht

Mutterstadt (ots) – Zwischen Samstag 25.11.2023, 18 Uhr bis Sonntag 26.11 2023, 00:09 Uhr, entfernte sich ein Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle in der Speyerer Straße in Mutterstadt, nachdem er den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten PKW gestreift und hierdurch beschädigt hat.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 – 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Fahren mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Schifferstadt (ots) – Am Freitag 24.11.2023 gegen 17:20 Uhr, stellten Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt, in der Waldseer Straße, eine männliche Person fest, welche mit einem E-Scooter ohne Beleuchtung unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass das hintere Schutzblech samt Beleuchtung abgebrochen war.

Zudem war dem Fahrer nicht bewusst, dass der E-Scooter versichert sein muss, weshalb nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen ihn eingeleitet wurde.

Gem. §2 der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV), bedarf jedes Elektrokleinstfahrzeug bei der Inbetriebnahme auf öffentlichen Straßen, eine entsprechende Haftpflichtversicherung. Insbesondere die mittlerweile im alltäglichen Straßenbild festzustellenden E-Scooter fallen unter diese Verordnung.

Diebstahl aus einem PKW

Hochdorf-Assenheim (ots) – Im Zeitraum von Samstag 25.11.2023, 08-15:00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe auf der Beifahrerseite eines PKW ein und entwendete eine, auf dem Beifahrersitz liegende, Herrentasche. In dieser Tasche befanden sich neben Sportkleidung auch weiterer Wertgegenstände, wie die Geldbörse des PKW Besitzers. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR.

Durch die aufnehmenden Beamten erfolgte eine Spurensuche an dem Fahrzeug. Zeugen, welche in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Feststellungen oder Wahrnehmungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235-495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Zudem wird durch die Polizei darauf hingewiesen keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen zu lassen. Teilweise sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Zudem sollten keine Ausweise, Fahrzeugpapiere oder sonstige Dokumente mit Hinweisen zur Wohnungsanschrift zusammen mit Hausschlüsseln im Fahrzeug aufbewahrt werden, da so zum Diebstahl aus dem Auto noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen könnte.