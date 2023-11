Schlägerei zwischen betrunkenen Personen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – In der Nacht des 26.11.2023 kam es in Friesenheim zwischen drei stark alkoholisierten Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Alle 3 Personen klagten über Schmerzen. Eine der Personen kam zur weiteren Abklärung seiner Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Alkoholisierter Mann schlägt seinen Freund

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 25.11.2023 beobachteten Zeugen gegen 10 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung unter Männern in der Bahnhofstraße. Nach den bisherigen Ermittlungen schlug der 26-jährige Beschuldigte auf seinen 35-jährigen Freund ein, weil beide zuvor bereits in Mannheim Streit gehabt hätten.

Hierdurch erlitt der 35-jährige Mann aus Ludwigshafen Verletzungen im Gesicht, musste jedoch nicht weiter ärztlich versorgt werden. Bei dem Beschuldigten wurden 1,75 Promille und beim Geschädigten 2,49 Promille festgestellt. Nachdem sich der 26-jährige Beschuldigte gegenüber den Polizeibeamten uneinsichtig und verbal aggresiv verhielt, wurde er zur Vermeidung weiterer Straftaten auf die Polizeidienststelle verbracht.

Autofahrer übersieht Rotlicht und verursacht Verkehrsunfall

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am 26.11.2023 kam es gegen 00:20 Uhr am Kaiserwörthdamm Ecke Rheingönheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 55-jährigen Kia-Fahrer aus Ludwigshafen und einem 28-jährigen VW-Fahrer aus Mannheim.

Ersten Erkenntnissen zu Folge übersah der 55-jährige eine rote Ampel an der Kreuzung und kollidierte mit dem Fahrzeug des bevorrechtigten VW-Fahrers.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 28-jährige Mann Rückenschmerzen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 8.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Einbrecher festgenommen

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – In der Nacht des 25.11.2023 wurde ein 36- jähriger Mann festgenommen, der sich über ein Baugerüst Zugang in eine Wohnung verschaffte und hierbei durch den Wohnungsinhaber ertappt wurde. Der Einbrecher konnte kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes festgenommen werden, als er sich in einem Innenhof versteckte.

Gegen die festgenommene Person wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ladendieb auf frischer Tat gestellt

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstagabend des 25.11.2023, versuchte ein 35-jähriger Mann ein Paar Schuhe aus einem Schuhgeschäft in der Rhein-Galerie zu stehlen. Nach den bisherigen Ermittlungen habe der Mann die Schuhe aus dem Regal entnommen und sie angezogen. Als er das Geschäft mit den angezogenen Schuhen verlassen wollte, wurde er hierbei vom Ladendetektiv gestellt.

Gegen den 35-jährigen Mann wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.

Unter Drogeneinfluss E-Roller gefahren

Ludwigshafen-West (ots) – Am Abend des 25.11.2023 wurde ein 30-jähriger Elektrorollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb ein Verfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet wurde.

Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen.