Polizeibeamte beleidigt und Widerstand geleistet

Speyer (ots) – Am Freitagabend wurde die Polizei zu Streitigkeiten zwischen einer 26-jährigen Frau und einem 31-jährigen Mann in Speyer gerufen. Der Mann konnte auf der Straße angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden, wobei er die eingesetzten Beamten umgehend beleidigte. Nachdem der 31-Jährige den Aufforderungen der Beamten nicht Folge leistete und aggressiv auf die Beamten zuging, sollte er in Gewahrsam genommen werden.

Bei der Verbringung in den Streifenwagen wehrte sich der Mann massiv gegen die Maßnahme und versuchte die Beamten zu treten, sowie die Örtlichkeit zu verlassen. Auf Grund dessen wurde der polizeiliche Taser für wenige Sekunden aufgesetzt verwendet, wodurch der Mann schlussendlich zur Dienststelle verbracht werden konnte. Im Rahmen des Einsatzes blieben die Beamten unverletzt.

Den 31-Jährigen erwartet nun die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Versuchter Einbruch in Baucontainer

Speyer (ots) Durch eine Sicherheitsfirma wurde am Freitagabend gegen 22:00 Uhr ein Alarmeingang auf dem Firmengelände einer Baufirma in der Austraße in Speyer gemeldet. Es konnte festgestellt werden, dass ein Baucontainer aufgebrochen und durchsucht wurde. Entwendet wurde nach derzeitigen Kenntnisstand nichts.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Auestraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung: Tel. 06232/137-0 / E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .