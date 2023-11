Trunkenheitsfahrt nach Feierlichkeiten

Hainfeld (ots) – Eine Strafanzeige, sowie der mögliche Entzug der Fahrerlaubnis war das Ergebnis einer Trunkenheitsfahrt mit einem PKW am Abend des 25.11.2023. In Hainfeld konnte ein PKW gegen 19:30 Uhr festgestellt und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte bei der 34-jährigen Fahrerin deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest brachte Klarheit, denn dieser ergab einen Wert von 1,32 Promille.

Die Weiterfahrt der 34-Jährigen hatte sich damit erledigt. Auf der hiesigen Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Spiegel von PKW abgeschlagen

Altdorf (ots) – Von einem PKW Volvo, der im Zeitraum Donnerstag bis Samstag in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 40 abgestellt war, wurde von unbekanntem Täter der linke Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Omnibussen des ÖPNV

Bad Bergzabern (ots) – Am 24.11.23, gegen 9 Uhr wurde bekannt, dass in der Nacht mehrere Busse des ÖPNV, die neben dem Bahnhofsgelände abgestellt waren, mit Farbe besprüht wurden. Weiterhin wurden Kennzeichen entwendet. Sollten verdächtige Wahrnehmungen diesbezüglich wahrgenommen worden sein, bitte bei der Polizei melden.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Essingen (ots) – Eine 27-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße parkte ihren PKW am Morgen des 24.11.2023 im Römerweg in Essingen. Als sie am nächsten Tag zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen frischen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Die Beschädigung wurde offenbar durch einen Vorbeifahrenden verursacht, welcher nach dem Zusammenstoß unerkannt von der Unfallstelle floh. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 1500 Euro.

Wer Hinweise abgeben kann oder den Verkehrsunfall gar beobachtet hat, wird gebeten sich telefonisch unter 06341-2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Einbruchdiebstahl

Dörrenbach (ots) – Am 25.11.23, zwischen 18.15-23.55 Uhr, kam es in Dörrenbach, in der Hauptstraße, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten der/die Täter ins Haus und durchwühlten sämtliche Zimmer. Was entwendet wurde, muss noch genau ermittelt werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Kupferkabel gestohlen

Herxheim bei Landau/Pfalz (ots) – Zu einem Diebstahl eines etwa 15 Meter langen Kupferkabels kam es in der Nacht vom 24.11.2023 auf den 25.11.2023 in der Leonhard-Peters-Straße in Herxheim. Unbekannte entwendeten das Kabel aus einem Stromkasten und konnten anschließend samt Beute entkommen.

Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter: 06341-2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.