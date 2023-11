Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Osthofen (ots) – Am Samstag 25.11.2023 gegen 10:00 Uhr, kam es in der Schwerdstraße in Osthofen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Dabei befuhr der 73-jährige Pkw-Fahrer die Schwerdstraße aus Richtung Rheinstraße kommend in Fahrtrichtung Ziegelhüttenweg.

Der 72-jährige Fußgänger befand sich zeitgleich auf dem linken Fußgängerweg und lief in die gleiche Richtung. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr der Pkw-Fahrer über die

Gegenfahrbahn, kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem

Fußgänger zusammen. Anstoßbedingt stürzte der Fußgänger zu Boden und verletzte

sich hierbei schwer. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort kam der Fußgänger

im Anschluss ins Klinikum nach Worms.

PKW überschlägt sich bei Flomborn

Flomborn (ots) – Am Donnerstag 23.11.2023, kam es zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-Jährige aus Worms befuhr die Landesstraße 386 aus Gundersheim in Richtung Flomborn. Auf halber Strecke kam sie mit den rechten Reifen nach rechts in den Grünstreifen und lenkte anschließend zu stark nach links ein.

Der PKW kam links von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Neben der Fahrzeugführerin wurden drei Insassen (2, 5, 28 Jahre) leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es waren 28 Kräfte der Feuerwehr Gundersheim und Alzey-Land eingesetzt. Neben einem Rettungswagen befand sich ein Rettungshubschrauber vor Ort. Infolge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße vorübergehend gesperrt werden.

Schwerer Verkehrsunfall

Alzey (ots) – Am Donnerstag 23.11.2023, kam es in Alzey zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-Jähriger aus Alzey befuhr im PKW gegen 16.55 Uhr die Gustav-Heinemann-Straße und erlitt einen Krampfanfall. In der Folge beschleunigte er ungewollt das Fahrzeug.

Der 20-Jährige Beifahrer zog darauf die Handbremse und lenkte den PKW nach rechts von der Fahrbahn. Dort stieß der PKW gegen einen Baum. Der Fahrer zog sich mehrere Brüche in einem Fuß zu, der Beifahrer wurde ebenfalls verletzt. Beide kamen in Krankenhäuser in der Region.

Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war ebenfalls die Feuerwehr Alzey im Einsatz.