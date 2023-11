Unter Alkoholeinfluss in die Schutzplankenelemente im Baustellenbereich

Heidesheim (ots) – In den Morgenstunden des 25.11.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich des Autobahnkreuzes Mainz-Süd der BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt. Hierbei kollidierte ein alleinbeteiligter, 47-jähriger Fahrer eines PKW an zwei Stellen mit der aufgestellten, variablen Mittelschutzplanke.

Der enorme Aufprall verschob die Plankenelemente derart, dass der linke Fahrstreifen der BAB60 in Fahrtrichtung Bingen nicht mehr befahrbar war und durch die Autobahnmeisterei gesperrt werden musste. Im Laufe des Vormittags wurden die Elemente durch die Autobahnmeisterei wieder in die korrekte Position gerückt, so dass der Verkehr auch in Fahrtrichtung Bingen wieder auf zwei Fahrstreifen fließen konnte.

Hierzu musste die Fahrbahn in Richtung Bingen kurzzeitig voll gesperrt werden. Das stark beschädigte Fahrzeug und der Fahrer konnten an der Anschlussstelle Hechtsheim-West ausfindig gemacht werden. Bis dorthin war der vermeintlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer nach dem Unfall, teilweise auf den Felgen, noch weitergefahren.

Aufgrund des Ereignisses wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Autobahnpolizeistation Heidesheim oder jeder nächst gelegenen Polizeidienststelle.

Zeugenaufruf nach Fahrt im Vollrausch mit mehreren Unfallstellen

A60 Mainz/Ingelheim/Bingen (ots) – Am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr teilten Zeugen über Notruf mit, dass auf der A60 zwischen den Anschlussstellen Ingelheim/Ost und Ingelheim/West in Fahrtrichtung Bingen ein grauer VW Polo unterwegs sei, dessen Fahrer offensichtlich stark betrunken sei. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer pendele ständig zwischen allen Fahrstreifen und dem Seitenstreifen hin und her.

Nur wenige Minuten später wurde mitgeteilt, dass das Fahrzeug im Bereich Ingelheim/West mit der Schutzplanke kollidiert sei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug kurz darauf im Bereich Bingen/Ost auf dem Seitenstreifen stehend festgestellt werden. Das Fahrzeug wies rundherum starke Unfallschäden auf, offensichtlich war der 58-jährige Fahrer aus Wiesbaden mehrfach mit der Seiten- und der Mittelschutzplanke kollidiert.

Der Fahrzeugführer hatte jedoch nicht freiwillig angehalten, vielmehr hatte er den Tank vollständig leer gefahren. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass er mit 0,37 Promille nicht nur alkoholisiert war, sondern zudem einen Mix an verschiedenen Medikamenten wie z.B. Benzodiazepine, Trizyklische Antidepressiva sowie ein starkes Schlafmittel zu sich genommen hatte. Diese Kombination an verschiedenen Rauschmitteln führte dazu, dass er sein Fahrzeug nicht mehr sicher führen konnte und er völlig desorientiert mehrfach während der Fahrt eingeschlafen war.

Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, die auf das Fahrverhalten aufmerksam wurden oder andere sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation in Heidesheim in Verbindung zu setzten.

Kreis Mainz-Bingen

Vollsperrung aufgrund unterspülter Straße

Oppenheim (ots) – Am Abend des 24.11.2023 kam es zu Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Durch eine Anwohnerin wurde der Polizei Oppenheim mitgeteilt, dass ein Stein des Kopfsteinpflasters vor der Hausnummer 35 in der Friedrich-Ebert-Straße in den darunterliegenden Hohlraum gefallen sei. Da durch die Polizisten vor Ort bereits eine deutliche Senke im Straßenbelag festgestellt werden konnte, wurde die freiwillige Feuerwehr Rhein-Selz ebenfalls hinzugerufen.

Unter dem Kopfsteinpflaster wurde ein ca. 40cm tiefer Hohlraum gemessen und auf leichten Druck gaben weitere Pflastersteine nach. Gemeinsam mit einem Geologen und einem Ansprechpartner für Abwasser der Stadtverwaltung Oppenheim wurde daher beschlossen die Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe der Hausnummer 33 für den Fahrzeugverkehr voll zu sperren. In der Stichstraße geparkte Pkw konnten entfernt und die Anwohner benachrichtigt werden.

Weitere Maßnahmen erfolgen durch die Stadtverwaltung am Folgetag. Für die Anwohner der angrenzenden Häuser besteht keine Gefahr.

Polizeieinsatz in Dolgesheim

Oppenheim (ots) – Am 26.11.2023 wurde in der Kisselstraße in Dolgesheim ein Mann mit einer Schusswaffe gemeldet. Daraufhin begaben sich Polizeikräfte mehrerer Dienststellen an die Einsatzörtlichkeit. Dort konnte die Person jedoch nicht angetroffen werden. Auch eine Fahndung im Umfeld verlief ohne weitere Feststellungen.

Nach ersten Ermittlungen könnte eine Beziehungsstreitigkeit ursächlich für den Sachverhalt sein. Zu keiner Zeit kam es zu einer Gefährdung unbeteiligter Personen.