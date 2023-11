Neustadt: Traktor brannte

Neustadt an der Weinstraße – Am späten Samstagnachmittag (25.11.2023) wurde der Feuerwehr-Ausrückebereich Neustadt Ost (Löschzug Lachen-Speyerdorf, Löschgruppe Geinsheim und Löschgruppe Duttweiler) zu einem Traktorbrand auf einem Wirtschaftsweg entlang des Golfclubs in Geinsheim alarmiert. Die Feuerwehr konnte auf Sicht anfahren da bereits ein großer Feuerschein sichtbar war.

Beim Eintreffen stand der Traktorgeräteträger bereits in Vollbrand. Den mit Heuballen angehängten Anhänger hatte der Fahrer bereits abgekuppelt. Mit Mannpower schob die Feuerwehr den Anhänger aus dem Gefahrenbereich. Unter Atemschutz, mit handgeführten Strahlrohren löschten die Einsatzkräfte den Vollbrand ab. Um das wieder entfachen des Brandes zu verhindern, ließ der Einsatzleiter einen Löschschaumteppich aufbringen. Die benötigte Wasserversorgung wurde über vier Löschfahrzeuge gesichert.

Aller Wahrscheinlichkeit war ein technischer Defekt Ursache für den Brand. Der Fahrer war während der Heimfahrt auf den Brand aufmerksam geworden und setzte den Notruf ab. Da Löschschaum zum Einsatz kam, informierte der diensthabende Disponent in der Feuerwehreinsatzzentrale die Untere Wasserbehörde. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Zur Höhe des Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Der Fahrer des Traktors kümmert sich eigenständig um den Abtransport des nicht fahrbereiten Fahrzeuges.