Lambrecht: Mehrzweckfahrzeug „Wald(brand)“ an die Feuerwehr Lambrecht offiziell übergeben

Lambrecht – Den Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde Lambrecht steht ab sofort ein Mehrzweckfahrzeug (MZF) 1 mit Waldbrandbeladung zur Verfügung. Am Freitag, 24.11.2023, wurde das Fahrzeug offiziell im Feuerwehrgerätehaus Lambrecht übergeben.

Das bisher genutzte MZF „Waldbrand“ war bis September 2023 geleast, weshalb eine Ersatzbeschaffung notwendig war. Entschieden haben sich die Verantwortlichen für einen Ford Ranger inkl. feuerwehrtechnischem Aufbau (Vegetationsbrandbekämpfung) zum Preis von 46.800 Euro sowie dem Aufbau von 19.275 Euro, so Bürgermeister Gernot Kuhn, Verbandsgemeinde Lambrecht.

Wehrleiter Frank Flockerzi erklärte die Historie. Ein ausgemusterter Unimog der Feuerwehreinheit Elmstein wurde umgebaut zu einem Fahrzeug für alle Einsätze im Wald. Nach einer jahrelangen Nutzung wurde nach einem Ersatzfahrzeug gesucht. Die erste Idee war ein Mercedes Sprinter Transporter mit Allradantrieb. Eine weitere Idee war ein Pickup, der geländegängiger als der Transporter ist. Entschieden wurde sich letztendlich für den Pickup als Mehrzweckfahrzeug „Wald“, da das Fahrzeug für Hilfeleistungen aller Art, z.B. Verletztentransport aus dem Wald, geeignet ist. Das Fahrzeug hat eine Halterung für eine mitgeführte Schleifkorbtrage, mit der Wanderer oder Mountainbiker gerettet werden können. Weiter hat es eine Motorsäge zur Beseitigung von Sturm- und Schneebruchschäden, einen 400-Liter-Wassertank, eine Pumpe (6,9 bar / 260 Liter/min), Schläuche und eine mobile Beleuchtung. Der Pickup hat ein zulässiges Gesamtgewicht unter 3,5 Tonnen, eine Motorleistung von 125 kW, ein 10-Gang-Automatikgetriebe, eine Standheizung, eine Differenzialsperre hinten und fünf Sitzplätze.

Nach der Schlüsselübergabe von Bürgermeister Kuhn an Wehrleiter Flockerzi und Wehrführer Müller wurde der Ford Ranger besichtigt. Florian Liedy und Markus Müller erklärten unter anderem die Beladung und Anwendungszwecke. Das Fahrzeug ist in Lambrecht stationiert und kommt in der gesamten Verbandsgemeinde Lambrecht und auf Anforderung auch überörtlich zum Einsatz.