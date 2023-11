Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Hirzenhain: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht –

Auf mindestens 2.000 Euro summiert sich der Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer am Montagabend zu verantworten hat. Gegen 17.10 Uhr war der Fahrer eines weißen Ford Fiesta auf der Landstraße von Lißberg in Richtung Hirzenhain unterwegs. Im Gegenverkehr überholte ein Autofahrer, so dass der Fiestafahrer nach rechts ausweichen musste. In der Folge prallte der Fiesta in die Leitplanke. Der Unfallfahrer fuhr in Richtung Lißberg davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 53-jährige Hirzenhainer im Ford blieb unverletzt. Die Autos berührten sich nicht. Zeugen, die den Unfall beobachteten oder die Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizeistation in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Altenstadt: Kat abmontiert –

Auf einem Firmenparkplatz in der Helmershäuser Straße schlugen in der zurückliegenden Nacht Kat-Diebe zu. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnacht, gegen 00.00 Uhr montierten die Unbekannten den Katalysator eines grauen Toyota Prius ab und ließen das rund 500 Euro teure Teil mitgehen. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Friedberg: Einbrecher durchwühlen Häuser –

Nachdem am Donnerstag Diebe in drei Wohnungen einbrachen, bittet die Kripo um Mithilfe. In der Buchenstraße hebelten die Diebe zwischen 09.00 Uhr und 17.30 Uhr eine Terrassentür auf, stiegen ein und suchten nach Beute. Hier gehen die Bewohner derzeit davon aus, dass die Täter keine Wertsachen erbeuteten. Zwischen 16.30 Uhr und 18.40 Uhr machten sich Einbrecher an der Terrassentür eines Hauses in der Gartenfeldstraße zu schaffen. Sie brachen diese auf, durchwühlten im Haus Schränke und Kommoden und ließen eine Geldkassette mitgehen. Zwischen 09.30 Uhr und 20.30 Uhr liegt die Tatzeit für einen Einbruch in ein Haus in der Lindenstraße. Der Versuch die Terrassentür aufzubrechen scheiterte. Kurzerhand schlugen die Diebe die Scheibe ein, öffneten die Tür und suchten im Inneren nach Wertsachen. Auch in diesem Fall machten die Diebe nach einer ersten Einschätzung der Bewohner keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher gestern in der Buchenstraße, der Gartenfeldstraße oder in der Lindenstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Vilbel: Einbruch in der Martin-Luther-Straße –

Ungebetene Gäste suchten am Donnerstagabend in der Martin-Luther-Straße die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Zwischen 17.45 Uhr und 19.45 Uhr schoben die Diebe die Jalousie der Terrassentür hoch und hebelten die Tür auf. In der Wohnung durchsuchten die Täter sämtliche Räume. Ihnen fiel ein IPad im Wert von ca. 1.000 Euro in die Hände. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Polizeistation in Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Bad Vilbel: Hoher Schaden nach Parkplatzrempler / Polizei sucht Zeugen –

Auf rund 8.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer auf dem Parkplatz der Post/Sparkasse in der Alten Frankfurter Straße zurückließ. Am 22.11.2023, zwischen 09.20 Uhr und 11.20 Uhr stand dort ein schwarzer 1-er BMW. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparkten die Beifahrerseite des BMW beschädigte. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Lahn-Dill-Kreis: Die Polizei-News

Hohenahr- Erda: Container aufgebrochen

Auf einer Baustelle in der Gewerbestraße brachen Diebe einen Lagercontainer auf und entwendeten zwischen 17 Uhr am Mittwoch, 22. November, und 7.30 Uhr am Donnerstag einen Trennschleifer im Wert von 1.600 Euro. Die Höhe des am Containers entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum am Tatort etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Herborn zu wenden (Telefonnummer 02772/ 47050).

Braunfels: VW zerkratzt

Kratzer an der rechten Seite seines VW Touareg bemerkte ein Halter am Donnerstag, 23. November, gegen 11.30 Uhr. Den VW hatte er am Donnerstag zuvor in der Königsberger Straße am rechten Fahrbahnrand unbeschädigt geparkt. Die Polizei in Wetzlar bittet um Hinweise zu Personen, die in der vergangenen Woche den etwa 500 Euro hohen Schaden verursachten (Telefonnummer 06441/918-110).

Haiger: Portmonee aus PKW geklaut

Auf bislang unbekannte Weise öffneten Diebe einen vermutlich abgeschlossenen weißen Mitsubishi Space Star, der zwischen Mittwoch, 22. November, 20 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, in der Sportplatzstraße parkte. Ein Schaden entstand bei dem Vorgehen nicht. Aus dem PKW entwendeten sie ein Portmonee mit Ausweisen und Kundengarten im Wert von etwa 150 Euro. Die Polizei in Dillenburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02771/9070).

Wetzlar- Niedergirmes: BMW beschädigt

Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro verursachten Unbekannte an einem in der Gutleutstraße geparkten schwarzen BMW. Sie zerkratzten ihn rundherum und schnitten das Verdeck ein. Den Schaden bemerkte der Halter am Donnerstag, 23. November, gegen 20.30. Wann genau er entstanden ist, ist nicht bekannt. Hinweise dazu bitte an die Polizei in Wetzlar, Telefonnummer 06441/918-110.

„Highlights“ vom Regionalen Verkehrsdienst Lahn-Dill:

Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vom Verkehrsdienst Lahn-Dill kontrollierten in den vergangenen Tagen wieder etliche Fahrzeuge und erlebten dabei ein paar nicht ganz all tägliche Einsätze: Als „Fluch und Segen“ könnte man das Kontrollgerät einer Sattelzugmaschine bezeichnen, das die Kollegen am Dienstag, 14. November, auslasen. Nach einem Unfall in Haiger kontrollierten sie einen 41-jährigen Sattelzugfahrer und stellten dabei fest, dass er seit mehreren Monaten ohne Führerschein unterwegs war. Das Auslesen brachte eklatante Verstöße hinsichtlich der Sozialvorschriften zum Vorschein, die sich derzeit auf ein Gesamtbußgeld von etwa 55.000 Euro belaufen. Fluch für den Fahrer- Segen für die Polizeibeamten. Diese ermittelten zudem nämlich 91 dokumentierte Fahrten, die der Mann wohl ohne die erforderliche Fahrerlaubnis absolvierte. Einen zwecklosen Fahrerwechsel nahmen zwei PKW-Insassen am Mittwoch, 22. November, vor. Wahrscheinlich bemerkten sie die Polizeikontrollstelle am frühe Nachmittag in der Burger Hauptstraße und bogen noch vor dem Passieren der Kontrollstelle auf den Parkplatz eines Einkaufmarkts ab. Zu dieser Zeit fuhr ein Mann den PKW. Als sie wenig später wieder vom Parkplatz wegfuhren, fuhr die Frau, die auf dem Hinweg noch hinten gesessen hatte und den Kollegen aufgrund des fehlenden Sicherheitsgurts aufgefallen war. Für den Fahrerwechsel war der Grund bei der nun erfolgten Kontrolle schnell gefunden: Der 41-Jährige aus Lahn-Dill händigte nach einiger Diskussion den Polizeibeamten einen gefälschten Führerschein aus. Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis waren die Folge, sowie ein Kurzaufenthalt auf der Polizeistation. Dort musste nämlich erst seine wahre Identität geklärt werden, bevor der Mann entlassen werden konnte. Zur Unterstützung von Mitarbeitern des Bundesamts für Logistik und Mobilität kamen die Verkehrsdienstbeamten am gestrigen Donnerstag. Auf dem A45-Rastplatz Haiger-Kalteiche befand sich ein ausländischer Sattelzug in einer Kontrolle, der ein Mähwerk eines Mähdreschers transportierte. Defekte Ketten und Gurte machten allerdings eine ordentliche Ladungssicherung unmöglich, so dass das Mähwerk auf der Ladefläche bereits verrutscht war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Der Fahrer kaufte neue Gurte, bezahlte eine Sicherheitsleistung, zurrte die Ladung vernünftig fest und durfte anschließend nach mehreren Stunden weiterfahren.