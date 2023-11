Baggerlöffel von Baustelle geklaut; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben von einer Baustelle in der Straße „Dietenacker“ in Eschwege einen Baggerlöffel (sog. Grabenraumlöffel) im Wert von 800 Euro geklaut. Begangen wurde der Diebstahl zwischen Dienstag 16.00 Uhr und Freitag 09.00 Uhr. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Auf glatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen

Ein 44-jähriger Autofahrer aus Niedenstein ist am Freitagmorgen gegen 09.37 Uhr vom Schwalbental (Meißner) kommend aufgrund seiner mangelhaften Bereifung (keine Winterreifen) auf der winterglatten Fahrbahn der L 3241 ins Rutschen gekommen. In Fahrtrichtung Vockerode verlor der Fahrer die Kontrolle, geriet ins Rutschen, drehte sich mit seinem Fahrzeug und kam in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Dabei entstand Sachschaden am Pkw des Mannes und einem Verkehrszeichen. Die Schäden sind noch nicht beziffert.

Geparktes Auto beim Abbiegen beschädigt; Schaden 5500 Euro

Ein 36-Jähriger aus Rodeberg (UH-Kreis) hat am Freitagmorgen gegen 10.30 Uhr beim Abbiegen mit einem Lkw samt Anhänger ein geparktes Auto beschädigt. Der 36-Jährige war in Bad Sooden-Allendorf von der Straße „Langer Weg“ nach links in den Huhngraben eingebogen. Dazu hatte er aber zu weit nach rechts ausgeholt und war dann mit seiner vorderen rechtsseitigen Einstiegshilfe mit einem geparkten VW Golf auf einem Parkstreifen kollidiert, an dem ein Schaden von 5000 Euro entstand. Am Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden von 500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Im Hagenweg in NEB-Marzhausen ist durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer eine Beschädigung an einer Hecke und einer Grundstücksmauer verursacht worden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Vorfall ereignete sich mutmaßlich am Donnerstag zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss

Weil ein 51-jähriger Mann am Donnerstagabend alkoholisiert mit seinem Fahrrad unterwegs war, muss er sich nun für die Trunkenheitsfahrt strafrechtlich verantworten. Der aus Eschwege stammende Mann war den Beamten in der Innenstadt im Bereich Forstgasse/Stad aufgefallen. Bei der dortigen Kontrolle um 21.13 Uhr ergab ein Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von 2,83 Promille. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Der Mann musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen, Ermittlungen wegen Trunkenheit wurden eingeleitet.

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr mit Pkw kollidiert; Schaden 4000 Euro

Eine 30-jährige Autofahrerin aus Eschwege ist beim Einfahren in den fließenden Verkehr vom Parkplatz der Sparkasse in die Moritz-Werner-Straße mit dem Pkw einer 50-Jährigen aus Sontra kollidiert, welche die Moritz-Werner-Straße bevorrechtigt befuhr. Dadurch entstand ein Schaden von insgesamt 4000 Euro, wovon 1500 Euro auf den Pkw der 30-jährigen Verursacherin entfallen.

Warnbake touchiert

Eine 57-jährige Autofahrerin aus Großalmerode hat am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr beim Befahren der B 249 vom Weidenhäuser Kreuz kommend in Fahrtrichtung Eschwege eine Warnbake der dortigen Baustellenabsperrung touchiert. Aufgrund dessen entstand an dieser und noch einer weiteren Bake Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Wagen der Frau wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Auch hier ist der Schaden noch nicht abschließend beziffert.

Sattelzug kollidiert beim Wenden mit Ortsschild; Schaden 1250 Euro

Einen Schaden von 1250 Euro hat am Donnerstag ein 51-jähriger belarussischer Fahrer eines Sattelzuges verursacht. Der Mann befuhr um 11.40 Uhr die B 27 von Oetmannshausen kommend in Richtung Eltmannshausen und wollte dann an der sog. „Bodai-Kreuzung“ linksseitig (B 27/L 3243) wenden, um in die Gegenrichtung zurückzufahren. Dabei ist der Mann mit seiner Fahrzeugkombination bzw. mit der Hinterseite des Aufliegers an einem Ortswegweiser hängen geblieben. Der Schaden an dem Schild beläuft sich auf 400 Euro, der Sattelauflieger wurde mit 850 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer fuhr zunächst weiter, der Unfall wurde aber von einem Zeugen beobachtet und gemeldet.

Diebstahl von Arbeitsgeräten; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag ist ein Diebstahl zur Anzeige gebracht worden, der sich in der Stresemannstraße in den Räumlichkeiten der ehemaligen Gemeinschaftsunterkunft ereignet hat. Hier wurden zwischen Freitag letzter Woche (17.11.23) 14.00 Uhr und Montag (20.11.23) 08.00 Uhr 2 Akkuschrauber, 1 x Kappsäge, 1 Handkreissäge und 1 Wildkamera geklaut. Der Stehlschaden beläuft sich auf 480 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Sontra

Kraftstoffdiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben bei einer abgestellten Scania Sattelzugmaschine den Tank aufgebrochen und anschließend eine größere Menge an Dieselkraftstoff abgezapft. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz am Schwimmbad in der Jahnstraße geparkt. Festgestellt wurde der Vorfall am Donnerstag um 13.00 Uhr, abgestellt wurde die Zugmaschine bereits letzte Woche Freitag (17.11.2023) um kurz nach 13.00 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird mit 50 Euro, der Stehlschaden mit 170 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Reifen zerstochen; Polizei sucht Zeugen

In Kleinalmerode haben Unbekannte bei einem schwarzen Opel Astra den linken Hinterreifen durch mutwilliges Einschneiden mittels unbekanntem Schneidwerkzeug beschädigt (Schaden 300 Euro). Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch 20.00 Uhr und Donnerstag 05.15 Uhr in der Straße Lindenplatz. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag zwischen 08.45 Uhr und 09.15 Uhr in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen einen blauen Opel Corsa im Vorbeifahren beschädigt. Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle. Beschädigt wurde der linke Außenspiegel, der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Verursacher die Südbahnhofstraße aus Richtung Walburger Straße kommend, in Richtung der Straße „Auf den Hecken“ befuhr. Die Polizei in Witzenhausen bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

Wildunfall

Nachgemeldet wird ein Wildunfall auf der Landesstraße L 3238 zwischen Laudenbach und Uengsterode. Hier hat ein 36-jähriger Autofahrer aus Großalmerode am Donnerstagmorgen um 06.35 Uhr einen Fuchs angefahren, der anschließend verendete. Der Schaden am Pkw des Mannes beläuft sich auf 800 Euro.