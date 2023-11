FOLGEMELDUNG: Brand in Mehrfamilienhaus in Wabern/Hebel

Wabern / Hebel, Zeit: Samstag, 18.11.2023, 13:15 Uhr

Nach Brand eines Mehrfamilienhauses in der Frankenberger Straße im Waberner Ortsteil Hebel wurden polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache durchgeführt.

Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wird derzeit von einem technischen Defekt eines Elektrogerätes als Brandursache ausgegangen. Hinweise auf eine strafbare Handlung konnten durch den Brandursachenermittler nicht erlangt werden.

Nach ersten Schätzungen liegt die Höhe des Gesamtsachschadens im mittleren sechsstelligen Bereich.

Sachbeschädigung an KFZ

Homberg/Efze, Tatzeit: Mittwoch, den 22.11.23; 23:00 – Donnerstag, den 23.11.23 07:00 Uhr

Unbekannte Täter haben in dem Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag zwei Fahrzeuge in Homberg – Holzhausen mit Farbe beschmiert und die Scheibenwischer beschädigt. Die Fahrzeuge standen zur Tatzeit vor der Wohnanschrift der Geschädigten in der Straße „Hinter den Höfen“ in Homberg – Holzhausen. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0