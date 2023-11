Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Polizei nimmt randalierenden Mann fest, ein Polizeibeamter verletzt

Am Donnerstagabend nahm die Polizei Korbach einen randalierenden Mann fest. Dieser leistete Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten. Außerdem beleidigte, bespuckte und verletzte er auch Rettungsanitäter. Es folgte die Einweisung des 25-Jährigen.

Anlass für den Polizeieinsatz war die Meldung gegen 21.40 Uhr, dass ein junger Mann mit freiem Oberkörper im Parkdeck der Flechtdorfer Straße andere Männer angegriffen haben soll. Am Einsatzort traf eine Streife der Polizei auf den beschriebenen Mann mit freiem Oberkörper und einer blutenden Verletzung am Kopf. Als dieser angesprochen wurde, griff er erneut zwei junge Männer an, die den Schlägen aber ausweichen konnten

Der Mann wurde daraufhin von der Polizei festgenommen. Bei der Festnahme leistete er Widerstand, dabei erlitt ein Polizeibeamter leichte Verletzungen. Wegen der blutenden Verletzung, die sich der 25-Jährige nach ersten Erkenntnissen selbst beigebracht haben soll, wurde ein Rettungswagen alarmiert.

In der Folge wurde der 25-Jährige in das Stadtrankenhaus Korbach gebracht. Er zeigte sich weiterhin aggressiv, beleidigte und bespuckte die Polizeibeamten und Rettungssanitäter und biss einem Sanitäter in die Hand. Außerdem versuchte er, sich selbst zu verletzten.

Aufgrund seines psychischen Zustandes wiesen ihn die Beamten im Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus ein. Auf den wohnsitzlosen 25-Jährigen warten nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigungen und Bedrohungen.

Korbach – Unbekannte brechen in zwei Gewerbeobjekte ein

Zwei Gewerbeobjekte in der Briloner Landstraße in Korbach waren Ziel von unbekannten Tätern in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

Die Täter hebelten bei einem Objekt eine Tür auf und konnte so in eine Halle gelangen. Im Gebäude durchtrennten sie Stromkabel und durchsuchten die Halle sowie einen Büroraum. Sie entwendeten Bargeld mehrere hundert Euro Bargeld.

Bei dem zweiten Objekt gelangten die Täter auf das Firmengelände, nachdem sie einen Zaun durchtrennt hatten. Durch gewaltsames Öffnen eines Tores konnten sie in das Gebäude einsteigen. Aus einer Geldkassette stahlen sie eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.