Drei Wohnungseinbrüche in Kassel: Zeugenhinweise erbeten

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn, -Wehlheiden und -Bad Wilhelmshöhe: Gleich zu drei Wohnungseinbrüchen in den südwestlichen Kasseler Stadtteilen wurden die Beamten des Kriminaldauerdienstes am gestrigen Donnerstag gerufen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen und auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, ist bislang unklar. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten Zeugenhinweise zu den drei Einbrüchen.

Zunächst hatte sich am Abend das Einbruchsopfer aus der Rhönstraße bei der Polizei gemeldet. Nach bisherigem Kenntnisstand hatten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 6:20 Uhr und 18:00 Uhr ein Fenster aufgehebelt und waren so in das Schlafzimmer der betroffenen Erdgeschosswohnung eingestiegen. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten die Einbrecher anschließend über den Balkon nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Der Einbruch in eine Hochparterre-Wohnung in der Ludwig-Mond-Straße, nahe der Steubenstraße, ereignete sich gestern in der Zeit zwischen 6:45 Uhr und 19:10 Uhr. Dort war mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Balkontür aufgebrochen worden, bevor die Täter mehrere Zimmer nach Wertsachen durchsuchten. Wie die Bewohnerin später feststellte, waren mehrere Schmuckstücke gestohlen worden.

Ebenfalls über eine Balkontür verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Kurhausstraße. Der Einbruch war von den Bewohnern gegen 20:00 Uhr entdeckt worden, als sie nach dreistündiger Abwesenheit nach Hause kamen. Von den unbekannten Tätern, die Schmuck erbeutet hatten, fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur.

Zeugen, die im Bereich eines Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.