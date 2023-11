Farbschmierereien

Fulda. Zwischen Sonntagmittag (19.11.) wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Brücke in der Langenbrückenstraße mit Farbe beschmiert hatten. Die Schmierereien in Form eines Schriftzugs stehen nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Tankstellengebäude

Fulda. In der Nacht zu Freitag (24.11.) brachen Unbekannte in ein Tankstellengebäude in der Frankfurter Straße ein. Die Täter warfen dazu ein Fenster ein, scheiterten dann jedoch an einer Innentür. Sie flüchteten unerkannt und hinterließen rund 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeugteile entwendet

Bad Hersfeld. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag (21.11.) und Mittwochmorgen (22.11.) aus Richtung „In den Giesen“ unerlaubt Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße „An der Haune“. Dort entwendeten sie von drei Fahrzeugen den kompletten Reifensatz samt Felgen. An einem Fahrzeug entstand durch den Diebstahl zudem Sachschaden. Sowohl die Höhe des Diebesgutes als auch die des Sachschadens kann derzeit noch nicht näher beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. In der Wigbertstraße versuchten unbekannte Täter zwischen Montag (13.11.) und Mittwoch (22.11.) in ein leerstehendes Einfamilienhaus einzubrechen. Die Langfinger beschädigten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand den Glaseinsatz des Wintergartens. Da der Aufbruchsversuch vermutlich nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

32-Jähriger leicht verletzt

Fulda. Ein 32-jähriger Ford-Fahrer aus Eichenzell wurde bei einem Unfall am Donnerstag (23.11.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 17.15 Uhr von Fulda kommend die B 27 in Richtung Bernhards. In dem Bereich, in dem sich die Fahrbahn von zwei Fahrstreifen auf einen Fahrstreifen verengt, musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Derzeitigen Erkenntnissen nach erkannte das ein 21-jähriger VW-Fahrer aus Hünfeld, der unmittelbar zuvor hinter dem Ford eingeschert war, zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall zog sich der Eichenzeller leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

40-Jähriger stürzt mit Fahrrad

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (22.11.), gegen 11.45 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Fahrer mit seinem Mountainbike den Seilerweg aus Richtung Klinikum Bad Hersfeld kommend in Richtung Vlämenweg. Auf der abschüssigen Straße kam der Mann zu Fall und wurde leicht verletzt. Durch die Besatzung eines Rettungswagens wurde er medizinisch untersucht.

Mehrere Personen durch reizenden Stoff verletzt

Am Freitagmorgen (24.11.), gegen 9.30 Uhr, kam es zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften an einer Schule in der Lindenstraße.

Derzeitigen Erkenntnissen nach haben fünf Schüler in einem Flur einen reizenden Stoff versprüht. Mit Pausenbeginn verließen zahlreiche Schülerinnen und Schüler ihre Klassenräume und kamen in der Folge mit dem bislang nicht bekannten Reizstoff in Kontakt. Dadurch wurden insgesamt 72 Schüler der Klassen 5 bis 8 leicht verletzt. Drei von ihnen kamen aufgrund von Atemwegsverletzungen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser, wo sie ambulant behandelt wurden. Alle anderen wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Im Einsatz waren neben der Polizei rund 100 Kräfte des Rettungsdienstes sowie über 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Vier der möglichen Verursacher wurden zum Polizeiposten Schotten sistiert, wo sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen wegen des Anfangsverdacht der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Diese dauern an.

Kupferdiebstahl

Alsfeld. Unbekannte Täter zerstörten am Donnerstag (23.11.), zwischen 1 und 2 Uhr, gewaltsam Fensterscheiben einer Werkstatt in der Karl-Bröger-Straße und drangen in die Räumlichkeiten ein. Aus dem Inneren entwendeten sie etwa 60 Kupferrollen im Wert von rund 12.000 Euro. Vermutlich flüchteten die Täter mittels Pkw vom Tatort. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Alsfeld. Eine Lagerhalle in der Schwabenröder Straße war zwischen Mittwochabend (22.11.) und Donnerstagmorgen (23.11.) Ziel unbekannter Täter. Derzeitigen Erkenntnissen nach kletterten die Täter über einen Zaun, hebelten mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Langfinger vermutlich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht genau beziffert werden kann. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht im Nebel

In den Abendstunden des 23.11.2023 kam es auf der B 458 in Höhe des „Grabenhöfchens“ zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 21:25 Uhr fuhr dort ein 59-jähriger Künzeller mit seinem PKW in Richtung Fulda. Als er sein Fahrzeug auf Grund von stark einsetzendem Nebel abbremsen musste, fuhr ihm ein dunkler Skoda Superb mit tschechischem Kennzeichen von hinten auf. An Stelle von Personalien wollte der Unfallverursacher jedoch lieber Schimpfwörter austauschen. So stieg dieser fluchend aus seinem Auto aus, tat seinen Unmut dem nichtsahnenden Künzeller kund und setzte seine Fahrt im Schutze des Nebels weiter fort. Auf Grund des Zusammenstoßes muss das Fahrzeug des Verursachers im Frontbereich deutliche Beschädigungen aufweisen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.