Moped gestohlen,

Limburg, Friedrich-Ebert-Straße, Donnerstag, 23.11.2023, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) In Limburg ist am Donnerstagnachmittag ein motorisiertes Zweirad entwendet worden. Ein 20-Jähriger hatte das Kleinkraftrad in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt und über das Lenkerschloss abgeschlossen. Als er gegen 17:00 Uhr wieder zum Abstellort zurückkehrte, war das Moped verschwunden. An dem Zweirad im Wert von knapp 500 EUR war das schwarze Versicherungskennzeichen 477-ROT angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Vandalen beschädigen Auto,

Mengerskirchen-Waldernbach, Kornbrunnenstraße, Donnerstag, 23.11.2023, 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Waldernbach ein Pkw mutwillig beschädigt worden. Ein 49-Jähriger hatte seinen VW Eos vor einem Mehrfamilienhaus in der Kornbrunnenstraße abgestellt. Im Laufe der Nacht vernahm er zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr verdächtige Geräusche von draußen, konnte diese aber nicht zuordnen. Erst am nächsten Tag bemerkte er die massiven Beschädigungen an dem VW. Offenbar hatten Unbekannte im Laufe der Nacht auf das Fahrzeug eingeschlagen und es rundherum mutwillig beschädigt. Es wurden Löcher in die Radkästen geschlagen, eine Scheibe eingeschlagen und der Lack zerkratzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 3.500 EUR und bittet unter der Rufnummer 06471/9386-0 um Hinweise.

Autoreifen zerstochen,

Limburg, Ste.-Foy-Straße, Donnerstag, 23.11.2023, 18:00 Uhr bis 18:15 Uhr

(wie) In Limburg hat ein Unbekannter am Donnerstagabend zwei Reifen eines Pkw zerstochen. Innerhalb eines unbeobachteten Zeitraums von nur 15 Minuten hat der Vandale einen in der Ste.-Foy-Straße abgestellten grauen Skoda Kamiq fahruntüchtig gemacht. Der Täter zerstach die Reifen auf der rechten Fahrzeugseite und verschwand anschließend unerkannt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zweier E-Scooter, Limburg-Offheim, Kapellenstraße, Donnerstag, 23.11.2023, 17:20 Uhr

(wie) Beim Zusammenstoß zweier Elektroroller sind in Offheim am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden, einer davon sogar schwer. Zwei jeweils 38-Jährige befuhren mit ihren E-Scootern den Gehweg der Kapellenstraße in entgegengesetzter Richtung. Offenbar konnten sich beide Fahrerinnen aufgrund der einsetzenden Dunkelheit zu spät wahrnehmen und prallten gegeneinander. Bei der Kollision wurden beide Frauen verletzt, weshalb sie vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht wurden. Die Verletzungen einer Frau stellten sich als schwerwiegender heraus, weshalb sie von den Rettern als schwerverletzt eingestuft wurde. Zur Eigentumssicherung stellte die Polizei die beiden beschädigten Elektroroller sicher.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag, 30.11.2023: Beselich-Heckholzhausen, B 49

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben wird.

Geldautomat gesprengt,

Bad Camberg, Frankfurter Straße, Freitag, 24.11.2023, 01:00 Uhr

(wie)Im Bad Camberg haben mehrere unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Geldautomaten gesprengt und sind im Anschluss unerkannt geflüchtet. Glücklicherweise wurde durch die Tat, die sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses ereignete, niemand verletzt. Ob und wieviel Bargeld aus dem Automaten gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Ab 01:04 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe von Anwohnern der Frankfurter Straße ein, die ein lauter Knall aus dem Schlaf gerissen hatte und die damit auf die Tat aufmerksam wurden. Kurz darauf soll es noch zu einer zweiten Detonation gekommen sein. Zeugen berichteten von mindestens zwei maskierten Männern, die nach der Sprengung in einem größeren Fahrzeug der Oberklasse geflüchtet waren.

Durch die Wucht der Explosion, die auf bisher unbekannte Art und Weise herbeigeführt worden war, wurde das Untergeschoss des Mehrfamilienhauses massiv beschädigt, Trümmerteile flogen bis weit auf die Straße. Die 15 Bewohner der oberen Geschosse, die allesamt unverletzt blieben, wurden vorsorglich evakuiert, konnten aber später in ihre Wohnungen zurückkehren. Neben der Kriminalpolizei und der Feuerwehr kamen auch Experten für Sprengtechnik des HLKA zum Einsatz. Weder zur genauen Schadenshöhe noch zum Diebesgut können zum aktuellen Zeitpunkt Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Maßnahmen am Tatort dauern aktuell an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die vor oder nach der Tat verdächtige Beobachtungen, z.B. im Zusammenhang mit einem zu schnell fahrenden Pkw in und rund um Bad Camberg gemacht haben, werden gebeten, sich unmittelbar mit der Polizei, unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0, in Verbindung zu setzen.