Wiesbaden: Die Polizei-News

Polizeieinsatz nach Schussabgabe in Biebrich,

Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße, 24.11.2023, 02.15 Uhr,

(pl)Im Wiesbadener Stadtteil Biebrich kam es in der Nacht zum Freitag nach einer

Schussabgabe zu einem großen Polizeieinsatz. Der Polizei wurde gegen 02.15 Uhr

gemeldet, dass im Bereich einer Sportsbar in der Rathausstraße Schüsse

abgefeuert worden seien. Aufgrund des Sachverhaltes wurden unmittelbar

zahlreiche Polizeistreifen vor Ort entsandt. Aktuellen Erkenntnissen zufolge

erfolgte die Schussabgabe auf ein mit mehreren Personen besetztes Fahrzeug. Ein

offensichtlich durch Glassplitter leicht verletzter 29-jähriger Insasse wurde

von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Die Rathausstraße wurde von den

Einsatzkräften abgesperrt und eine umfangreiche Spurensuche durchgeführt.

Hierbei konnten tatrelevante Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Der mutmaßliche Schütze, ein 41-jähriger Mann, wurde in der Nähe des Tatortes

festgenommen. Da der 41-Jährige Verletzungen unbekannter Herkunft aufwies, wurde

er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe des Vorfalls

sind derzeit noch unklar. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Büro von Einbrechern heimgesucht,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 22.11.2023, 16:15 Uhr bis Donnerstag,

23.11.2023, 09:00 Uhr

(lt)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen kam es in der Dotzheimer

Straße in Wiesbaden zu einem Einbruch in ein Büro. Unbekannte Täter verschafften

sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Gebäude. Im weiteren

Verlauf entwendeten sie einen Laptop, eine Festplatte und Bargeld. Anschließend

entkamen die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Der Gesamtschaden beträgt circa

700EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Stanleystraße, Donnerstag, 23.11.2023, 12:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(lt)Am Donnerstag wurde zwischen 12:00 Uhr und 18:50 Uhr in der Stanleystraße in

eine Wohnung eingebrochen. Unbekannte brachen die Balkontür einer im Erdgeschoß

befindlichen Wohnung auf. Im Inneren durchsuchten sie alle Räume und stahlen

Bargeld. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Einbrecher ertappt,

Wiesbaden, Mauritiusplatz, Freitag, 24.11.2023, 03:40 Uhr

(lt)Am Freitag wurde in Wiesbaden gegen 03:40 Uhr in ein Café eingebrochen. Ein

unbekannter Täter hebelte das Fenster des am Mauritiusplatz befindlichen Cafés

auf und verschaffte sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Dort wurde er jedoch

von einer Mitarbeiterin gesehen, weshalb er die Örtlichkeit fluchtartig mit

seinem silbernen Fahrrad verließ. Der Täter konnte als männlich, circa 180cm

groß und dunkel bekleidet beschrieben werden. Augenscheinlich konnte der Täter

nichts entwenden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Diebstahl von Zäunen,

Wiesbaden, Holzstraße, Mittwoch, 22.11.2023, 16:40 Uhr bis Donnerstag,

23.11.2023, 13.45 Uhr

(lt)Im Zeitraum vom Mittwoch, 16:40 Uhr bis Donnerstag, 13:45 Uhr kam es zu

einem Diebstahl von Metallzäunen. Unbekannte Täter begaben sich auf ein

Grundstück in der Holzstraße und entwendeten dort Metallzäune im Wert von

5.000EUR. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2340 entgegen.

Brennende Papiermülltonne,

Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße, 23.11.2023, 18.20 Uhr,

(pl)In der Carl-von-Ossietzky-Straße brannte am Donnerstagabend eine

Papiermülltonne. Die brennende Großraummülltonne wurde gegen 18.20 Uhr

festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf

mehrere Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Zwei Verletzte bei Unfall auf A 66,

Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Freitag, 24.11.2023, 09:15 Uhr

(wie) Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Lkw sind am Freitagmorgen auf der A

66 bei Wiesbaden zwei Menschen verletzt worden. Ein 70-Jähriger befuhr mit einem

Ford die Autobahn von Frankfurt kommend in Richtung Wiesbaden auf dem linken von

drei Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Nordenstadt und Erbenheim

wechselte der Fahrer vom linken auf den ganz rechten Fahrstreifen und prallte

gegen das Heck eines Lkw Kipper. Bei der Kollision wurden der 70-Jährige und

seine ebenfalls 70-jährige Beifahrerin verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb

unverletzt. Nach einer ersten Behandlung an der Unfallstelle brachte der

Rettungsdienst die Verletzten in Krankenhäuser. Für die Rettungs- und

Bergungsarbeiten mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen für knapp 75

Minuten gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Die

Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 25.000 EUR.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Widerstand geleistet und Beamte beleidigt, Idstein,

Alte Poststraße, Donnerstag, 23.11.2023, 11:35 Uhr

(he)Am gestrigen Donnerstag kam es in Idstein durch einen 52-Jährigen zu

Widerstandshandlungen gegenüber einer Polizeistreife. Diese wurde im weiteren

Verlauf des Einsatzes auch getreten und beleidigt. Gegen 11:35 Uhr sollte durch

eine Gerichtsvollzieherin bei einem Idsteiner eine Zwangsvollstreckung

durchgeführt werden. Vor Ort zeigte sich der Mann trotz mehrfacher Erläuterung

der Polizei und auch der Gerichtsvollzieherin mit den durchzuführenden Maßnahmen

nicht einverstanden und versuchte die Beteiligten an dem Betreten seines Hauses

zu hindern. Weiterhin kam es zu einem Angriff auf einen Polizeibeamten. Nun

sollten dem 52-Jährigen die Handfesseln angelegt werden. Da er sich hiergegen

wehrte, und weiterhin handgreiflich war, musste der Idsteiner zu Boden gebracht

und anschließend gefesselt werden. Im weiteren Verlauf sprach er noch gegenüber

der Polizei Beleidigungen aus. Nun wurden die Vollstreckungsmaßnahmen

durchgeführt und der Mann anschließend auf die Polizeistation Idstein gebracht.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Idsteiner wieder

entlassen. Während des Einsatzes wurden ein Polizeibeamter sowie der 52-Jährige

leicht verletzt.

Weihnachtsmarktbesuch endet in Gewahrsamszelle, Rüdesheim, Donnerstag,

23.11.2023, 16:30 Uhr

(da)Der Besuch des Rüdesheimer Weihnachtsmarktes endete für einen 60-Jährigen am

Donnerstagnachmittag in der Gewahrsamszelle. Der Mann war bereits am Vortag

durch sein Verhalten auf dem Weihnachtsmarkt aufgefallen. Am

Donnerstagnachmittag störte er nun zum zweiten Mal wiederholt Standbetreiber und

Besucher, weshalb die Polizei gerufen wurde. Ein konstruktives Gespräch sowie

ein freiwilliges Verlassen des Festgeländes lehnte der Mann kategorisch ab. Auch

einem anschließenden Platzverweis kam er nicht nach, weshalb der Unbelehrbare

zur Polizeistation Rüdesheim gebracht werden musste. Eine Richterin ordnete

daraufhin seine Ingewahrsamnahme an.

Missglückter Einparkversuch mit 3 Promille, Idstein, Magdeburgstraße

Donnerstag, 23.11.2023, 15:00 Uhr

(da)Am Donnerstagnachmittag stellte ein 42-Jähriger fest, dass das Einparken

unter Alkoholeinfluss doch erheblich schwieriger ist als im nüchternen Zustand

und zudem verboten! Gegen 15 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei in Idstein

und teilten mit, dass ein Mann soeben beim Ausparken ein anderes Fahrzeug

beschädigt habe. Als eine Streife am Unfallort eintraf, stellten die Beamten

fest, dass der Fahrer mit deutlichen Ausfallerscheinungen auf dem Fahrersitz

seines nun beschädigten Autos saß. Ein ebenfalls hinzugerufener Rettungswagen

konnte bei dem Mann zwar keine sichtbaren Verletzungen feststellen, ein

Atemalkoholtest ergab jedoch einen Wert von über 3 Promille. Deshalb wurde der

42-Jährige zur Polizeistation Idstein gebracht, wo eine Blutentnahme

durchgeführt wurde. Der Sachschaden des missglückten Einparkversuchs wird

derzeit auf über 10.000 Euro geschätzt.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag:

B 54, Gemarkung Bad Schwalbach A3 Richtung Frankfurt, zw. Bad Camberg u. Idstein

Mittwoch:

Bad Schwalbach, Emser Straße A3 Richtung Frankfurt, Höhe Parkplatz Theißtal

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.