Bergstrasse

Bensheim: Einbruch in Getränkemarkt

Bensheim (ots) – Die Räume eines Getränkemarkts „Am Falltor“ in Schwanheim

gerieten in der Zeit zwischen Donnerstagmittag (23.11.) und Freitagmorgen

(24.11.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich über eine

aufgehebelte Tür zunächst Zutritt in das Gebäude und entwendeten dort

anschließend einen Geldbeutel samt Inhalt.

Hinweise bitte an die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der

Rufnummer 06252/7060.

Lampertheim: Nach Einbruch in Wohnhaus/Verdächtiger in Haft

Lampertheim (ots) – Nach einem Wohnungseinbruch am Mittwochvormittag (22.11.) in

der Industriestraße (wir haben berichtet), konnten die Ermittler nun einen

Tatverdächtigen ermitteln.

Der 45 Jahre alte Mann wurde bei Begehung des Einbruchs von einer Kamera

erfasst. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten

des Heppenheimer Einbruchskommissariats K 21/22 ergab sich ein Tatverdacht gegen

den 45-Jährigen. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und am Freitag

(24.11.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter

vorgeführt, der gegen den Mann die Untersuchungshaft anordnete.

Der 45-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und wird sich

nun in einem Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahl zu verantworten

haben. Zudem prüfen die Ermittler, ob er noch für weitere gleichgelagerte Taten

in Betracht kommt.

Lampertheim: Kriminelle brechen in Haus ein / Wer hat etwas gesehen?

Lampertheim (ots) – Am Donnerstag (23.11.) zwischen 18:15 Uhr und 19:15 Uhr

verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Haus in der

Richard-Weber-Straße. Im Haus durchwühlten die Täter mehrere Räume. Mit Schmuck

und Geld gelang anschließend die unerkannte Flucht. Die Schadenshöhe ist noch

nicht abschließen ermittelt.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise

können dem Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06252/706-0 mitgeteilt werden.

Lampertheim: Autodiebe schlagen erneut zu / Wer kann Hinweise geben?

Lampertheim (ots) – Nachdem bereits gestern von einem gestohlen Audi Q3

berichtet wurde, ereignete sich zwischen Freitag (17.11.) und Donnerstag

(24.11.) ein weiterer Diebstahl eines Fahrzeugs, diesmal in der Heppenheimer

Straße. Der auf einem Firmengelände abgestellte, weiße Mercedes Sprinter mit dem

Kennzeichen HP-06003 wurde auf unbekannte Art gestohlen. Der Schaden wird

derzeit auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung werden unter der Rufnummer

06252/706-0 entgegengenommen

Heppenheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Heppenheim (ots) – Am Mittwoch (22.11.) zwischen 07:30 und 15:00 Uhr wurde ein

grauer Fiat 500 an der hinteren rechten Seite beschädigt. Das Fahrzeug war

ordnungsgemäß an der Eichdorffschule im Heppenheimer Stadtteil Kirschhausen

abgestellt. Der Unfallverursacher touchierte nach ersten Erkenntnissen mit

seinem Auto beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte

sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der

entstandene Sachschaden dürfte bei rund 1.000 Euro liegen. Zeugen, die Angaben

zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte

auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Bobstadt: Brand eines PKW

Bürstadt/Bobstadt (ots) – Am Mittwochabend (22.11.2023) kam es um kurz nach

21.00 Uhr zu einem Brand eines PKW im Bürstädter Ortsteil Bobstadt. Das in der

Frankensteinstraße geparkte Fahrzeug geriet aus bislang unbekannten Gründen in

Brand. Für die Löscharbeiten wurde die Feuerwehr Bobstadt alarmiert. Da die

Hitze die Fahrbahn beschädigte, kümmerte sich der angeforderte Bauhof um

Sicherungsmaßnahmen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Darmstadt

Darmstadt: Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Darmstadt (ots) – Zwischen 19:00 und 22:30 Uhr hebelten Kriminelle am Donnerstag

(23.11.) die Tür eines Einfamilienhauses in der Straße „Nussbaumallee“ auf und

durchsuchten dort mehrere Räume nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute

flüchteten sie unentdeckt. Nach derzeitigem Kenntnisstand verursachten sie einen

Schaden von mehreren Tausend Euro. Das Kriminalkommissariat 21 in Darmstadt hat

die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0

entgegen.

Südhessen: Black-Friday ruft auch Betrüger auf die Bildfläche / Vorsicht vor Fake-Shops

Südhessen (ots) – „Darmstadt: Am Wochenende wurden bis zu 100 gutgläubige

Personen opfer von Betrügern eines Fake-Shops und so um ihr hart erspartes Geld

gebracht!“ So oder so ähnlich könnte die Pressemeldung der Polizei am kommenden

Montag (27.11.), nach dem heutigen, sogenannten „Black-Friday“ (24.11.), lauten.

Jedes Jahr nutzen Betrüger Feiertage wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern oder

auch andere Feste aus, um Ihre Opfer in die Falle zu locken. Auch der

hierzulande immer beliebtere „Black-Friday“ gehört mittlerweile zum festen

Bestandteil der Betrüger. Gerade wer in Hektik und Stress meint ein Schnäppchen

machen zu können, kann damit nicht selten auf die Nase fallen. Die südhessischen

Betrugskommissariate warnen im Hinblick auf den heutigen „Black-Friday“ und dem

anstehenden Weihnachtsgeschäft vor Betrügern und vor Abzocke im Internet,

insbesondere durch Fake-Shops.

Doch was sind eigentlich Fake-Shops?

Fake-Shops werden Internetseiten genannt, welche wie eine herkömmliche

Handelsplattform aufgebaut sind und aussehen, jedoch einzig dem Zweck dienen,

dem vermeintlichen Käufer das Geld aus der Tasche zu ziehen. Fake-Shops können

als völlig neue Plattform oder Marktplätz daherkommen und Beispielhaft über

vermeintliche Eröffnungsrabatte locken. Ebenso können sie aber auch bekannten

und bewährten Internetportalen nachempfunden sein und diese imitieren, um so den

Kunden zu täuschen.

Wie erkenne ich Fake-Shops?

Auffällig tiefe Preise und große Preisunterschiede zu den

herkömmlichen Angeboten sollten stets Ihr Misstrauen wecken.

Vergleichen Sie die Preise auf Ihnen bekannten und bewährten

Internetseiten sowie im örtlichen Handel.

Überprüfen Sie den Namen des Onlineshops auf Suchmaschinen nach

bisherigen Bewertungen von anderen Kunden. Dadurch erhalten Sie

oft einen hilfreichen Eindruck, wie zufrieden Andere mit dem

Shop waren.

Auch bei der Verbraucherzentrale finden Sie Informationen über

bereits bekannte, unseriöse Onlinehändler. Viele Onlineshops

versuchen, ihrer Seriosität mit Gütesiegeln Ausdruck zu

verleihen. Es ist jedoch zu beachten, dass auch Betrüger ihre

Fake-Shops mit falschen Gütesiegeln versehen, um damit Vertrauen

zu erwecken.

Wie kann ich mich schützen?

Eine bewährte Methode ist der Einkauf auf Rechnung. Dadurch haben Sie die

Möglichkeit, die bestellte Ware auf eventuelle Mängel zu überprüfen, bevor Sie

diese bezahlen. Auch im Lastschriftverfahren können eingezogene Abbuchungen in

der Regel noch nach mehreren Tagen zurückgeholt werden. Überweisungen hingegen

können allenfalls kurzfristig, meist gar nicht, rückgängig gemacht werden. Auf

Bargeldtransfer oder Zahlung mittels Gutscheinkarten sollte verzichtet werden.

Wer in diesen Fällen die Gutscheine oder das Geld übermittelt, hat keinerlei

Einfluss mehr darauf. Bestellen Sie in keinen Onlineshops, bei denen Sie Zweifel

haben oder sich unsicher fühlen. Greifen Sie auf örtliche Händler oder Ihnen

bekannte und bewährte Internetseiten zurück, um unschöne Überraschungen zu

vermeiden.

Ich bin Betrügern beim Online-Shopping zum Opfer gefallen. Was kann ich machen?

Haben sie Geld überwiesen oder wurde es per Lastschrift eingezogen, melden Sie

sich bei Ihrer Bank und informieren Sie sich über die Möglichkeiten die Zahlung

rückgängig zu machen. Speichern Sie alle Daten, die sie im Zusammenhang mit dem

Betrug erhalten haben, beispielsweise Bestellbestätigungen, E-Mails, einen

Kaufvertrag oder Zahlungsnachweise. Erstatten sie eine Strafanzeige bei der

Polizei und reichen Sie die entsprechenden Nachweise mit ein. Auch steht die

Polizei für Fragen im Vorfeld einer möglichen Anzeige zur Verfügung.

Zudem können Sie sich auch als Opfer eines Betruges telefonische Beratung bei

den bekannten und gängigen Beratungsstellen wie z.B. Weißer Ring oder auch

Darmstädter Hilfe einholen.

Darmstadt-Dieburg

Unfälle mit mehreren Fahrzeugen auf der A 67/Derzeit rund 12 Kilometer Stau wegen Vollsperrung

Pfungstadt/Gernsheim (ots) – Nach dem Unfallgeschehen mit mehreren Fahrzeugen am

Freitagmittag (24.11.) auf der A 67, zwischen den Anschlussstellen Pfungstadt

und Gernsheim stellt sich der Hergang nach gegenwärtigem

Ermittlungsstand wie folgt dar: Zunächst kam es gegen 12.15 Uhr auf regennasser

Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle Gernsheim zu einem Auffahrunfall, an dem

sieben Autos beteiligt waren. Hierbei wurde eine 51 Jahre alte Autofahrerin

schwer und ihr 29 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt.

In der Folge ereignete sich dahinter ein weiterer Auffahrunfall, an dem zwei

Sattelzüge aus Polen und Spanien, ein Getränkelaster und zwei Autos beteiligt

waren. Ein 25 Jahre alter Brummifahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Schussendlich kam es danach hinter dieser Unfallstelle noch zu einem

Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Neben den bereits

erwähnten Verletzten zog sich ein weiterer 58 Jahre alter Fahrzeuginsasse

leichte Verletzungen zu. Zur Höhe des insgesamt entstandenen Schadens können

noch keine Angaben gemacht werden.

Neben Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Autobahnmeisterei

und der Polizei, waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Zudem fertigte ein

Polizeihubschrauber aus der Luft Übersichtsaufnahmen von der Unfallstelle.

Aktuell staut sich der Verkehr in Fahrtrichtung Süden auf 12 Kilometern,

aufgrund der noch für geraume Zeit für die Aufräumarbeiten an den Unfallstellen

weiter andauernden Vollsperrung. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich

großräumig zu umfahren. Die ab dem Darmstädter Kreuz über die parallel

verlaufende A 5 zunächst empfohlene Ausweichstrecke ist nun ebenfalls

überlastet. Auch dort staut sich der Verkehr auf mehreren Kilometern.

Pfungstadt: Rund eine Tonne Kupfer gestohlen / Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – In der Nacht zum Freitag (24.11.) zwischen 0 und 4 Uhr

verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Lagerhalle in der Pfungstädter

Straße und entwendeten rund eine Tonne Kupferdrahtkabel. Aktuellen Ermittlungen

zufolge gelangten die Eindringlinge mit einem Fahrzeug zum Abtransport der Beute

zunächst auf das Gelände der Fabrik und drangen anschließend gewaltsam in eine

Lagerhalle ein. Nachdem die Unbekannten ihre Beute verladen hatten, suchten sie

das Weite. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von mehreren

Tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06151/969-0 von

dem mit den weiteren Ermittlungen beauftragten Kriminalkommissariat in Darmstadt

(K 21) entgegengenommen.

Alsbach-Hähnlein: Einbrecher auf Raststätte haben es auf Spielautomaten abgesehen

Alsbach-Hähnlein (ots) – Am Freitag (24.11.) gegen 01:15 Uhr brachen Kriminelle

auf der Raststätte auf der A5 ein. Die Einbrecher verschafften sich mit Gewalt

Zugang ins Gebäude. In der Anlage hatten sie es auf die Spielautomaten

abgesehen. Diese wurden ebenfalls mit brachialer Gewalt aufgebrochen, sodass die

Diebe an das Geld gelangten. Die Täter konnten nach kurzer Zeit unerkannt

fliehen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizeiautobahnstation in Darmstadt ermittelt in diesem Fall. Hinweise

können unter der Rufnummer 06151/8756-0 an die Polizei mitgeteilt werden.

Weiterstadt: Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Weiterstadt (ots) – Am Mittwoch, den 22.11.2023, kam es in der Darmstädter

Straße, Höhe der Hausnummer 86, in Weiterstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem

zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne

seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ersten Ermittlungen

zu Folge befuhr der Unfallverursacher die Darmstädter Straße aus Richtung

Stadtmitte Weiterstadt kommend in Richtung B42. An der Unfallörtlichkeit fuhr er

zunächst gegen einen am linken Straßenrand geparkten blauen VW Polo und danach

gegen einen grauen Opel Corsa. An beiden geparkten Fahrzeugen wurden jeweils die

Außenspiegel beschädigt. Das flüchtige Fahrzeug müsste ebenfalls am linken

Außenspiegel beschädigt sein. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens

650,- Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise

zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem 3.

Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 96941310 in Verbindung

zu setzen.

Alsbach-Hähnlein: Feuer in Wohnung ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan / Zehn Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Alsbach-Hähnlein (ots) – Am Donnerstagnachmittag (23.11.) kam es gegen 17.40 Uhr

in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße zu einem Brand.

Nach ersten Erkenntnissen platzte ein Glas durch die Hitze eines Teelichtes.

Dadurch entfachte sich in dem Wohnraum der Brand.

Bei dem Löschversuch zog sich eine Anwohnerin nach momentanem Kenntnisstand

leichte Brandverletzungen zu. Die Anwohnerin, ein weiterer Bewohner der Wohnung

sowie acht Nachbarn klagten über Atembeschwerden. Vier Personen, darunter auch

die zwei Bewohner der Wohnung, mussten zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht werden. Sechs der leicht Verletzten konnten vor Ort

behandelt und anschließend entlassen werden. Zur Behandlung der Verletzten waren

mehrere Krankenwagen sowie Notärzte vor Ort.

Die betroffenen Anwohner konnten für die Dauer der Löscharbeiten in einer

nahegelegenen Eisdiele untergebracht und versorgt werden.

Die Feuerwehren aus Alsbach, Alsbach-Hähnlein und Seeheim waren vor Ort und

konnten mithilfe der Drehleiter Personen aus dem Gebäude heraushelfen und das

Feuer löschen. Danach lüfteten sie das Gebäude.

Durch den Brand ist die betroffene Wohnung vorübergehend nicht bewohnbar. Die

übrigen Anwohner konnten gegen 19.30 Uhr wieder in ihre Wohnungen.

Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro.

Gross-Gerau

Riedstadt: Auto aufgebrochen und Wertsachen geklaut

In der Nacht auf Donnerstag (23.11.) brachen Unbekannte in gleich zwei Autos ein. Sowohl in der Bergfeldstraße, als auch „Auf den Vier Morgen“ verschafften sich Diebe Zugang zu geparkten Autos. Aus den Fahrzeugen wurden zurückgelassene Gegenstände wie zum Beispiel Elektroartikel gestohlen. Der Schaden wird insgesamt auf circa 2700 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei des Kommissariats 42 in Groß-Gerau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06152/175-0 mitgeteilt werden.