21-Jährigen am Hbf verfolgt und geschlagen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 24.11.2023 wurde ein 21-Jähriger am Hauptbahnhof in Ludwigshafen durch zwei Unbekannte leicht verletzt. Der 21-Jährige war gegen 00:30 Uhr zu Fuß im Bereich des Hauptbahnhofes unterwegs, als er auf zwei bislang unbekannte Männer traf. Als der 21-Jährige wegrennen wollte, wurde er von den beiden Unbekannten verfolgt und mit einer Stange auf den Rücken geschlagen.

Wenige Minuten nachdem die Unbekannten vom 21-Jährigen abgelassen und sich in Richtung Parkplatz entfernt hatten, fuhren ein dunkler Kastenwagen und ein silberner Seat vom Parkplatz in Richtung Ludwigshafen-Süd.

Die Unbekannten wurden als zwischen 30 und 40 Jahre alt beschrieben. Sie sollen dunkle Kleidung, Mützen und Handschuhe getragen haben. Zudem sollen sie Rumänisch gesprochen haben.

Haben Sie etwas beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

3x Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 23.11.2023 gegen 08 Uhr parkte eine 30-Jährige ihr Auto in der Walzmühlstraße in Ludwigshafen vor einem orangefarbenen Bauschuttcontainer. Als sie gegen 13 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie eine Delle an ihrem Auto sowie orangefarbene Anhaftungen fest. Der Container befand sich nicht mehr vor Ort. Der Schaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf rund 2.000EUR.

Können Sie sachdienliche Hinweise zum Abtransport des Containers geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Ludwigshafen (ots) – Eine bislang unbekannte Person beschädigte am 23.11.2023 gegen 19 Uhr vermutlich beim Einbiegen mit einem Auto eine Warnbarke mit einem Verkehrszeichen, sodass dieses im Bereich Kaiserwörthdamm/Wegelnburgstraße in die Fahrbahn ragte. Die Berufsfeuerwehr konnte das Verkehrszeichen zurechtbiegen, sodass von diesem keine Gefahr mehr ausging. Der Schaden beläuft sich derzeit auf ca.1.000€.

Haben Sie Hinweise zum Verursacher? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Ludwigshafen (ots) – Am 23.11.2023 gegen 06:30 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer in der Rheinallee beim vorbei fahren den linken Außenspiegel eines 61-jährigen Autofahrers und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Haben Sie den Unfall beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Gaspistole auf Spielplatz gefunden

Ludwigshafen (ots) – Am 23.11.2023 gegen 12 Uhr wurde durch eine 58-Jährige eine Pistole auf einem Spielplatz in der Forsterstraße gemeldet. Durch die Polizei konnte diese als Gaspistole identifiziert und sichergestellt werden.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Betrügerische Anrufe und SMS

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 23.11.2023 erstatteten 5 Bürger Anzeige, da sie Anrufe und SMS von falschen Polizeibeamten sowie angeblichen Verwandten erhielten, die ihnen eine vermeintliche Notlage vorspielten. Glücklicherweise erkannten alle Angerufenen die Betrugsmasche und ließen sich nicht darauf ein.

Die Masche der sogenannten „Schockanrufe“ wird immer wieder von Betrügerinnen und Betrügern genutzt um insbesondere ältere Menschen hinters Licht zu führen. Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden.

Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen.

Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.