Landau: Die Polizei-News

Zündeln und seine Folgen (Foto)

Landau (ots) – Am 23.11.2023 wurde der Polizei Landau gegen 17:10 Uhr, ein brennender PKW in der Wilhelm-Schech-Straße gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Brand beim PKW Fiat im Bereich des Motorraums ausbrach. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Im Rahmen der vor Ort durchgeführten Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass ein Jugendlicher kurz vor Ausbruch des Brandes auf einem angrenzenden Balkon zündelte. Hierbei steckte dieser eine Küchenrolle an. Die brennende Küchenrolle wurde vom Balkon getreten und fiel auf das geparkte Fahrzeug. Hierdurch geriet der PKW wohl in Brand.

Der Jugendliche wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten müssen.

Kontrollwoche mit dem Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Landau (ots) – Die Polizeiinspektion Landau führte in dieser Woche vom 21.11.2023 bis zum 24.11.2023 eine Kontrollwoche zur Bekämpfung und Verhinderung von Alkohol- und Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr durch. Während der Kontrollwoche wurden insgesamt 157 Verkehrsteilnehmer und 21 Personen kontrolliert.

Bei den Kontrollen wurde ein Hauptaugenmerk auf die Beeinflussung durch Alkohol und Drogen gelegt. Hierbei wurden insgesamt 7 Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die unter Einfluss von Drogen mit einem Kraftfahrzeug am Straßenverkehr teilnahmen.

Weiterhin konnten 2 Verkehrsteilnehmer keinen Versicherungsschutz an ihrem Fahrzeug vorweisen und ein Verkehrsteilnehmer fuhr ohne eine gültige Fahrerlaubnis. Zudem wurde bei zwei Personen eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Bei einer Person wurde ein offener Haftbefehl vollstreckt.

Als weitere Verkehrsmaßnahmen wurden 10 Gurtverstöße, 3 Handyverstöße sowie 4 Verwarnungen wegen abgelaufener Hauptuntersuchung oder Beleuchtungsmängeln festgestellt. Bei 12 Verkehrsteilnehmern wurden weitere Fahrzeugmängel festgestellt, die im Nachhinein behoben werden müssen.

Alkohol und Drogen stellen immer noch eine der häufigsten Verkehrsunfallursachen im Straßenverkehr dar. Die Polizei weist deswegen ausdrücklich darauf hin, dass man bei der Fahrt unter Alkohol- oder Drogeneinfluss nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringt. Zudem begeht man bei der Fahrt unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat.

Lassen Sie deshalb immer Ihr Auto stehen, falls Sie nicht nüchtern sind.