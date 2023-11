Einbruch in Lottogeschäft innerhalb eines Supermarktes

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 02 Uhr in der Früh brachen unbekannte Täter in ein Lottogeschäft innerhalb eines Supermarktes in der Straße Am Rübsamenwühl ein. Durch Nutzung eines Transporters gelangten die unbekannten Täter in der Lieferanfahrt und unter Zuhilfenahme eines Rankgitters als Leiter auf das Dach des Supermarktes. Dort Schnitten sie ein Loch in die mehrschichtige Decke und gelangten so ins Innere des Lottogeschäfts.

Im Lottogeschäft entwendeten die unbekannten Täter Zigaretten im Gesamtwert von ca. 40.000 Euro. Sie wurden bei der Ausübung der Tat durch mehrere am Gebäude angebrachte Kameras aufgezeichnet. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Auestraße, Am Rübsamenwühl oder in der Nähe des E center Stiegler verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Unfall zwischen PKW und LKW mit verletzter Person

Speyer (ots) – Am 23.11.2023 kurz vor 10 Uhr bog ein 64-jähriger Autofahrer von der Straße Am Flugplatz in die Industriestraße ein. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 44-jährigen LKW-Fahrer mit dessen Gespann, welcher die Industriestraße in Richtung Innenstadt befuhr, und kollidierte mit der Beifahrerseite des LKW.

Dadurch wurde der PKW nach rechts geschleudert, überfuhr einen Absperrpfosten und stieß in einen Metallzaun. Der Metallzaun wurde hierdurch gegen einen dahinter befindlichen Traktor gedrückt und beschädigte diesen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall am Kopf verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden, der LKW-Fahrer wurde nicht verletzt.

Beim Autofahrer ergaben sich keine Anzeichen auf eine Fahruntüchtigkeit infolge der Einnahme berauschender Mittel. Am PKW entstand ein Totalschaden, am LKW und dem Traktor entstanden jeweils leichtere Schäden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Unfall verursacht und abgehauen

Speyer (ots) – Am 23.11.2023 gegen halb 10 musste ein 43-jähriger Autofahrer im Ziegelofenweg verkehrsbedingt anhalten um den Gegenverkehr durchzulassen. Ein PKW aus dem Gegenverkehr touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel vom stehenden PKW des 43-Jährigen. Der unbekannte, männliche Fahrer des unfallverursachenden PKW bemerkte die Kollision und begann mit seinen Händen im Fahrzeug wild zu gestikulieren. Anschließend verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Am PKW des 43-Jährigen entstand ein Sachschaden in niedriger dreistelliger Höhe.

Der Fahrer des unfallverursachenden PKW wird als männlich, ca. 50 Jahre alt, kurze dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einer dunklen Weste beschrieben.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten PKW geben? Zeugen, oder der Fahrer des unfallverursachenden PKW selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnung

Speyer (ots) – Unbekannte kletterten am Donnerstag (23.11.2023) über eine Mauer auf einen Balkon im Bereich Im Hafenbecken in Speyer und gelangten somit in eine Wohnung. Aus der Wohnung wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Ladendiebstähle in Kaufhaus

Speyer (ots) – Am Dienstag 21.11.2023 kurz vor 11 Uhr, beobachtete eine Ladendetektivin in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße einen 50-jährigen Mann, welcher ein Paar Socken aus der Auslage nahm und diese in einer Innentasche seiner Jacke versteckte. Im weiteren Verlauf beobachtete die Ladendetektivin, dass der 50-Jährige sich augenscheinlich in Begleitung von weiteren Personen befand.

Durch die hinzugerufene Polizei wurde der 50-Jährige zusammen mit einem 28- und einem 30-jährigen Mann vor dem Geschäft angetroffen. Bei der folgenden Durchsuchung der Personen und deren mitgeführten Sachen wurde neben den genannten Socken bei dem 50-Jährigen ein weiteres Paar entwendeter Socken bei dem 30-jährigen Mann aufgefunden.

Eine Tatbeteiligung des 28-Jährigen konnte nicht festgestellt werden. Die Socken im Gesamtwert von 24 Euro wurden an Mitarbeiter des Kaufhauses ausgehändigt.